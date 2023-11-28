去曼谷不能錯過！船麵一條街「Baan Kuay Tiew Ruathong」湯頭濃郁超好吃 交通、價格、心得快收

來曼谷必吃船麵，當個船麵富翁，你們體驗過嗎？來泰國一定不能錯過到勝利紀念碑站-船麵一條街，實行大胃王秘密訓練！這次我們吃的是超人氣船麵推薦 Baan Kuay Tiew Ruathong 的船麵，一小碗一小碗的口味多，味道好，配料豐富而且超級便宜，在台灣吃不到這種類型的店，推薦來曼谷必吃！Baan Kuay Tiew Ruathong 這間的船麵好吃哦～

曼谷必吃船麵 Baan Kuay Tiew Ruathong / 交通

曼谷必吃船麵推薦這間人氣店！ Baan Kuay Tiew Ruathong 的位置，就在BTS的勝利紀念碑站附近的船麵一條街。從捷運站4號出口出來後大概走5.6分鐘就會抵達船麵一條街，交通還滿便捷的。

勝利紀念碑站-船麵一條街在曼谷算是很知名的景點哦！一條小巷子裡面就有好幾家船麵店。

除了河道旁的店家，也有這種位在街邊的店小攤子。

曼谷必吃船麵 Baan Kuay Tiew Ruathong / 外觀

會想要來Baan Kuay Tiew Ruathong 這家船麵店，主要是想Follow千千的腳步，Baan Kuay Tiew Ruathong 船麵的生意超火爆，還沒中午就已經有排隊人潮，當地人和觀光客都有。

雖然人很多，但因為翻桌蠻快的，所以我們很快就輪到可以入內吃飯了。

我們快排到時，發現後面排的隊伍更長了！建議大家記得早點來，或是避開用餐時間才能悠閒享用。

曼谷必吃船麵 Baan Kuay Tiew Ruathong / 環境

Baan Kuay Tiew Ruathong 料理台上疊高高的小碗，裡面裝的都是船麵，工作人員動作超快，沒一會兒的時間一碗一碗就弄好了，好厲害的手速啊！

Baan Kuay Tiew Ruathong的用餐環境很OK，乾淨明亮，而且有冷氣也有電風扇，店內吃船麵非常的舒適完全不會熱！！

桌上有四種調味料，可依自己喜歡的口味去做調配～

不過我是都沒用到啦～如果需要水的話，記得一瓶好像是10泰銖。

曼谷必吃船麵 Baan Kuay Tiew Ruathong / 菜單

Baan Kuay Tiew Ruathong菜單如上圖，就是那麼簡單，價格也沒看過，就是那麼便宜！之前看千千介紹的時候就被價格驚嚇到，一碗才16元實在太便宜了！然後船麵就有7種可以選擇，還有炸餛飩皮跟炸豬皮可以點來加在麵裡，價格也都是16元。

也有賣大碗的船麵60元，和一些切盤涼菜。

曼谷必吃船麵 Baan Kuay Tiew Ruathong / 餐點

冰塊也是要另外買，價格一杯2泰銖，OK啦～

一碗那麼便宜，真的很多人都是點滿點爆整桌的，必點的炸雲吞皮跟炸豬皮，我覺得單吃就很可以耶~酥酥脆脆香香的

耶耶～～～請叫我船麵富翁！來到這裡不僅要用船麵擺滿桌面，每桌都還在比疊高的。

因為一碗船麵的份量很少，大約只有三口的量，女生吃個4~5碗不太有問題。

沒吃過的，肚子餓的，建議想吃的口味都點，每一種口味都好好吃，口味不馬虎、配料也很豐富，然後因為味道不斷在變，每吃一碗就覺得好新奇，完全沒有吃膩的感覺。

每碗麵的味道都很足，有清湯的也有濃郁的，不過就是有些口味蠻辣的，不敢吃辣的一定要跳過辣味，不然吃到嘴巴要冒火哦!!

盤菜也是好美味呀～

推薦大家可以點一杯泰式奶茶，喝甜的適時解辣一下。

跟湯麵比起來，乾麵比較辣，沾到一點辣可是會在舌尖停留很久的那種，怕辣的人請考量一下哦！

第一次來泰國曼谷吃船麵，真的出乎意料的好吃美味～非常濃郁的湯頭，又可以一次吃好幾種口味，麵條很Ｑ，結帳的金額也是出乎意料的便宜，第一次吃船麵就成功，只能說Baan Kuay Tiew Ruathong太棒啦~~台灣比較沒有這種類型的店，大家有機會來到曼谷玩很推薦一定要吃吃看泰國必吃美食 船麵 哦！

曼谷必吃船麵 Baan Kuay Tiew Ruathong

Baan Kuay Tiew Ruathong

地址：1/7 Ratchawithi Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400泰國

營業時間：09:00~20:00，週一休息

曼谷必吃船麵 Baan Kuay Tiew Ruathong／常見問題

Ｑ：aan Kuay Tiew Ruathong怎麼去？

Ａ：Baan Kuay Tiew Ruathong在BTS的勝利紀念碑站附近的船麵一條街 從捷運站4號出口出來後大概走5.6分鐘就會抵達船麵一條街，它就在裡面喔。

Ｑ：Baan Kuay Tiew Ruathong的營業時間？

Ａ：營業時間：09:00~20:00，週一休息。

Ｑ：Baan Kuay Tiew Ruathong要排隊嗎？

Ａ：用餐時間會需要排隊喔，建議避開用餐時間會比較好。

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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