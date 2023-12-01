泰國小馬爾地夫！ 曼谷佛統府 Bubble in the Forest Cafe 網美咖啡廳 超棒異國氛圍推薦必去

我終於來到有泰國小馬爾地夫之稱的~~曼谷 Bubble in the Forest Cafe 朝聖啦！來到現場後真的非常驚艷，湛藍海水景觀池，搭配無敵Chill的南洋風情場景，整個異國風滿溢，沒拍個100張網美照會對不起這裡啊~曼谷超強的 Bubble in the Forest Cafe 人氣超夯，建議大家一定要開門前就先來卡位，不然會等到天荒地老哦！

Bubble in the Forest Cafe / 交通

曼谷 Bubble in the Forest Cafe 的交通方式，Bubble in the Forest Cafe 位於曼谷的近郊，由於我們是參加 kkday網美咖啡廳一日遊 ，一天就去了三間網美咖啡廳一日遊，超省時又方便！直接從曼谷市搭乘小巴直達，車上還能吹冷氣睡覺還會有休息站下車尿尿買東西，如果要自行前往的話，建議搭計程車是最方便的

Bubble in the Forest Cafe / 預約方式

Bubble in the Forest Cafe 人氣太旺了，預約方式可透過官方粉絲團FB用私訊預約，或是用官方Line@預約（會有預收訂金的手續），再來就是現場排隊哦！

外國人要預約比較麻煩，因為要先收訂金，建議大家可以早上開門前先來排隊囉～店家的開門時間是早上10點，我們參加 kkday網美咖啡廳一日遊 到達時都還沒營業，門口已經很多人抽號碼牌了。強烈建議大家一定要提早抵達，不然真的會等很久喔！大約早上11點就將近客滿，很誇張～

Bubble in the Forest Cafe / 環境

一進來就看到 Bubble in the Forest Cafe 的皇后座椅和斗大的招牌字樣超好拍照。

這間是唯一室內座位，有冷氣到座位很少。

後方還有一區是看不到景觀的，這區就都沒人坐。

走進來之後，對於眼前的景象會覺得不可置信，這根本是仙境吧！

不說這裡是泰國，真的會以為秒飛馬爾地夫！相似度百分百。

漫步在水面上的木棧道，真的好chill，好像旁邊就是海水，隨時可以跳進去游泳，不過導遊說這藍色的海水其實是有加”顏色”的，所以不論現場看或拍照真的都是非常藍。

木棧道上有幾個分支，可以連接到圓形的座位區，這樣的圓形座位區應該是一位難求才對，怎麼會都沒人呢？

問導遊才知道，原來這區座位要到下午4點後才會開放，可能是因為白天太曬了吧！我站在這裡拍照不到一分鐘就流汗快蒸發了

好想坐在裡面看日落啊~~相信一定超有氣氛的，感覺好適合談戀愛。

我們的位置被安排在半開放式的二樓座位區，這區超熱門，想當然是沒有冷氣的，但有電風扇啦！

這區景觀超讚～只是中午的時候來真的滿熱的，大家記得要自備好隨身小電扇啊～～

Bubble in the Forest Cafe / 菜單

網美咖啡廳的的菜單設計的也很網美，看了很賞心悅目。

導遊還很熱情的幫我介紹幾樣大家都推薦點的，還有他自己覺得好拍照或好吃好喝的！Bubble in the Forest Cafe菜單裡，飲料、炸物、主食、甜點⋯⋯選項相當豐富，價格的部分看蠻多人分享，在這區咖啡廳的話算是高價一些，但我們點的都還算平價哦～

Bubble in the Forest Cafe / 餐點

因為參加 Bubble in the Forest Cafe一日遊的團，用餐限時一小時，所以就簡單點些網美飲料跟薯條，沒有花到太多錢。

薯條 99泰銖、網美氣泡水 169泰銖、椰子水 89泰銖

餐點的口味沒有特別的記憶點，可能我們點的都是不會失誤的~不過飲料非常美，光是拍照就令我心滿意足了～

而且裡面花會因為冰塊融化而慢慢的浮出水面～很療癒。

好Chill的氣氛，可惜有限時，不然真的好想待上一整天啊～

附上點餐明細給大家參考，最後要再加上稅金的部分哦！！

Bubble in the Forest Cafe / 放空拍美照

導遊拍的真不錯耶！！！塞了幾根薯條，喝了幾口飲料後，要把握時間趕快拍照了一個小時一下子就過了，又要喝飲料又要拍照，超忙的～～

這個簍空躺椅妳們敢嗎？我為了拍照就給他拚啦，我看其它網美都拍的很美，我怎麼很僵硬，自己看了照片一直笑。

請老公原地待在二樓幫我拍的，由上往下可以拍到更廣闊的美景，但白天在這區拍照真的快蒸發，一下子就曬黑。

也好想坐在發呆亭裡面啊，躺在抱枕上看著湖景，既浪漫又放鬆。

仔細一看發呆亭裡面還有設置盪鞦韆，根本就是為了網美而設計的嘛！！

網美的拍照點可不只這樣，店家還放了一座粉色浴缸，讓大家可以坐在裡面拍入浴照，只能說泰國咖啡廳很會，創意無限強啊～

來Bubble in the Forest Cafe居然可以搭乘熱氣球，未免也太有趣了。

森林裡的鏡子耶～～

這一小時過的比趕飛機還趕，因為要吃要喝又要拍，整家店跑透透，整個快熱翻啦～～大家記得要預防中暑多喝水哦～

飛不了馬爾地夫，就來曼谷的Bubble in the Forest Cafe吧！比較近也比較平價的好選擇喔！建議大家要多預留時間給這裡，因為妳一旦踏進來，絕對會捨不得離開，超棒的異國環境跟渡假氛圍，可惜它有限時啦~~還是得抓緊時間拍照囉～～

kkday網美咖啡廳一日遊 太方便了！接下來也會再推薦其它的佛統府這附近咖啡廳給你們～～

Bubble in the Forest Cafe|FB

地址： 170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170泰國

營業時間：10:00~21:00

Bubble in the Forest Cafe／常見問題

Ｑ：Bubble in the Forest Cafe怎麼去？

Ａ：Bubble in the Forest Cafe位於曼谷的近郊，如果要自行前往的話，建議搭計程車是最方便的喔

Ｑ：Bubble in the Forest Cafe的營業時間？

Ａ：營業時間：10:00~21:00

Ｑ：Bubble in the Forest Cafe可以訂位嗎？

Ａ：可以官方LINE預約、Facebook粉絲團預約喔

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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