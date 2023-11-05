拍網美照的百年早餐店！ 泰國曼谷「益生甫記」 美味港點一份50泰銖有找，還有賣經典烤吐司

前陣子跟你們分享過某些曼谷人會當早餐吃的「王春盛牛肉火鍋」，今天再來跟你們分享一間我個人超推薦的中國城早餐店，店名叫做「益生甫記（Ek Teng Phu Ki／เอ็กเต็งผู่กี่）」，據說開業於1919年，至今已有超過百年的歷史，不過前幾年有經過翻修，所以現在的風格是一部份有點復古，但一部份又打造出像老上海那種氣息的華麗中國風，非常適合拍網美照、網帥照，而且餐點的價格超平易近人，幾乎都是零錢價，所以其實大多數的客人都是在地人居多，而且深受老年人的親睞唷～（跟一般網美店很不一樣）

基本資料（益生甫記 Ek Teng Phu Ki）

地址：163 Phat Sai, Samphanthawong, Bangkok 10100 Thailand

電話：+66-2-221-4484

營業時間：5:00 ~ 19:00

官方IG帳號：https://www.instagram.com/ektengphuki/

上一趟旅程的其中三天兩夜我是安排住在曼谷中國城一間叫「Live Local Yaowarat」的中國風民宿，房價非常便宜而且也很有特色，過幾天有空我再寫文分享給你們參考。

我覺得如果你們曼谷自由行的天數有超過一禮拜以上的話，也可以考慮其中幾天住在這一區，不要聽到「中國城（China Town）」就覺得跟待在台灣或去大陸玩差不多，曼谷的中國城這區其實很有自己的味道，料理也是有點中泰融合的感覺，重點是這區還有很多超有特色的餐廳和咖啡，白天可以來賞河景、拍美照之類的，晚上主要街道會出現一大堆像夜市一樣的路邊攤，各種美味又平價的熱炒、小吃、甜點絕對可以吃得非常過癮唷～

來到「益生甫記」以後，其實第一眼應該不會覺得它是網美店，因為門口還會有一些在地的阿伯之類的來吃早餐，然後它的外觀也跟一般大家印象中的那種網美店有點落差⋯

一樓的用餐環境就長這樣，然後櫃台的阿姨是有點像香港茶餐廳店員的那種態度⋯講話語氣很大剌剌、不是走親切溫柔的路線，但我後來覺得她好像屬於面惡心善的那一種，因為我們本來直接坐在一樓準備用餐（因為看其他阿伯也坐一樓），結果她主動請我們上二樓，說那裡坐起來比較舒服而且有冷氣吹。

二樓就是長這樣，整個氛圍跟一樓差很多，有燈光美、氣氛佳的感覺。

我記得當天我們好像是第一組上來用餐的客人，還有工作人員特地上來幫我們開燈、開冷氣，真是不好意思⋯

這一區的風格其實完全不像傳統早餐店了，我覺得比較像咖啡廳或酒吧的那種感覺。（店內還播放著我沒聽過的中文歌）

因為當時都沒有其他客人，所以我們就把握時間大拍特拍一翻，然後座位想坐哪也都可以自己選。

看起來最舒適的沙發區當然是首選啦！

坐在那個高腳桌、高腳椅區其實也蠻有fu的，那裡可以直接眺望樓下的景象。

好像很多在地一些年紀稍長的居民都比較喜歡一樓半露天的環境，然後他們好像也很習慣平時外頭的氣溫，沒有很需要吹冷氣⋯

趁還沒有其他客人上樓之前趕緊拍幾張假掰照。

有些人很Enjoy一個人出國旅行，我覺得一個人旅行也是有一個人旅行的樂趣（我也有過幾次經驗），但最困擾的點就是我很希望有伴可以互相這樣拍好看的照片，一個人用自拍棒很難拍出我要的角度，然後用腳架的話又太花時間了⋯

p.s.還有分攤住宿的費用也需要有伴

如果你們是很認真經營自己的社群，而且主要是po自己美照或帥照的話，也可以考慮自備中國風的服裝來這裡拍照喔～（網路上就看過有人穿旗袍在這取景的照片）

再來這個是菜單，左半邊是飲料的部份，右半邊是各種類型的早餐和烤麵包，下面那個「Dim Sum」就是偏港式的那種點心，有燒賣、蝦餃、叉燒包等，價格都便宜到很誇張。

如果看不懂英文的話，背面其實有中文版的，但如果你們要點港點的話⋯只有英文版的那頁有而已，我也不知道為何⋯（攤手）

拍完假掰照以後餐點也差不多上齊了，先跟餐點拍張合照吧！（搭配牆上那個「福」字拍起來還蠻好看的）

當天我們點了一盤早餐盤、兩片烤吐司、兩籠港點跟兩杯飲料，有兩杯小冰的冰茶是免費附送的。

全日早餐 75泰銖

「全日早餐」有兩種版本，我點的這個算大份的，只賣75泰銖而已（小份賣65泰銖），有烤吐司、雙蛋的太陽蛋、火腿、培根和香腸（菜單寫「Sausage」），老實講～我是覺得整體吃起來就中規中矩，不能說超級好吃但也不難吃，但在我心目中很加分的是它裝在有龍紋的大餐盤裡頭，看起來實在是霸氣十足！！！（但這樣換算台幣才六十幾塊還附冰茶，CP值也不低吧？）

再來這兩籠是我們的港點，上桌都是熱騰騰的狀態。

叉燒包 45泰銖

這個「叉燒包」只賣45泰銖，原本我們以為是一顆45泰銖，結果它是三顆才賣45泰銖～有夠平價，而且吃起來口感外鬆軟（又不會太濕）、內餡香甜可口，真的很不錯吃。

蝦肉高麗菜捲 30泰銖／蝦肉燒賣 30泰銖／豬肉燒賣 30泰銖

再來是以上三種港點放在一起，全部也才不過90泰銖而已，重點是有包蝦仁的那個蝦仁都很真材實料，真的可以吃到很多Q彈的蝦肉，然後豬肉燒賣也很鮮美，瘦肉居多，不會肥膩感很重。（當天我們吃完以後，阿峯立馬決定隔天要再來吃一次）

還可以沾一些烏醋的醬汁一起享用。

再來這一份是在泰國的很多地方都可以吃得到的烤吐司（說是「烤麵包」也可以），也算是中國城這一區的特色美食之一。

巧克力烤吐司 25泰銖

第一份是「巧克力烤吐司」，乍看之下跟我們台式早餐店的烤厚片也是差不多，但我覺得泰國的吃起來是表面微酥脆、中間的部份更鬆軟些，然後這個巧克力口味的抹上的是「Nutella」的巧克力醬，夠濃郁還帶著迷人的堅果香氣喔！

咖椰烤吐司 25泰銖

第二份我們點的是「咖椰烤吐司」，吃起來帶著香蘭葉跟椰奶的香氣，質地柔滑順口，我個人也非常喜歡～♥

p.s.你們對這種烤吐司有興趣的話也可以參考我寫的另外一篇『【曼谷】Mont Nomsod - 泰國人超愛的老字號烤吐司名店，一份25泰銖起，鬆軟香甜好滋味』

仙草凍鮮奶 45泰銖／菊花茶 35泰銖

飲料部份我點的是清甜順口的「菊花茶」，阿峯點的是「仙草凍鮮奶」，但他不太喜歡...因為泰國的仙草口感偏硬，跟台灣仙草那種入口即化的口感很不一樣，我自己也是覺得台灣的仙草比較好吃。

然後前面那兩杯像是茶葉配出來的冰茶，完全沒有甜度，但蠻消暑止渴的。

以上就是這次的分享啦～

總而言之，這是一間我自己可能會再回訪的店，港點跟烤吐司的部份都平價又美味，店內環境又佈置得很適合拍美照而且有濃濃的中國風，如果你們自由行的時候有安排到曼谷中國城這一區的話非常推薦可以安排來這裡用餐以及拍好看的照片喔！

益生甫記 Ek Teng Phu Ki

地址：163 Phat Sai, Samphanthawong, Bangkok 10100 Thailand

電話：+66-2-221-4484

營業時間：5:00 ~ 19:00

官方IG帳號：https://www.instagram.com/ektengphuki/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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