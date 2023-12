泰國小馬爾地夫！ 曼谷佛統府 Bubble in the Forest Cafe 網美咖啡廳 超棒異國氛圍推薦必去

我終於來到有泰國小馬爾地夫之稱的~~曼谷 Bubble in the Forest Cafe 朝聖啦!來到現場後真的非常驚艷,湛藍海水景觀池,搭配無敵Chill的南洋風情場景,整個異國風滿溢,沒拍個100張網美照會對不起這裡啊~曼谷超強的 Bubble in the Forest Cafe 人氣超夯,建議大家一定要開門前就先來卡位,不然會等到天荒地老哦!

Bubble in the Forest Cafe / 交通

曼谷 Bubble in the Forest Cafe 的交通方式,Bubble in the Forest Cafe 位於曼谷的近郊,由於我們是參加 kkday網美咖啡廳一日遊 ,一天就去了三間網美咖啡廳一日遊,超省時又方便!直接從曼谷市搭乘小巴直達,車上還能吹冷氣睡覺還會有休息站下車尿尿買東西,如果要自行前往的話,建議搭計程車是最方便的

Bubble in the Forest Cafe / 預約方式

Bubble in the Forest Cafe 人氣太旺了,預約方式可透過官方粉絲團FB用私訊預約,或是用官方Line@預約(會有預收訂金的手續),再來就是現場排隊哦!

外國人要預約比較麻煩,因為要先收訂金,建議大家可以早上開門前先來排隊囉~店家的開門時間是早上10點,我們參加 kkday網美咖啡廳一日遊 到達時都還沒營業,門口已經很多人抽號碼牌了。強烈建議大家一定要提早抵達,不然真的會等很久喔!大約早上11點就將近客滿,很誇張~

Bubble in the Forest Cafe / 環境

一進來就看到 Bubble in the Forest Cafe 的皇后座椅和斗大的招牌字樣超好拍照。

這間是唯一室內座位,有冷氣到座位很少。

後方還有一區是看不到景觀的,這區就都沒人坐。

走進來之後,對於眼前的景象會覺得不可置信,這根本是仙境吧!

不說這裡是泰國,真的會以為秒飛馬爾地夫!相似度百分百。

漫步在水面上的木棧道,真的好chill,好像旁邊就是海水,隨時可以跳進去游泳,不過導遊說這藍色的海水其實是有加”顏色”的,所以不論現場看或拍照真的都是非常藍。

木棧道上有幾個分支,可以連接到圓形的座位區,這樣的圓形座位區應該是一位難求才對,怎麼會都沒人呢?

問導遊才知道,原來這區座位要到下午4點後才會開放,可能是因為白天太曬了吧!我站在這裡拍照不到一分鐘就流汗快蒸發了

好想坐在裡面看日落啊~~相信一定超有氣氛的,感覺好適合談戀愛。

我們的位置被安排在半開放式的二樓座位區,這區超熱門,想當然是沒有冷氣的,但有電風扇啦!

這區景觀超讚~只是中午的時候來真的滿熱的,大家記得要自備好隨身小電扇啊~~

Bubble in the Forest Cafe / 菜單

網美咖啡廳的的菜單設計的也很網美,看了很賞心悅目。

導遊還很熱情的幫我介紹幾樣大家都推薦點的,還有他自己覺得好拍照或好吃好喝的!Bubble in the Forest Cafe菜單裡,飲料、炸物、主食、甜點⋯⋯選項相當豐富,價格的部分看蠻多人分享,在這區咖啡廳的話算是高價一些,但我們點的都還算平價哦~

Bubble in the Forest Cafe / 餐點

因為參加 Bubble in the Forest Cafe一日遊的團,用餐限時一小時,所以就簡單點些網美飲料跟薯條,沒有花到太多錢。

薯條 99泰銖、網美氣泡水 169泰銖、椰子水 89泰銖

餐點的口味沒有特別的記憶點,可能我們點的都是不會失誤的~不過飲料非常美,光是拍照就令我心滿意足了~

而且裡面花會因為冰塊融化而慢慢的浮出水面~很療癒。

好Chill的氣氛,可惜有限時,不然真的好想待上一整天啊~

附上點餐明細給大家參考,最後要再加上稅金的部分哦!!

Bubble in the Forest Cafe / 放空拍美照

導遊拍的真不錯耶!!!塞了幾根薯條,喝了幾口飲料後,要把握時間趕快拍照了一個小時一下子就過了,又要喝飲料又要拍照,超忙的~~

這個簍空躺椅妳們敢嗎?我為了拍照就給他拚啦,我看其它網美都拍的很美,我怎麼很僵硬,自己看了照片一直笑。

請老公原地待在二樓幫我拍的,由上往下可以拍到更廣闊的美景,但白天在這區拍照真的快蒸發,一下子就曬黑。

也好想坐在發呆亭裡面啊,躺在抱枕上看著湖景,既浪漫又放鬆。

仔細一看發呆亭裡面還有設置盪鞦韆,根本就是為了網美而設計的嘛!!

網美的拍照點可不只這樣,店家還放了一座粉色浴缸,讓大家可以坐在裡面拍入浴照,只能說泰國咖啡廳很會,創意無限強啊~

來Bubble in the Forest Cafe居然可以搭乘熱氣球,未免也太有趣了。

森林裡的鏡子耶~~

這一小時過的比趕飛機還趕,因為要吃要喝又要拍,整家店跑透透,整個快熱翻啦~~大家記得要預防中暑多喝水哦~

飛不了馬爾地夫,就來曼谷的Bubble in the Forest Cafe吧!比較近也比較平價的好選擇喔!建議大家要多預留時間給這裡,因為妳一旦踏進來,絕對會捨不得離開,超棒的異國環境跟渡假氛圍,可惜它有限時啦~~還是得抓緊時間拍照囉~~

kkday網美咖啡廳一日遊 太方便了!接下來也會再推薦其它的佛統府這附近咖啡廳給你們~~

Bubble in the Forest Cafe|FB

地址: 170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170泰國

營業時間:10:00~21:00

Bubble in the Forest Cafe/常見問題

Q:Bubble in the Forest Cafe怎麼去?

A:Bubble in the Forest Cafe位於曼谷的近郊,如果要自行前往的話,建議搭計程車是最方便的喔

Q:Bubble in the Forest Cafe的營業時間?

A:營業時間:10:00~21:00

Q:Bubble in the Forest Cafe可以訂位嗎?

A:可以官方LINE預約、Facebook粉絲團預約喔

文章來源:YUKI'S LIFE

