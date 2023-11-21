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泰國「工作假期」各城市、島嶼條件太讚了！兼顧工作和渡假的幸福時光

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泰國是工作假期的首選目的地之一，可同時兼顧商務工作與輕鬆度假時光。　圖：shutterstock／來源
泰國是工作假期的首選目的地之一，可同時兼顧商務工作與輕鬆度假時光。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國是工作假期的極佳目的地，可以享受工作與生活的平衡，且多個城市都很方便。對於重遊客來說，泰國因其負擔得起的生活成本、各種工作空間和設施、高質量的互聯網連接、友好的當地人、美味的食物、優質的醫療保健，以及多元而豐富的文化而日益成為許多工作假期的首選目的地，只需要準備一部筆記型電腦或智慧手機，即可隨時隨地輕鬆工作。

除了泰國的5F軟實力（美食、武術、時尚、影劇和節日）之外，泰國還提供多種旅遊選擇，可全年享受健康與保健、體育、奢華旅遊和綠色旅遊等領域的樂趣，同時為工作假期者提供他們所尋求的工作與生活平衡。工作假期的旅客可以輕鬆地將工作和娛樂結合，享受城市或海灘假期，以及喜愛的活動，例如水療、按摩、高爾夫、騎自行車、豪華遊艇體驗等等，曼谷、清邁和普吉島等熱門地點，是工作假期的的絕佳地點，帕安島也越來越受到來自世界各地的工作假期旅客的歡迎。以下提供這些地市的工作假期地點建議：

│帕安島│

帕安島及其周邊地區，因其美麗的海灘和輕鬆的熱帶島嶼生活方式而越來越受歡迎，對於喜愛寧靜祥和環境的工作假期者來說，這是一個田園詩般的地點。從此地前往蘇梅島相對便利，也增加了帕安島的吸引力。 工作之餘，在此地進行工作假期者，可以享受各項有趣活動，例如攀登考拉島至帕安島的最高點、水肺潛水或浮潛、騎摩托車環島、品嚐平價美味夜市（攀提普市場）品嚐小吃，並探索安通國家海洋公園。此外，有許多優質網路的聯合辦公空間可供選擇，例如：

● Secret Place Hotel & Coworking：適合與其他國際工作假期者共同工作、會面和社交。

● The Hub：是帕安島喧囂俱樂部的一部分。聯合辦公空間設有會議室、辦公桌、符合人體工學的椅子和Wi-Fi。

● Koh Space：提供友好、悠閒的島嶼氛圍，設有會議室/Skype 室、開放式共享工作空間、樓上休息區和露天共用廚房，以及可靠的網路連接。

│曼谷│

繁華的曼谷是泰國文化、古蹟中心，擁有多樣化的美食和豐富的旅遊體驗。優越的基礎設施、高質量的網路連接、美味的食物和友好的當地人，以及越來越多的聯合辦公空間，是工作假期者選擇在曼谷遠端工作的原因。比如以下這些地點：

● The Hive Thonglor：共7層樓，設有公用辦公桌、專用辦公桌、會議室及美麗的屋頂咖啡廳和露台。

● Launchpad：是聯合辦公空間和服務式辦公室，擁有超過56坪的空間，以及100多張專為最佳工作環境而定制的大型辦公桌。

● Glowfish：提供共享工作空間，包括個人辦公桌和輪用辦公桌，以及私人服務式辦公室。

▲優越的基礎設施和多元的旅遊資源，使得曼谷成為工作假期首選地之一。　圖：泰國觀光局／提供
▲優越的基礎設施和多元的旅遊資源，使得曼谷成為工作假期首選地之一。　圖：泰國觀光局／提供

│清邁│

清邁以其丘陵地形、涼爽的氣候（特別是在11月至2月）、豐富的自然風光、文化景點、步行街、獨特的手工藝品和緩慢的生活節奏而聞名。在工作假期的現代化設施和服務方面，清邁是首屈一指的，尤其是聯合辦公空間的選擇。

● Punspace Wiang Kaew：是一家舊汽水瓶工廠，經過改造成為工作空間，提供辦公室、私人辦公室、會議室和活動空間以及咖啡館、餐廳和餐車。

● Hub53：提供不同類型的空間，包括私人辦公室、靜音室、會議室、車間空間和會議室，以及帶按摩椅、人體工學椅的午睡室、私人Skype房間和休息區。

● StarWork：提供全面的靈活運用，從輪用辦公桌到固定座位、快速不間斷的網路、列印服務、午睡室和會議室。

▲清邁的美食，讓許多遊客印象深刻。　圖：泰國觀光局／提供
▲清邁的美食，讓許多遊客印象深刻。　圖：泰國觀光局／提供

│普吉島│

普吉島是泰國最受歡迎的海灘目的地之一，擁有多種住宿選擇、海灘和購物景點。它是大型外籍人士社區的所在地，也是全球工作假期者的熱點，擁有各種住宿和聯合辦公空間。

● Grind Time Co-Workspace & Cafe (Chalong Bay)：提供富有創意且有趣的工作體驗，包括私人辦公室、專用辦公桌、會議室、用於會議/Skype會議的電話亭、社交區和24小時門禁卡系統。

● The Project Phuket：是乾淨、舒適且價格實惠的共享工作空間，設有2個室內區域、3個私人呼叫室和超過5種不同的椅子可供選擇。

● Phuket Flamingo：是位於Ao Yon平靜海灣的海濱聯合辦公空間，提供多種空調客房，位於海濱，配備齊全的設備和設施。

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曼谷 普吉島 咖啡廳

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