亞洲最大冬季樂園！新加坡熱帶聖誕節＆跨年 打造最長雪坡與冰滑梯

來體驗「星」式熱帶聖誕節與跨年活動吧!從現在開始到明年跨年,星加坡籠罩在熱帶的異國節日氣氛中,從烏節聖誕大街歡、濱海灣花園聖誕仙境、濱海灣新加坡跨年活動,一路到2024年的新加坡藝術週及各種限時快閃活動,帶給旅客不一樣的體驗!

購物聖地烏節路每逢聖誕佳節期間充滿濃厚的節日氛圍。圖片來源|新加坡旅遊局

烏節聖誕大街歡

首次舉辦平安夜街頭派對

購物聖地烏節路(Orchard Road)每逢聖誕佳節期間舉辦烏節聖誕大街歡(Christmas on A Great Street),沿路的購物中心、名品店和高級飯店精心裝飾,搭配街道上色彩繽紛的聖誕燈飾和各式遊樂設施,充滿濃厚的節日氛圍。今年邁入第40屆的慶典將首次舉辦平安夜街頭派對,獻上許多街頭表演和美食,更將以3D投影和特殊AR效果,與旅客迎接聖誕節倒數。

烏節聖誕大街歡官網:https://christmas.orchardroad.org/

位於濱海灣花園的「聖誕仙境」設置多種華麗燈光裝置。圖片來源|新加坡旅遊局

濱海灣花園的「聖誕仙境」

嘉年華遊樂設施迎接大小朋友

位於濱海灣花園的「聖誕仙境」(Christmas Wonderland at Gardens by The Bay)今年也迎來第10個年頭,旅客可在橫跨2.7萬平方公尺(8,167.5坪,近4個足球場大)的場地觀賞多種華麗燈光裝置,亦有許多嘉年華遊樂設施和遊戲、美食和現場表演等著大小朋友,體驗不同於歐美的聖誕節歡樂氣氛。此外,濱海灣花園的聖誕節花卉展覽「聖誕紅的祝福:一場北歐的聖誕冒險」(Poinsettia Wishes – A Nordic Christmas Adventure)於11月24日至明年1月1日展示超過20種聖誕紅,包含常見的紅色,以及金色、紅中帶白、粉色等色彩繽紛的非常規品種,搭配超過20棵高達6公尺的聖誕樹和聖誕燈飾,帶領旅客進入北歐維京人的世界,遇見可愛的聖誕尼森小精靈。

濱海灣花園的「聖誕仙境」官網:https://christmaswonderland.sg/

濱海灣12月31日跨年晚會,結合精心策畫的音樂煙火秀迎接跨年高潮。圖片來源|新加坡旅遊局

濱海灣新加坡跨年活動

亞洲最大冬季樂園回歸

12月份的濱海灣已經可以感受到新年氣息,濱海灣新加坡跨年活動(Marina Bay Singapore Countdown)更是全世界不容錯過的年度盛典之一。從12月9日至明年1月21日,亞洲最大的快閃巡迴冬季樂園「冰上奇幻:冬季仙境」(Ice Magic: Winter Wonderland)強勢回歸,除了設立新加坡首座冰上旋轉木馬裝置,更打造高6.5公尺、長98公尺的新加坡最長雪坡和加長版雙軌冰滑梯,宛如置身雪國;12月14日至31日,新型態沉浸式卡丁車TurboCharged將為旅客帶來更多動感賽車體驗。

12月底前還有在濱海藝術中心(Esplanade – Theatres on the Bay)舉辦的Come Together系列免費音樂表演。從12月26日至31日,每天晚上可觀賞精彩的燈光秀,將濱海灣著名的藝術科學博物館(ArtScience Museum)、新加坡富麗敦飯店(The Fullerton Hotel Singapore)和魚尾獅(Merlion)染上絢麗的色彩。

12月31日當晚,「歡慶2024」(Let’s Celebrate 2024)跨年晚會將有多位才華洋溢的藝人和團體帶領獅城進入精彩的視聽饗宴,結合精心策畫的音樂煙火秀迎接跨年高潮,一同歡慶新年的到來。

濱海灣新加坡跨年活動官網:https://christmaswonderland.sg/

新加坡藝術週是東南亞最大的藝術盛事之一。圖片來源|新加坡旅遊局

新加坡藝術週

「星」觀點東南亞藝術之旅

第12屆新加坡藝術週(Singapore Art Week)將於2024年1月19日至28日舉辦,是東南亞最大的藝術盛事之一。本屆集結新加坡和全球超過400位藝術家、策展者和夥伴,舉辦超過150場實體與線上藝術活動,邀請各地藝術愛好者、收藏家和有興趣的民眾一同參與藝術盛宴。除了眾多視覺藝術展覽,Light to Night Singapore是每屆新加坡藝術週的重點演出之一,今年將以「重新想像」(Reimagine)為主軸,在充滿歷史的新加坡國家美術館透過嶄新的方式與藝術和空間互動,激發新的可能性。起源於2023年1月的ART SG將再度於本次新加坡藝術週進行,著重在全球現代藝術並擔任連接東南亞與全球藝術的橋梁,展示世界各地傑出的畫廊作品,並搭配變化多端的大型裝置藝術、策展講座和電影節目。

新加坡藝術週官網:

樟宜機場第二航廈重新開幕,14公尺高的數位看板The Wonderfall將瀑布帶到出發大廳。圖片來源|新加坡旅遊局

樟宜機場二航廈驚艷回歸

打造全新「夢境花園」

樟宜機場第二航廈歷經3年半的工程與擴建,提前於11月1日重新開幕,增加2.1萬平方公尺(6,352坪,近3個足球場大)的空間,並增加自動化系統,加速班機報到和入境流程,每年可多服務500萬人次,將樟宜機場四個航廈總容量提升至每年9,000萬人次。第二航廈以大自然為核心,從天花板設計、仿自然地形的牆壁到地毯圖案和園藝展示,融入許多自然元素,彷彿置身於綠意中,幫助旅客適度放鬆並為旅途做準備。14公尺高的數位看板The Wonderfall將瀑布帶到出發大廳,打造沉浸式奇幻體驗。進到出發過境區域,全新的「夢境花園」(Dreamscape)搭配隨時間調整的數位天空,旅客彷彿沉浸於大自然。

深受大小朋友喜愛的任天堂也在樟宜機場打造東南亞首間快閃店。圖片來源|新加坡旅遊局

多個品牌快閃店進駐新加坡

Funko、任天堂設立東南亞快閃店

新加坡吸引世界各地的旅客,因此有許多品牌在此開設快閃店。知名流行文化品牌Funko設立首間東南亞實驗性快閃店,2024年1月前展示和販售模型與週邊商品,另有哈利波特、格魯特、蝙蝠俠等多款首次在新加坡亮相的等身大Funko模型供拍照,喜歡Funko模型的人不容錯過。另外,深受大小朋友喜愛的任天堂也在樟宜機場打造東南亞首間快閃店,旅客可於2024年1月1日前購買到僅在日本販售的週邊商品,其中特別設置Pipe Around The World at Jewel超級瑪利歐主題造景,讓旅客可以與喜愛的角色一起拍照,宛如置身在超級瑪利歐世界中。

