統統滿足！溫士凱的風格曼谷　潮流美食與迷人夜生活

【圖／文：溫士凱】

泰國的曼谷Bangkok，當全世界都因為疫情而被迫按下停止鍵時，他們的旅遊市場全球恢復最快，而且同時間繼續建設。當然，那些因疫情而產生變化的店家、網紅景點等，也被視為城市的新陳代謝，讓出舞台給新創意展現。因此，無論是文化的、潮流的、浮誇的、享樂的，多元的和心靈的，這座城市持續展現世界最佳旅遊城市的誠意，只要是你想擁有的，他們絕不吝嗇全力滿足！

▲曼谷的時尚潮流變化之大和快，經常打破框架讓人驚艷不已！





美食｜當經典遇上潮流， 我是味蕾幸福富翁

當全世界都在哀嚎因為三年疫情的重大影響，許多知名餐食的老滋味不是走味，就是直接走入歷史時，泰國的曼谷，反而呈現出前所未有的美食戰國時期，傳統滋味和潮流視覺系美食；米其林精緻大餐和街頭排隊人潮好味，反而拜疫情的整合再出發，喜新厭舊後群雄並起，開拓了另一個全新局面，讓每個人都能夠輕易的成為味蕾的幸福富翁。

浮誇感絕對是必要專長

先說這一波全亞洲最引領時尚潮流、最美味的「下午茶Afternoon Tea」吧！曼谷的下午茶文化，一直以來都有一個其他城市和國家無法追趕的優勢，那就是「性價比」超強！此外，還有個祕密武器，就是網紅打卡的最愛元素，只有泰國可以超越泰國的「浮誇感！」例如位於知名大型百貨商場Central World內的「Divana signature cafe」，一直是曼谷下午茶時尚的代表。採傳統泰式皇家點心和西式餐點做組合，金色和粉紅為視覺基調外，一上桌還有乾冰特效，並且在雲霧繚繞的正中央，綻放著一朵美麗的果凍花。超級浮誇帶貴氣逼人視覺饗宴，滿足感十足！

▲浮誇系下午茶套餐當前，人人都可以變成網美。

▲融合泰國皇家經典美味和西式餐點，再搭上浪漫氛圍與時尚潮流感，只有泰國能超越泰國！

傳統是歷久彌新美味精隨

而傳統美味大翻身的庶民美味，不但擄獲了曼谷和泰國人的在地挑剔味蕾，就連外國遊客也不遠千里而來，即便是在高溫的豔陽下，排上個一、兩個小時，也是心甘情願！其中以蟹肉炒飯出名的「Here Hai Restaurant」，入口飯粒自帶微鹹的煙燻焦香與鑊氣，加上鋪滿炒飯的大塊紮實蟹肉，讓人邊吃邊微笑。而以泰國泡麵和燒肉闖出一片天的「Jeh O Chula」，善用泰國泡麵的Q彈和辨識度強烈的泰國酸辣湯頭為主，再加上各式新鮮海鮮及其他肉類組合，最後上桌前再放入兩顆新鮮黃澄澄的蛋黃，視覺美感非常吸引人入口的瞬間感受到的不止是味蕾幸福感，更充滿泰國庶民文化的底蘊滋味。

▲滿滿的紮實的蟹肉和鑊氣十足的炒飯，每一口都是無限幸福！

▲人氣爆棚的潮流街頭美味，排隊一、兩個小時是家常便飯。

▲運用巧思，傳統泰國酸辣口味和泡麵，一躍成為國際知名的排隊美食。





景點資訊

Divana signature café

地址：2nd floor central world Bangkok

網址：www.divanacafe.com





地址：112, 1 Ekkamai Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok

網址：www.facebook.com/herehaifoods?mibextid=ZbWKwL





地址：113 Soi Charat Mueang, Rong Mueang, Pathumwan, Bangkok

網址：www.facebook.com/RanCeXow?mibextid=ZbWKwL





夜生活｜越夜越美， 迷人滋味何止一個了得

在台灣，美食和夜生活是永遠的最佳的夥伴。但是在曼谷，還多了百貨商場和天台景觀酒吧餐廳，近來超人氣的代表首推「喬德夜市(Jodd Fairs Rama 3)」，一個在疫情期間開幕，打破疫情魔咒並掀起爆炸性話題熱潮的夜市！而他們家第一名打卡特色，就是將排骨堆疊成一座山般高的「火山排骨」啦！視覺饗宴很富衝擊感的排骨，肉塊軟嫩好吃，用青辣椒為主軸的辣味的湯汁，層次豐富，讓人邊吃、邊喊好辣，手和嘴都停不下來啊！好生美味刺激。

▲停車場的時尚傳奇「喬德夜市」，是曼谷目前人氣最旺的觀光景點。

▲喬德夜市的招牌話題美食「火山排骨」，辣的過癮！

環遊世界的河畔主題商場

說到曼谷過往最受到歡迎和喜愛的美食文化象徵代表之一的「路邊攤」，自從政府以整頓市容為主，只保留少許的特定區外，許多的路邊攤不是移往夜市整合，就是遷入了百貨商場的美食街。當然，單價費用上會多個5或10泰銖，但是有冷氣，環境又乾淨舒服，這10年來，百貨商場的美食街倒是經營的有聲有色。特別是蟬連觀光客最愛商場多年的「航廈21百貨商場(Terminal 21 )，2022年疫情尚未結束前，便在曼谷搶開第二間位於河畔的「航廈21 拉瑪3百貨商場貨 (Termail 21 Rama3)」，空間感更大，而主題造景的手筆也更大，無論是英國哈利波特的火車站、日本的櫻花、搗麻糬和放風箏文化特色、加勒比海的海盜船，還有威尼斯、熱氣球等元素通通搬了過來。

▲「航廈21 拉瑪3百貨商場貨」帶你邊購物邊環遊世界。

▲別懷疑，英國的火車和車站，通通搬進百貨商場裡！

浪漫時光絕不能缺少這味

不過，說起曼谷的夜生活霸主，這幾年來依舊是「天台酒吧(Sky Bar)」雄踞榜首！畢竟地勢平坦又有昭彼耶河穿越，璀璨燈火夜景和水光交織的光影饗宴，居高臨下盡收眼底。長久以來曼谷的Sirocco Sky Bar連好萊塢電影都要到慕名到這裡來取景拍攝；而位於曼谷悅榕莊酒店頂樓的Vertigo and Moon Bar，勝在360度的零死角視覺饗宴；Tichuca Rooftop Bar因為設置了宛若電影阿凡達的生命樹，近來成為IG上人氣最旺的寵兒。當然，討論度最高的還是曼谷王權Mahanakhon SkyWalk了！畢竟位於314公尺的高空酒吧，不但是泰國最高，也是全東南亞最高，上面還有獨一無二的「透明玻璃天空步道」。若想要坐擁美景和美食，又不想太吵雜的環境，位於Mode Sathorn Hotel 的 The Roof @38th Bar 則是最佳推薦！這裡疫情後重新設計出發，以簡單的時尚質感為主，保留最原始的天台酒吧本質，讓客人舒適享受眼前美好的城市景觀和視覺饗宴。





景點資訊

Jodd Fairs Rama 3

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok

網址：www.facebook.com/JoddFairs?mibextid=ZbWKwL





地址：356 Rama III Rd, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok

網址：www.terminal21.co.th/rama3





地址：BM 144 N Sathon Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok

網址：www.modesathorn.com/gastronomy





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