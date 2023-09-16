每年超過70萬人前往！ 泰國「高爾夫球旅遊」5大優勢 3大球場令人驚嘆

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】泰國是個風景優美、文化豐富的國家，也是高爾夫球運動的熱門目的地之一。泰國擁有眾多世界一流的高爾夫球場，吸引了無數的高爾夫球愛好者前來享受。根據維基百科統計，截至2022年泰國擁有約300座高爾夫球場，分布在全國各地，每年有超過70萬人次飛往泰國體驗高爾夫運動。尤其是在旅遊熱門地區如曼谷、普吉島、芭達雅和清邁等地，這些球場通常擁有優美的風景，包括綠茵草坪、海岸、湖泊和熱帶植被，為高爾夫球運動提供了絕佳的視覺享受，而球場多為世界級設計師打造、打球可同時結合旅遊、全年氣候宜人、價格便宜，以及有知識淵博桿弟協助擊球策略，更是泰國發展高球觀光的優勢。

遍布全泰300個高爾夫球場 坐擁海灘、湖泊和熱帶植被

泰國擁有遍布全國的300多個高爾夫球場，為高爾夫愛好者在規劃泰國高爾夫之旅時提供多種選擇。僅在充滿活力的曼谷，就有大約50個球場，位置便利、距市中心1小時車程，有些甚至更近。如果追求熱鬧的度假氛圍，芭達雅提供大約20個球場以及熱鬧的夜生活。在泰國灣的另一邊，華欣是更加寧靜的環境，擁有美麗的海灘和優異的球場；普吉島則是泰國首屈一指的海灘度假勝地，距曼谷僅1小時的飛行航程，擁有5個頂級的高爾夫球場；對於尋求涼爽氣候的人來說，北部的清邁以其風景優美的連綿丘陵、豐富的山地部落文化和絕佳的高爾夫球場帶來吸引力。喜歡冒險的高爾夫球手，可以朝向人跡罕至的地方，探索考艾國家公園的叢林，或者沉浸在北碧府和桂河周圍的歷史遺跡中，同時享受揮桿樂趣。

▲位於普吉島攀牙灣的高爾夫球場，能看到海邊的巨石景緻。 圖：shutterstock／來源

世界各地高爾夫球設計師 讓旅客跟國際球星同等享受

泰國高爾夫球場通常由世界各地知名的高爾夫建築師設計，以傑克．尼克勞斯（Jack Nicklaus）為例，多座球場都來自他的作品，包括芭達雅備受推崇的林查班鄉村俱樂部（Laem Chabang Country Club）；曼谷則擁有格雷格．諾曼（Greg Norman）設計的塔納市高爾夫鄉村俱樂部（Thana City Golf & Country Club），而蓋瑞．普萊爾（Gary Player）、皮特．戴伊（Pete Dye）和羅伯特．特倫特．瓊斯（Robert TrentJones）都為泰國的球場設計貢獻了自己的專業知識。才華橫溢的建築師組合李．施密特（Lee Schmidt）和布萊恩．柯利（Brian Curley）也積極參與其中，他們出色的創作—清邁高地高爾夫度假村（Chiang Mai Highlands Golf & Resort）證明了設計獨到之處。

▲泰國高爾夫球場通常由世界各地著名的高爾夫建築師設計，吸引許多外國好手前來體驗。 圖：shutterstock／來源

與其他旅遊活動完美結合 SPA、海灘、美食、文化建築

泰國高爾夫旅遊業的日益普及不僅歸因於卓越的高爾夫環境，還歸功於其整體旅遊景點。泰國以迷人的海灘、充滿活力的夜生活、多樣的美食，以及最重要的豐富文化遺產而脫穎而出。泰國以前稱為暹羅，保留並展示印度教、佛教、道教和各種亞洲元素的迷人精粹。如今，泰國作為亞洲進步經濟體之一蓬勃發展，這些不同元素與世界一流高爾夫球場可以做為重點主題旅遊推廣，並真正定義了泰國高爾夫無與倫比的體驗。此外，泰國的SPA也是高爾夫球手來這個國家必須體驗的事情之一，無論身處曼谷、普吉島、芭達雅還是蘇梅島等著名的泰國度假勝地，都有眾多泰式按摩的場所可選，用以卸除一身的疲勞。

▲泰國擁有多樣旅遊元素，同行家人就算不打球，也能享受舒服的SPA。 圖：shutterstock／來源

全年氣候宜人、交通便利 夏季價格優惠、人潮較少

泰國全年提供打高爾夫球的機會，但最佳遊覽時間是冬季，從11月到隔年3月，天氣晴朗、陽光充足。然而，夏季也是計劃旅行的絕佳時機，雖然偶有陣雨，但不會打亂既有的高爾夫計劃，此外，夏季來有價格相對實惠、不那麼擁擠的優勢。相較之下，泰國北部的地區氣候則較為涼爽。

此外，泰國的基礎設施不斷改善，機場、道路和公共交通系統不斷升級，無論選擇任何著名的高爾夫目的地，都可以享受到良好的空中和公路連接；或在泰國租一輛帶司機的包車，除方便外價格也很實惠。與亞洲許多其他目的地相比，價格明顯較低。隨著更多球場的開發，泰國在高爾夫領域的競爭力將繼續蓬勃發展。

▲泰國交通建設不斷升級，從市區到球場越來越便利。 圖：shutterstock／來源

知識淵博的桿弟 熱情好客 協助球友制定擊球策略

泰國人以熱情好客而聞名，在泰國高爾夫接待中，桿弟也發揮了關鍵的作用。雖然一些高爾夫球手最初可能不接受桿弟的想法，但許多人開始欣賞並享受這部分特質，作為泰國高爾夫套裝行程中不可或缺的一部分。讓桿弟攜帶球桿、修復草皮、耙沙坑、修復球場標記和清潔球有其不可否認的優勢；此外，桿弟也經常根據球場布局協助制定擊球策略，並提供有關閱讀果嶺的寶貴見解。桿弟的雇用，也有利於高爾夫球場周圍的附近社區經濟發展。

▲就算是高爾夫新手，也能透過知識淵博的桿弟協助球友制定擊球策略。 圖：shutterstock／來源

【泰國3大高爾夫球場推薦】

│黑山高爾夫俱樂部 Black Mountain Golf Club│

▲黑山高爾夫俱樂部是國際系列賽舉辦的場地。 圖：Black Mountain Golf Club／提供

黑山高爾夫俱樂部被美國評為世界百大最佳高爾夫球場，曾舉辦歐洲巡迴賽賽事和亞洲巡迴賽國際系列賽，亦是2022年泰國10大最佳高爾夫球場之一。高爾夫球場因周圍布滿黑色巨石，而以「黑」命名。其現代化的設施齊全，加上果嶺景觀令人驚嘆，地形充滿挑戰，水道相互連接，球道起伏，吸引無數好手前來挑戰。黑山高爾夫俱樂部擁有27洞，由東、北、西3個球場組成，標準桿72桿（7,420碼），設有5個發球台提供各種能力的球手選擇。

│阿約提亞林克斯高爾夫俱樂部 Ayodhya Links│

▲僅開放會員、受邀嘉賓的阿約提亞林克斯高爾夫俱樂部，設備完善不在話下。 圖：Ayodhya Links／提供

阿約提亞林克斯在《高爾夫雜誌》2015年和2017年全球百強球場中排名第76位，位於泰國首都曼谷市中心附近，僅50分鐘車程，是一座18洞、7,639碼的私人錦標賽球場，也是亞洲最獨特、最負盛名的高爾夫球場之一。然而，這個高爾夫球場與其他高爾夫球場不同，因為它別具隱私性，只開放會員和受邀貴賓，其服務和設施的滿意度感更受肯定。

│暹羅鄉村俱樂部芭達雅老球場 Siam Country Club Pattaya Old Course│

▲暹羅鄉村俱樂部芭達雅老球場被認為是芭達雅最古老的球場。 圖：Siam Country Club Pattaya Old Course／提供

暹羅鄉村俱樂部在芭達雅，為亞洲高爾夫球手所熟知，也是許多旅客在高爾夫旅遊項目度過美好時光的地方。它由 I.Izumi 設計，並由 Schmidt-Curley DesignInc.的李．施密特（Lee Schmidt）於1971年作為球場建築師進行翻新，被認為是芭達雅最古老的高爾夫球場。球場擁有國際標準的18洞球場，最多可容納180人，受到泰國球手和國外球手的強烈推薦。該俱樂部亦是芭達雅的必玩之地，頂級的設施，甚至可以與 Laem Chabang 相媲美。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野