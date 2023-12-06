巨大夢幻甜點王國！芭達雅「冰淇淋甜點樂園」必踩點 甜點造景神還原拍不停

在芭達雅小綿羊農莊對面，也是芭達雅必訪的網美景點~甜點樂園/冰淇淋樂園 GREAT&GRAND Sweet Destination，也很推薦大家來玩！芭達雅GREAT&GRAND Sweet Destination甜點樂園整個園區夢幻到不行，實現在女生想在甜點堆、冰淇淋裡面打滾的夢想！各種甜點都是真實還原，來這裡沒拍100張是走不了的～逛完GREAT&GRAND Sweet Destination 芭達雅冰淇淋甜點樂園後，很讚嘆園方的用心，連咖啡廳都是滿滿細節，相信你們邊看文章，都能聞到螢幕飄出來的甜點香味～

芭達雅甜點樂園 / 交通

甜點樂園在芭達雅北部，地理位置較偏僻，交通不太方便，建議大家直接搭計程車前來，對面就是芭達雅小綿羊農莊對面，也是芭達雅必訪的網美景點～上圖這個是正門。

GREAT&GRAND Sweet Destination 有兩個入口，我們是芭達雅小綿羊農莊裡面的橋走過來另一個入口的，一樣需要買票才能進入。

芭達雅甜點樂園 / 門票

芭達雅甜點樂園GREAT&GRAND Sweet Destination門票跟小綿羊農莊一樣非常便宜，大人票價約台幣100元出頭，小朋友只要台幣60元。

付錢之後工作人員會給你一個手環，戴在手上做為門票認證，一天內都可以重複進出。

我們是從後面人口進來的，這邊還有魚飼料機。

芭達雅甜點樂園 / 環境

進來就看到巨大的餅乾屋，旁邊有設置桌椅。因為太陽實在太熱情了，還滿多人在這裡休息，大家都很怕中暑啊~~

我先承認～～來到甜點樂園之前，想說只是一般的網美景點，應該拍拍照就沒了。實際來到這裡之後，我誠心誠意地對甜點樂園致歉，因為我嚴重自打嘴巴。

甜點樂園完全顛覆我的想法，超多超巨大的甜點，通通都是現實甜點放大好幾百倍。

薑餅屋、馬卡龍、冰淇淋、杯子蛋糕、糖果屋⋯⋯等等，可以實現在甜點堆裡面打滾的夢想了耶！！

你們說這一切是不是太不真實，彷彿化身童話故事的主角，來到了夢幻國度，在這個世界大嗑甜點。

哈哈！小朋友蹲在甜筒裡面拍照超可愛的！

還有由甜點堆成塔的溜滑梯，孩子們也可以在這裡嗨玩～

好多的巨大甜點，怎麼拍怎麼美，大家可以想各種動作跟甜點互動。

這樣拍照看起來超壯觀的！這兩棟建築物看起來也太好吃了吧！

連甜點內部都做得好用心，像是紋路那種小細節都有顧到。

爬上杯子蛋糕和馬卡龍，坐上寶座，我就是甜點王國的皇后啦！

薑餅人手舞足蹈地守護著薑餅屋，超級古錐的。

超繽紛的甜點世界，小朋友跟女生來真的會興奮到模糊耶～～連老公也覺得這邊夢幻到太不可思議，男生也會激發少女心～

在園區可以觀察到一個很有趣的景象，就是大家會很快速地拍照，然後躲到遮蔽處，像是甜筒柱旁邊。

甜點噴水池是園區的熱門打卡點，旁邊還有溜滑梯和漂浮咖啡。

甜點小山丘的頂端有顆魔幻樹，簡簡單單就能攻頂，那裡也能稍微遮陽。

芭達雅甜點樂園 / 咖啡廳

都來以甜點為主題的樂園了，當然要來他們的咖啡廳享受一下。想必所販賣的甜點一定香香甜甜又美味，好期待呀～

果然~~甜點樂園的咖啡廳一點都沒讓我失望，光裝潢就夠吸睛了。一整個粉嫩嫩，充滿青春活潑的氣息，現場也看到好多泰國網美在拍照。

咖啡廳提供各種飲品，冷的熱的都有，價格也不貴。

甜點的選項比較少，每個色彩很繽紛，是很有泰國風情的甜點。

芭達雅甜點樂園 / 餐點

在外頭曝曬了那麼久，終於進到冷氣房裡面舒服一下了。喝著涼涼的冰飲，品嚐甜甜的蛋糕，此刻的我實在太幸福啦！

飲料跟甜點都不錯，過關！

還有一間是冰淇淋專賣店，這裡擠了更多人。大家都被熱暈了，來吹冷氣邊吃冰淇淋會降溫的比較快。

甜點樂園不僅僅好拍照，每個甜點的裝置藝術造景都非常用心，讓我們歡樂沉浸在夢幻的童話世界。雖然網路上有些人覺得不值得，但我們自己來過真的讚嘆到不行，極力推薦愛拍照的大家親自來踩點哦～對面就是芭達雅小綿羊農莊對面，也是芭達雅必訪的網美景點～可以一次踩點2處芭達雅必玩景點。

地址：73/12 Nong Pla Lai, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

營業時間：08:30~17:30

芭達雅甜點樂園／常見問題

Ｑ：甜點樂園怎麼去？

Ａ：甜點樂園在芭達雅北部，地理位置較偏僻 交通不太方便，建議大家直接搭計程車前來。

Ｑ：甜點樂園的營業時間？

Ａ：營業時間：08:30~17:30

Ｑ：甜點樂園的門票資訊？

Ａ：門票非常便宜，成人只要120泰銖，孩童66泰銖。

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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