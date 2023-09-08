2024泰國玩什麼？美食、時尚、影劇、武術和節慶，體驗泰國5F！來點在地泰生活
提到泰國，你心中的想像是什麼？也許是泰國美食如冬蔭功海鮮湯、也許是泰國精彩影視作品裡的俊男美女，或者你會想到泰國曼谷的時尚潮設計，還是喚起你對泰拳酷炫的記憶？當然，泰國4月的潑水節與11月的水燈節，也吸引許多遊客專門前往朝聖，不管是玩到濕身或樂到失聲，還是為了在大城廟宇前放下一盞心願，看它飄搖在湄南河上，隨著千萬人的祝福一起送向遠方…迷人的節慶活動，更有著獨特地方特色。去泰國，你最期待是什麼呢？
美食（Food）、時尚（Fashion）、影劇（Film）、武術（Fight）和節慶（Festival）這「5F」都是泰國的魅力，或者說是「軟實力」。但大多數人選擇去泰國，或許還有個「硬道理」！泰國是許多民眾一再重遊的國家，因為遊程多元、人民親善、食物美味和購物住宿「超划算」等美譽，成為「物超所值」的最佳旅遊地。想要在合理的消費下玩得開心又放心，泰國，很可以！再加上泰國地域狹長，北部清邁和清萊的清幽清雅、中部的曼谷都會風，東部芭達雅的沙灘休閒與南端普吉和喀比的海洋風情，各有玩法，也各有自己的粉絲群，有些人一年去好幾趟泰國，就是想到不同城市享受泰國之美。不過泰觀局今年已有新建議，2024要給你不一樣的泰旅行。
疫情前，2019台灣全年有830,166人次赴泰國旅遊，同比成長率22.24%；台灣出境旅遊解封後，今年1～6月赴泰累計已達344,031人次，成長率與去年同比爆增3449.27%，名列台灣人最愛去的國家第5名，旅遊後續看旺。泰國觀光局今年以「驚艷泰國，精彩新篇章（Amazing Thailand, Amazing New Chapters）」概念為行銷主軸，將2023年設為泰國旅遊年，期待為遊客創造「有意義」和「有價值」的旅行體驗（Meaningful and Valuable Travel Experiences），積極推動各種主題旅遊，像是青年畢旅、運動旅遊、環保綠色旅遊、家庭旅遊、體驗學習遊、高爾夫旅遊、健康養生遊、恣意悠閒遊、奢華享樂遊等等。透過大型旅遊主題交流，還有許多反映獨特地區文化與生活型態的各式節慶活動，推動泰國旅遊更朝「生活化」發展。時序邁入2023秋，泰國觀光局已經規劃好明年要主推的目標，在全球開始推廣。
2024強化「永續旅行」的意義與遊客建立「更深度的體驗交流」
走過2023的「回溫」期，看好2024將是旅遊加速復甦的一年，泰國觀光局提出全新推廣方向，除了繼續提升旅遊供應和可持續標準朝「質」提升，以減少對遊客「量」的依賴，更加注重增加遊客消費、吸引優質遊客、與合作夥伴共同發展「供應鏈」，將收入公平分配給當地社區，平衡經濟財富、社會福祉和環境健康，利用泰國軟實力（美食Food、時尚Fashion、影劇Film、武術Fight、節慶Festival）來推進遊客主動參與，進一步促進高價值和永續旅遊發展。
換句話說，泰國觀光局期待有更多「人與人的互動」，讓旅客與泰國人民在交流間建立更深刻的友誼，不再只到景點走馬觀花，購買連鎖速食填飽肚子後就離開。以近年很受歡迎的泰國廚藝學校體驗為例，期待可以跟著廚師採買甚至採收，在市區廚藝學校或鄉村廚房學習以在地的方式烹煮美味，或是在基於保護環境的前提下，從事各式海洋活動體驗，在潛游的海洋探索中，感受泰國水域的豐富多彩。這類永續旅行體驗，需要旅客花多一點時間定點深度遊，建立情感，才可能把泰國視為海外的家，時常回來走走，拜訪像家人般的當地朋友，品嘗在地美食，踏足未受破壞的沙灘，靜享藍海風情。
泰觀局新處長莎莉蔓上任目標推動台泰百萬旅客交流
要建立交情，需要有更多「在地人」願意出來和國外旅客「交朋友」，若有更多泰國人「來台交朋友」也行！近期泰國觀光局台北辦事處新處長（Sarima Chindamat）到任，原任處長丁蓉采任期結束，將返回泰國。丁蓉采2013年、2020年先後來台任職，創下二度回鍋的先例，與台灣緣份深厚。她在疫情最艱難的2020-2022期間，策劃許多網路活動，用心經營粉絲團，並推出「泰國我想你」、「泰健康」、「泰好玩」、「泰國我來了」系列活動專案，也讓「泰美好」一直被台灣人期待；疫情結束後，泰國旅遊回溫快速，和這一系列打底互動攸關。多年來，丁蓉采已在台灣結識許多旅行業和部落客好友，「泰國見」也成為他們話別時最大的期待與祝福。
略通國語的新任處長莎莉蔓曾派駐香港辦事處擔任處長，也在和丁蓉采互動中對台灣市場有更多的瞭解。她表示在現有堅實基礎下，將推動品質旅遊，提供優質產品和服務，吸引優質遊客，並力爭在任內台灣遊客赴泰國達到100萬人次。泰國旅遊還會有什麼樣的「質感旅遊」新體驗？值得期待。
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編輯／廖苡安
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