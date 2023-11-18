一人429泰銖！ 狂嗑泰國蝦「芭達雅海鮮燒烤吃到飽」熱食.烤肉.炸雞.飲料統統無限吃

芭達雅必吃美食有什麼？泰國芭達雅海鮮泰國蝦燒烤吃到飽推薦一定要來這家 Jomtien Talay Pao Pattaya，真的非常值得來！激推芭達雅必吃 Jomtien Talay Pao 價格一人只要429泰銖，食物超級多，包含泰國蝦活跳蝦、各種海鮮、肉類燒烤、熱食炸物、義大利麵、飲料冰品都是吃到飽，吃一頓下來超滿足！泰國芭達雅 Jomtien Talay Pao 人氣很夯，記得下午開店就先來卡位，不然晚餐用餐時間排個一小時以上也是很正常的哦！

Jomtien Talay Pao Pattaya / 交通

芭達雅海鮮吃到飽 Jomtien Talay Pao 的地點在距離市區大約需要20～30分鐘車程的地方，交通方式直接搭計程車過來就對了！ (我們都是用Grab或Bolt叫車的)。

Jomtien Talay Pao Pattaya / 外觀

來之前就做好功課，知道芭達雅的 Jomtien Talay Pao 海鮮吃到飽有超高人氣，所以選在天色還沒暗之前就抵達，結果門口還是聚集了好多人~看樣子真的得要趁下午開店就就先來卡位，不然可能會排到天荒地老！

Jomtien Talay Pao Pattaya / 價錢

Jomtien Talay Pao 價錢一個人是429泰銖，已經大大的寫在招牌上了！假日人潮真的滿出來，建議5點前到達才能順利入座吃晚餐，到達時千萬記得先在門口登記姓名才能排隊，工作人員會告知大約可進場的時間，到你的時候會喊姓字或代號（外國旅客會給你代號，我們那時代號是A2 哈哈，很好記）

店家下午3點就營業了，如果天氣不熱的話，來吃午茶吃到飽好像不錯~~也不會人擠人。

消費方式很簡單，一個人是429泰銖吃到飽，進場時先付款，但會另收押金100泰銖，吃完沒浪費食物的話會再退費給你。兒童110cm以下免費， 110cm～120cm是一人199泰銖，120cm～140cm是一人215泰銖。

還幫你貼心算好2人、3人、4人要付多少錢了。

不確定身高的話可以現場量，看看是小朋友落在哪個價格區間。

Jomtien Talay Pao Pattaya / 環境

Jomtien Talay Pao 門口處佈滿了綠植，走的是熱帶叢林風，叢林的後方不斷傳來燒烤香味，對於正在等待的我們來說也太煎熬了。

Jomtien Talay Pao 整家店座無虛席，大家的桌上都是一盤一盤的食材，尤其每桌一定有泰國蝦！邊吃美食邊聊天，然後再舉起啤酒乾杯，氣氛好熱鬧好歡樂呀！

我們大概等了快一小時才有位置，入座後很快的領到這些吃飯工具，一人一個杯子從頭到尾請顧好自己的杯子哦！還會給夾子、叉子、一捲紙巾。

接著很快的就上爐火了！這邊提供的炭火很旺，我們這桌是像這樣放在桌邊的，所以大家在行走時都要慢慢的注意安全，不要碰到了，要注意安全。

因為環境的關係，很多的爐火都是比較低的，我會不太建議帶太小的孩子來哦，怕小朋友會去碰到～

Jomtien Talay Pao Pattaya / 有哪些好吃的呢?

Jomtien Talay Pao 海鮮吃到飽雖然食材很多也有飲料，但沒有包含啤酒哦！啤酒是需要另外付費，價格都有標示出來。

大家一來Jomtien Talay Pao，首先就是專攻海鮮般啦！

你看看～～Jomtien Talay Pao 的海鮮種類超多的，愛吃海味的朋友來這裡一定會瘋狂。

推薦來到Jomtien Talay Pao必吃的就是活跳跳泰國蝦！現場看真的有夠大隻！

這裡的泰國蝦和螃蟹是活的，提醒大家夾取之後，先放旁邊的冰水冰鎮才不會一直跳，然後再夾到盤子上帶回自己桌子，讓牠暈倒才能順利的烤。

螃蟹也是熱門！記得一樣先夾到冰水去冰鎮一下再收到盤子上。

光是海鮮船這區就這麼精彩，後面還有其他食材，這頓晚餐太令人期待了！在台灣都沒看過這樣的海鮮吃到飽呀！

除了活跳跳的泰國蝦和螃蟹，還有白蝦、小捲、花枝、貝類、螺、鮮蚵等等，根本就像來到了漁貨市場。

看完海鮮類，接著也可以來點蔬菜均衡一下營養。

熟食區的人就沒有海鮮區那麼多，可是我覺得這邊東西也很有誠意耶，怕海鮮跟肉品吃不飽的話，來這裡夾夾炸物和澱粉類，包含冬粉、米粉、義大利麵、熟的海鮮料理等等。

推薦這個炸雞必吃！出爐就快點夾，多汁又好吃！

冰箱也有很多好料的，記得來看一下！除了各種的水果甜點～～

也有生醃和肉類可以夾去燒烤。

冰箱裡有已經醃過的肉品，可以直接夾取，我非常推薦這個豬小排，必吃必吃！

生醃我先跳過。

這個是什麼我認不出來～

哇～灑滿起士耶，這一顆吃下去不知道熱量有多少。

還有蔬菜類哦～

這區是自製泰式沙拉區，但我們真的看不懂怎麼弄，只能跳過了。

這區超熱門！！！

提供現烤鮭魚肚的一級戰區，煎到金黃的鮭魚肚令人看了流口水，但每次出爐就瞬間被搶完，一直沒吃到哭哭。

也有煎熱狗和烤肉。

冰淇淋和飲料區在這邊～冰淇淋和飲料的口味大概都有10種。

提供冰塊自取耶！！超貼心。

但飲料大多都是有甜的，而且是真的很甜，我只能加一點點飲料再加一半的水這樣喝，哈！

Jomtien Talay Pao Pattaya / 餐點

開烤了開烤了！肚子已經餓到咕嚕咕嚕叫了，首先當然要用必吃重點的泰國蝦來開胃！

我們的第一輪全都是海鮮，泰國的海鮮超有名，滿心期待的拿了這麼多，今晚絕對要吃個過癮！

看著蝦子的身體漸漸變成橘色，香味也不斷的竄出，不過蝦子全擠在一起實在不好烤，後來我們就都先將鬚鬚剪掉才烤。

這個超大蛤蜊可跳過。

哇哇～～～第一輪的成品有點烤焦了，炭火太旺了，不過就算燒焦，蝦子還是很新鮮很好吃，蝦肉相當Q彈。

第二輪之後就認真的烤蝦。

烤到第二輪才慢慢抓到訣竅，就沒一直烤焦了～～

烤到第二輪才慢慢抓到訣竅，就沒一直烤焦了～～

店家附的三種沾醬各有各的風味，可依個人喜好去沾取不同食材，我最推薦的是綠色這個，沾什麼都好吃，但會辣哦！！

烤肉也好吃，尤其是豬小排超嫩超美味～～推薦！

飲料非常甜～～～～

炸雞必吃

Jomtien Talay Pao Pattaya 果然是排隊名店，實際吃過才了解它的厲害 ! 看了google 評論才知道它還是不限時的呢！雖然我們食量不大，但吃了4盤泰國蝦也算吃過癮了，Jomtien Talay Pao 這間食材種類豐富，價格實惠，有來泰國芭達雅自由行，可以安排一餐來吃Jomtien Talay Pao Pattaya 海鮮燒烤吃到飽喔～

吃完之後記得拿著你的單子去櫃材退押金，記得不浪費食物，只拿吃的完的量，才能退回100泰銖哦！

Jomtien Talay Pao Pattaya／常見問題

Jomtien Talay Pao Pattaya怎麼去？

Jomtien Talay Pao Pattaya在距離市區大約需要20分鐘車程的地方 由於交通不太方便，建議直接搭計程車去喔。

Jomtien Talay Pao Pattaya的營業時間？

營業時間：平日15:30~22:00，假日15:00~22:00

Jomtien Talay Pao Pattaya的消費方式？

一個人是429泰銖吃到飽 兒童110cm以下免費， 110cm~120cm是199泰銖，120cm~140cm是215泰銖。

Jomtien Talay Pao Pattaya

地址：143 116 Thanon Chaiyaphruek, หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

營業時間：平日15:30~22:00，假日15:00~22:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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