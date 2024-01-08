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泰讚啦！免簽遊泰國說走就走 四月潑水節慶典別錯過

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▲泰國潑水節慶典，已列為人類非物質文化遺產，2024將擴大舉辦。　圖：泰國觀光局／提供
▲泰國潑水節慶典，已列為人類非物質文化遺產，2024將擴大舉辦。　圖：泰國觀光局／提供

大城一日遊，也是旅人到訪曼谷的熱門安排之一。　圖：泰國觀光局／提供
大城一日遊，也是旅人到訪曼谷的熱門安排之一。　圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「Sawasdee（สวัสดี），泰國，您好！」溫暖、熱情、好吃好玩的泰國，一直是台灣遊客最喜愛的渡假目的地之一，一年四季都有不同風情，天氣冷了、上班累了、想玩水了，就想去泰國放個假，讓人吮指回味的泰國料理、街頭小吃，技法了得的泰式按摩，盡情奔放的沙灘水上活動，從白天到黑夜，從百貨公司到鐵道市集，還有小孩最喜歡的動物園，每一個遊客都有熱愛的理由！

現在飛泰國即享免簽福利，一次還可停留30天，來一趟「泰」美好的微笑假期，用好心情為2024展開好運連連的一年。

◉ 免簽遊泰國 https://www.promotions.com.tw/thaigreat/

▲遊泰國逛水上市場，感受道地的泰式生活風情。　圖：泰國觀光局／提供
▲遊泰國逛水上市場，感受道地的泰式生活風情。　圖：泰國觀光局／提供

泰貼心！短期旅遊佳音 一次可停留30天

為活絡泰國觀光，泰國政府正對台灣遊客實施入境停留30天免簽證待遇，到泰國旅遊省下1,200元簽證費，更可省去辦簽證的麻煩，訂好機票、買好遊程，說走就走，可赴泰國來上一場深度體驗。

泰盛大！ 一年一度慶典 時刻都精彩

一年一度的宋干節（泰國潑水節）將於4月13日登場，除了返鄉過節、向長輩獻水式祈福祝禱外，在寺廟浴佛或街頭也有大型慶祝活動，此節慶已被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，2024年預計將慶典延長到整個四月，擴大舉辦，迎接海內外遊客一起共襄盛舉。

▲美味的泰國料理，北中南口味雖不同，但都讓人垂涎三尺。　圖：shutterstock／來源
▲美味的泰國料理，北中南口味雖不同，但都讓人垂涎三尺。　圖：shutterstock／來源

泰心動！從南玩到北 吃的買的都搞定

泰國旅遊，什麼主題讓人最難忘？是獨特有趣的水上市場，還是古樸又有歷史感的寺廟，或走在叢林秘境中那種柳暗花明的開闊，讓人心曠神怡？更有遊客每年都會到曼谷祭拜四面佛祈求好運，順便吃碗美味的泰式米粉湯、炒粿條，滿滿的鍋氣與醬香，再來杯沁涼的泰奶，平易近人就能滿足口腹之欲，悠閒又活力的曼谷之夜越夜越美麗。

▲洋溢原始生態的考索國家公園，有許多精彩體驗上演。　圖：shutterstock／來源
▲洋溢原始生態的考索國家公園，有許多精彩體驗上演。　圖：shutterstock／來源

崇尚大自然嗎？來國家公園吧！飛往普吉島，暢遊泰國南部的考索國家公園（Khao Sok National Park），安排一日遊體驗叢林徒步冒險、搭竹筏、獨木舟，還有壯麗的石灰岩懸崖，對於快節奏的城市生活有很棒的調劑。

▲到泰國度假，別錯過欣賞讓人熱血沸騰的泰拳賽事。　圖：shutterstock／來源
▲到泰國度假，別錯過欣賞讓人熱血沸騰的泰拳賽事。　圖：shutterstock／來源

泰式按摩是訪泰旅遊的不可錯過體驗之一，高CP值，選擇多元，不管是泰式、藥草、精油或古法療程、水療都有，讓人輕鬆暢快！想來點刺激的，別錯過歷史悠久的泰拳賽事，上一趟泰拳館，從吶喊聲體驗如電影取景般的刺激感，可是會熱血沸騰，相當過癮。

馬上就是農曆春節，1月～2月是泰國的涼季，氣候舒爽宜人，不管是城市風、海島風或避暑山城，泰國就是理想度假目的地，趁著免簽實施，趕緊出發囉！更多旅遊資訊，請上泰國觀光局官網：https://www.tattpe.org.tw/

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