雨季、旺季是幾月？泰國「最佳旅遊季節」避開國定假日讓你遊玩更順利
隨著泰國開放免簽，相信這個原本就是許多台灣民眾東南亞旅遊首選的國家會更加熱門，那麼泰國為熱帶性氣候，全年三季分為熱季、雨季與涼季，要挑哪個季節去最合適呢？以及泰國全國有哪些日子是國定假期與重要節慶？讓你挑對旅遊日期，讓你泰國之旅更順利！
泰國全年氣候攻略
泰國常年的氣溫落在19℃到38℃之間，為熱帶性氣候，平均氣溫28℃，雖然常常被笑稱全年只分為「熱、很熱、非常熱」3個季節，但其實氣候因素還是會對泰國旅程有不小的影響，總不希望一陣滂沱大雨澆了旅遊的興致吧！就先來了解泰國的3種氣候，選對日子出門讓你的旅程鮮順利了一半！
熱季：3月~5月
每年3~5月是泰國的熱季，平均氣溫約為32℃～38℃，尤其在4月分月平均溫度更可能高達38℃，如果你是不諳酷暑的，請務必要避開熱季前來！如果你有不錯的耐熱能力，或者已排定假期時間，那麼遮陽帽、防曬霜等防曬用品是必備，也要特別注意補充水分，另外也可以選擇跳島旅程，讓水上活動降低酷熱的不適。
此外，泰國的年度盛事－潑水節就是在熱季的4月舉辦，如果想要朝聖潑水節熱鬧的氛圍，勢必在熱季前往，務必做好防曬哦！
雨季：6月～10月
泰國的6月至10月為雨季（5月雨量就開始漸多了），平均溫度約28℃，雖然不像熱季炎熱，但這時候是編輯最不推薦來泰國旅遊的時候，原因無他，就是「下雨」，全年有85％的雨量集中在雨季，以曼谷為例，每年的9月為降雨量最多的月份，平均一個月有20天在下雨，雨季其他月的月平均降雨天數也有15天以上。泰國的雨季不像台灣屬於綿綿細語，而是午後雷陣雨居多，且說下就下，還是暴雨，因此建議若在雨季前來泰國旅遊，在下午時盡量避免前往戶外或郊外，以免暴雨一來無處躲避哦！
雖然編輯不建議雨季造訪泰國，但如果你對於天氣因素容忍度高，那麼在雨季時旅遊也是有不少優點，除了遊客相對較少，飯店價格也會比較便宜，對於想要省錢的旅客是個不錯的旅遊時機哦！
涼季：11月～2月
每年的11月至2月是泰國涼季，平均溫度約為19℃～26℃，氣候涼爽，降雨天數也少，是最佳的泰國旅遊季節。在涼季時，類似台灣初秋的溫度，白天只需著夏日服裝即可，到了晚上或是有前往山區，則建議穿上薄外套以防較低溫的涼風。
特別要提醒，雖然涼季的溫度較低，雨量也較少，但在中午時，也別小看太陽的毒辣哦！基本的防曬還是要做好，以免太過大意而被曬傷、曬黑。涼季時也是會碰上降雨，且也是以雷陣雨為主，因此同樣建議將雨具攜帶在身上
泰國國定假期一覽
難得出國旅遊，總不希望剛好遇到國定假日，不僅可能店鋪沒開，還要與本地人一起擠在出遊路上，因此率先掌握泰國的國定假期，讓你在安排行程時就先避開這些日子！
一月
●公曆新年：1/1
三月
●萬佛節：3月6日（泰國曆3月15日）
四月
●恰克里王朝開國紀念日：4月6日
●宋干節（潑水節）：4月13日～15日
五月
●勞動節：5月1日
●泰皇登基紀念日：5月4日
六月
●皇后華誕節：6月3日
●國王誕辰日（萬壽節）：7月28日
八月
●三寶佛節：8月1日（泰國曆8月15日）
●守夏節：8月2日（泰國曆8月16日，只有政府部門放假）
●皇太后誕辰（母親節）：8月12日
十月
●拉瑪九世皇逝世紀念日：10月13日
●五世皇紀念日：10月23日
十二月
●拉瑪九世誕辰日（父親節）：12月5日
●憲法紀念日：12月10日
●元旦前夕：12月31日
edit By 林郅
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300089
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