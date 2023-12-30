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全泰國最盛大！ 「曼谷昭披耶河燈光盛會」華麗又壯觀 持續璀璨到2024跨年

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圖：泰國觀光局／提供
圖：泰國觀光局／提供

昭披耶河燈光盛會將曼谷打造得璀璨浪漫。　圖：泰國觀光局／提供
昭披耶河燈光盛會將曼谷打造得璀璨浪漫。　圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】從12月起到新年前夕，昭披耶河燈光盛會（Vijit Chao Phraya）是一場全泰國最盛大、最華麗壯觀的燈會，一起見證泰國的美麗與優雅。

▲「2023年昭披耶河燈光盛會」燈會已開始進行。　圖：泰國觀光局／提供
▲「2023年昭披耶河燈光盛會」燈會已開始進行。　圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局（TAT）表示，自12月開始，曼谷「2023年昭披耶河燈光盛會」（Vijit Chao Phraya 2023）璀璨點燈，在曼谷沿著昭披耶河畔的5個河畔或碼頭作為此次燈光秀展演的主要表演地點，燈光秀活動在在整個12月都進行中，直到今年12/31晚上「驚豔泰國2024跨年」倒數計時活動為止，此跨年活動將會在鄭王廟舉行。

泰國觀光與運動部部長 Sudawan Wangsuphakijkosol 女士表示，「2023年昭披耶河燈光盛會」是泰國冬季重要慶典之一，由5項重大活動組成的年終盛會，這場壯觀景色也象徵著泰國政府向全球邀請旅客前來體驗充滿活力慶典的曼谷，在泰國一起看跨年煙火迎接2024年的到來。

遊客可安排夜航遊河觀賞「2023年昭披耶河燈光盛會」燈會5大重要河畔或碼頭的展演地區，包括拉瑪八世橋（Rama VIII Bridge）、鄭王廟（Wat Arun）、Wichai Prasit 砲台、拉瑪一世橋（Memorial Bridge）、曼谷河城古董藝術中心（River City Bangkok），各場地兩岸都會在夜間上演各式絕美的燈光秀，讓旅客沉浸在城市光影中。此外，為了帶給旅客不同以往的體驗，各家遊輪營運商將安排乘客觀賞燈光展演此一行程，活動時間為18:00-22:00時，各個場地都有獨特的活動舉辦。

│拉瑪八世橋（Rama VIII Bridge）│

即起每天晚上展演6場，每次5分鐘的3D投影聲光秀。另在Santichaiprkarn公園，以「奇蹟泰國」為主題的文化表演和煙火秀，即起每天晚上表演4場，每次7分鐘，此活動在12月29至30日期間表演。

│鄭王廟或黎明寺（Wat Arun）│

即起每天晚上展演6場，每次5分鐘的燈光秀與光雕投影秀。另以「重述夜叉傳奇」為主題的燈光秀，在鄭王廟的昭披耶河兩岸，每天晚上燈光秀與文化表演3場，每次7分鐘，此活動在12/29-12/30期間表演。

▲鄭王廟。　圖：泰國觀光局／提供
▲鄭王廟。　圖：泰國觀光局／提供

│Wichai Prasit 砲台│

即起每天晚上展演6場，每次5分鐘的燈光秀與光雕投影秀，此活動在12/29-12/30期間表演。表演行程還包含每天晚上展演3場，每次5分鐘的光雕投影秀，以及搭配燈光的夜間水舞秀。

▲燈光秀與光雕投影秀。　圖：泰國觀光局／提供
▲燈光秀與光雕投影秀。　圖：泰國觀光局／提供

▲燈光秀與光雕投影秀。　圖：泰國觀光局／提供
▲燈光秀與光雕投影秀。　圖：泰國觀光局／提供

│拉瑪一世橋（Memorial Bridge）│

即起每天晚上展演6場，每次5分鐘的聲光秀，以及每天晚上一場3分鐘的煙火秀，此活動在12/29-12/30表演。

▲煙火秀。　圖：泰國觀光局／提供
▲煙火秀。　圖：泰國觀光局／提供

▲煙火秀。　圖：泰國觀光局／提供
▲煙火秀。　圖：泰國觀光局／提供

▲煙火秀。　圖：泰國觀光局／提供
▲煙火秀。　圖：泰國觀光局／提供

│曼谷河城古董藝術中心（River City Bangkok）│

位於曼谷 Si Phraya 碼頭的曼谷河城古董藝術中心（River City Bangkok），即起每天晚上展演6場，每次5分鐘的燈光秀與音樂展演。沿著昭披耶河兩岸，從拉瑪三世橋一路往前延伸到拉瑪八世橋，以及包含 ICONSIAM、Asiatique the Riverfront、廊（LHONG）1919及泰國銀行博物館等建築場地，也紛紛加入。

▲曼谷河城古董藝術中心。　圖：泰國觀光局／提供
▲曼谷河城古董藝術中心。　圖：泰國觀光局／提供

▲ICONSIAM。　圖：泰國觀光局／提供
▲ICONSIAM。　圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局局長 Thapanee Kiatphaibool 女士表示，「泰國觀光局透過一系列的多媒體技術結合燈光秀，展示泰國豐富的歷史與文化資產推廣泰國軟實力，2023年昭披耶河燈光盛會（Vijit Chao Phraya）活動，旨在於凸顯充滿活力與魅力的昭披耶河畔，在這一年當中最令人興奮的時刻，同時希望能為相關行業帶來更多商機，例如：遊輪營運商、晚餐遊船、飯店及河畔餐廳。我們希望為期一個月的活動將帶動六億的觀光收入」。

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曼谷 觀光 跨年

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