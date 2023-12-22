2023富國島必訪日落景點！「日落沙灘」飄浮在空中的金色小精靈.海中鞦韆.可愛的大象都好拍

越南富國島景點推薦

♥Bãi biển Sunset Sanato日落沙灘♥是位在富國島西邊的知名日落景點，也是疫情之後新興的網美景點，許多網紅都會特地盛裝?出席來這裡拍出美美的照片。沙灘旁設置了酒吧以及餐廳，可在這裡點杯調酒等待夕陽西下，也可以沿著海邊打造的木棧道漫步到海中，搭配各種不同造型的特色藝術造景，日落時分怎麼拍都美到令人心醉。

Bãi biển Sunset Sanato日落沙灘位於Sunset Sanato Resort & Villas渡假村中，走進沙灘需要額外收費，入園門票100000越南盾，而且就在這小小的鐵皮屋裡販售～其實現場看還蠻有趣的。

沙灘旁規劃了餐廳以及Longe。

若是想在這裡待久一些，就很推薦可以坐在餐廳裡度過愜意時光。

不過大部分的人都是直接走到沙灘旁和各式各樣的藝術造景拍照啦！！！

據說這裡的造景都是老闆為了呼應海洋環保而打造，現場看的確也都是運用一些鐵件漂流木等打造。

巨型的人臉雕像是必拍打卡點之一，若是黃昏時分前來人像基本上是背光的啦。

所以可以直接拍剪影。

又或者是走到沙灘旁就可以和整個裝置藝術合照也還不錯。

整個Bãi biển Sunset Sanato日落沙灘最熱鬧的區段就是大約幾百公尺而已，沿著沙灘有設置了一些網美拍照景點。

像是這巨大的鳥巢拍起來也是挺有氣勢的。

沿著海邊的木棧道往海裡走則是熱門的水母。

還有飛躍在空中的小精靈。

不得不說，如果你近看就會發現這小精靈長的其實有點可怕，哈哈哈哈哈哈哈哈。

但是在夕陽的光影中拍攝剪影就覺得美到像一幅畫啊！！！！

小菲之前看朋友在這邊打卡時，還想說為什麼現在的網美這麼拚，還自備小精靈翅膀。

來現場看才知道原來是藝術造景來著～我到底是有多蠢，哈哈哈哈。

趁著夕陽還沒完全降到海平面下趕緊往另一個方向移動，這裡最經典的拍照場景就是夢幻的水中鞦韆。

另外還有四隻可愛的長腿大象。

不得不說越南人也是非常厲害啊！！！！只不過簡單打造了一些藝術雕塑，不用什麼花俏華麗的造型。

配上大自然的美景拍起來就是美到令人感動，也難怪這裡在日落時會如此受到歡迎～因為真的太好拍啦！！！！

Bãi biển Sunset Sanato日落沙灘

地址：5X2F+W7X, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

門票：VND 100,000元/人

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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