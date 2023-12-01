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新加坡熱帶聖誕節！ 浪漫聖誕璀璨燈景「5大網美打卡點」 隨手一拍都美爆

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圖：Orchard Road Business Association、Christmas Wonderland Singapore、VivoCity／來源
圖：Orchard Road Business Association、Christmas Wonderland Singapore、VivoCity／來源

烏節聖誕大街歡今年以孩童的想像力為主題，漂浮的棉花糖雲朵彩燈相當夢幻。　圖：Orchard Road Business Association／來源
烏節聖誕大街歡今年以孩童的想像力為主題，漂浮的棉花糖雲朵彩燈相當夢幻。　圖：Orchard Road Business Association／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】許多人心中最愛的節日就是聖誕節！不一定要飛往大雪紛飛的國境，到新加坡也可以感受別開生面的「熱帶聖誕節」，在暖洋洋的天氣中，大逛長達3公里的烏節路，鋪天蓋地的絢爛燈彩，是難得一遇的節慶氛圍；或是到濱海灣花園的聖誕仙境，置身夢幻璀璨的燈景，留下畢生難忘的浪漫回憶。

│烏節聖誕大街歡（Christmas on A Great Street）│

▲14.2公尺高的拱形重點燈飾，在烏節路與史各士路的交界處。　圖：Orchard Road Business Association／來源
▲14.2公尺高的拱形重點燈飾，在烏節路與史各士路的交界處。　圖：Orchard Road Business Association／來源

購物天堂烏節路（Orchard Road）匯聚了百貨公司、國際精品店及奢華酒店，在每年的聖誕節期間，3公里長的道路變身為超大型聖誕市集，從東陵購物中心（Tanglin Mall）到獅城大廈（Plaza Singapura）綿延璀璨燈飾；今年燈飾以孩童的想像力為主題，棉花糖雲朵、聖誕樹、聖誕鈴鐺、泰迪熊、麋鹿、拐杖糖等燈飾，吊掛在162個燈柱和106棵樹上。

為歡慶第40屆烏節聖誕大街歡，聖誕村也從往年的1個增至3個，包括 Shaw House Urban Plaza、Ngee Ann City 和 Plaza Singapura，有旋轉木馬、摩天輪、碰碰車、海盜船等，滿足親子同遊的樂趣。詳細訊息請參閱：https://christmas.orchardroad.org/https://www.orchardroad.org/

│濱海灣花園聖誕仙境（Christmas Wonderland at Gardens by The Bay）│

▲濱海灣花園聖誕仙境以璀璨夢幻的燈光裝置聞名（圖為2022年度燈飾）。　圖：Christmas Wonderland Singapore／來源
▲濱海灣花園聖誕仙境以璀璨夢幻的燈光裝置聞名（圖為2022年度燈飾）。　圖：Christmas Wonderland Singapore／來源

▲聖誕仙境的市集適合親子同遊。　圖：Christmas Wonderland Singapore／來源
▲聖誕仙境的市集適合親子同遊。　圖：Christmas Wonderland Singapore／來源

濱海灣花園聖誕仙境除了能夠觀賞璀璨的燈飾外，還有聖誕市集、遊戲、美食攤位等，宛如聖誕嘉年華一樣。其中最受矚目的就是 St Nick’s Square 的彩繪壁掛（Spalliera）燈光裝置，由義大利工匠花1個月時間打造，高達20公尺以上，皇冠上的寶石由103,000個LED燈泡串起，輝煌燦爛的景象非常壯觀。相關聖誕活動請參閱：https://christmaswonderland.sg/

│濱海灣金沙（Marina Bay Sands）│

▲濱海灣金沙與 Dior 合作，以金色聖誕節作為設計。　圖：Marina Bay Sands／來源
▲濱海灣金沙與 Dior 合作，以金色聖誕節作為設計。　圖：Marina Bay Sands／來源

濱海灣金沙今年度與 Dior 攜手合作，將整座購物中心妝點為金光閃閃的奇幻聖誕仙境，在奢侈品購物街上，每一棵聖誕樹下都有小驚喜。今年度的設計是讓熱帶新加坡籠罩在冬日雪景的浪漫氛圍之中，引領遊客走進一本聖誕故事書，隨處都是拍照打卡、上傳社群的好風景。

│百利宮購物中心（Paragon Shopping Centre）│

▲百利宮購物中心的雪寶有6公尺高。　圖：Paragon Shopping Centre Facebook／來源
▲百利宮購物中心的雪寶有6公尺高。　圖：Paragon Shopping Centre Facebook／來源

▲百利宮購物中心的聖誕樹是高貴的寶藍色。　圖：Paragon Shopping Centre Facebook／來源
▲百利宮購物中心的聖誕樹是高貴的寶藍色。　圖：Paragon Shopping Centre Facebook／來源

高達6公尺的雪寶，在新加坡百利宮購物中心登場，這是和香港迪士尼樂園度假區合作，為了歡慶全新的《冰雪奇緣》主題園區開幕。百利宮購物中心樓高六層，包括時尚精品與運動名牌等，美食街也相當豐富，此外，百利宮有許多奢華童裝品牌，包括Armani Junior、Petit Bateau等，為其特色之一。

│怡豐城（VivoCity）│

▲怡豐城在聖誕節期間的晚間7：30，會有大雪紛飛的美景。　圖：VivoCity／來源
▲怡豐城在聖誕節期間的晚間7：30，會有大雪紛飛的美景。　圖：VivoCity／來源

高15公尺的聖誕樹，是企鵝和朋友們在雪景中歡度聖誕節的畫面。此外，每天晚上7：30會有飄雪時光，是小朋友們的最愛，可以安排在這時段時間前往，享受滿天雪花的繽紛。

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購物中心 聖誕節 新加坡

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