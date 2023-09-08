2024泰國玩什麼？美食、時尚、影劇、武術和節慶，體驗泰國5F！來點在地泰生活

提到泰國，你心中的想像是什麼？也許是泰國美食如冬蔭功海鮮湯、也許是泰國精彩影視作品裡的俊男美女，或者你會想到泰國曼谷的時尚潮設計，還是喚起你對泰拳酷炫的記憶？當然，泰國4月的潑水節與11月的水燈節，也吸引許多遊客專門前往朝聖，不管是玩到濕身或樂到失聲，還是為了在大城廟宇前放下一盞心願，看它飄搖在湄南河上，隨著千萬人的祝福一起送向遠方…迷人的節慶活動，更有著獨特地方特色。去泰國，你最期待是什麼呢？

美食（Food）、時尚（Fashion）、影劇（Film）、武術（Fight）和節慶（Festival）這「5F」都是泰國的魅力，或者說是「軟實力」。但大多數人選擇去泰國，或許還有個「硬道理」！泰國是許多民眾一再重遊的國家，因為遊程多元、人民親善、食物美味和購物住宿「超划算」等美譽，成為「物超所值」的最佳旅遊地。想要在合理的消費下玩得開心又放心，泰國，很可以！再加上泰國地域狹長，北部清邁和清萊的清幽清雅、中部的曼谷都會風，東部芭達雅的沙灘休閒與南端普吉和喀比的海洋風情，各有玩法，也各有自己的粉絲群，有些人一年去好幾趟泰國，就是想到不同城市享受泰國之美。不過泰觀局今年已有新建議，2024要給你不一樣的泰旅行。

芭達雅是愛好水上運動者的樂園，有「東方夏威夷」美稱；水上旅遊、海濱度假、豪華遊艇…都是芭達雅的熱鬧。圖／Shutterstock

疫情前，2019台灣全年有830,166人次赴泰國旅遊，同比成長率22.24%；台灣出境旅遊解封後，今年1～6月赴泰累計已達344,031人次，成長率與去年同比爆增3449.27%，名列台灣人最愛去的國家第5名，旅遊後續看旺。泰國觀光局今年以「驚艷泰國，精彩新篇章（Amazing Thailand, Amazing New Chapters）」概念為行銷主軸，將2023年設為泰國旅遊年，期待為遊客創造「有意義」和「有價值」的旅行體驗（Meaningful and Valuable Travel Experiences），積極推動各種主題旅遊，像是青年畢旅、運動旅遊、環保綠色旅遊、家庭旅遊、體驗學習遊、高爾夫旅遊、健康養生遊、恣意悠閒遊、奢華享樂遊等等。透過大型旅遊主題交流，還有許多反映獨特地區文化與生活型態的各式節慶活動，推動泰國旅遊更朝「生活化」發展。時序邁入2023秋，泰國觀光局已經規劃好明年要主推的目標，在全球開始推廣。

2024強化「永續旅行」的意義與遊客建立「更深度的體驗交流」

走過2023的「回溫」期，看好2024將是旅遊加速復甦的一年，泰國觀光局提出全新推廣方向，除了繼續提升旅遊供應和可持續標準朝「質」提升，以減少對遊客「量」的依賴，更加注重增加遊客消費、吸引優質遊客、與合作夥伴共同發展「供應鏈」，將收入公平分配給當地社區，平衡經濟財富、社會福祉和環境健康，利用泰國軟實力（美食Food、時尚Fashion、影劇Film、武術Fight、節慶Festival）來推進遊客主動參與，進一步促進高價值和永續旅遊發展。 曼谷的昭披耶河沿岸，可充分感受傳統風情與現代時尚的薈萃之美；圖／Shutterstock

換句話說，泰國觀光局期待有更多「人與人的互動」，讓旅客與泰國人民在交流間建立更深刻的友誼，不再只到景點走馬觀花，購買連鎖速食填飽肚子後就離開。以近年很受歡迎的泰國廚藝學校體驗為例，期待可以跟著廚師採買甚至採收，在市區廚藝學校或鄉村廚房學習以在地的方式烹煮美味，或是在基於保護環境的前提下，從事各式海洋活動體驗，在潛游的海洋探索中，感受泰國水域的豐富多彩。這類永續旅行體驗，需要旅客花多一點時間定點深度遊，建立情感，才可能把泰國視為海外的家，時常回來走走，拜訪像家人般的當地朋友，品嘗在地美食，踏足未受破壞的沙灘，靜享藍海風情。

泰觀局新處長莎莉蔓上任目標推動台泰百萬旅客交流

要建立交情，需要有更多「在地人」願意出來和國外旅客「交朋友」，若有更多泰國人「來台交朋友」也行！近期泰國觀光局台北辦事處新處長（Sarima Chindamat）到任，原任處長丁蓉采任期結束，將返回泰國。丁蓉采2013年、2020年先後來台任職，創下二度回鍋的先例，與台灣緣份深厚。她在疫情最艱難的2020-2022期間，策劃許多網路活動，用心經營粉絲團，並推出「泰國我想你」、「泰健康」、「泰好玩」、「泰國我來了」系列活動專案，也讓「泰美好」一直被台灣人期待；疫情結束後，泰國旅遊回溫快速，和這一系列打底互動攸關。多年來，丁蓉采已在台灣結識許多旅行業和部落客好友，「泰國見」也成為他們話別時最大的期待與祝福。 泰國怎麼玩？透過觀光局與業者合作規劃創意遊程，加上部落客分享，近年泰國旅遊玩法越來越多元，也越來越深度；圖／廖苡安 泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采（左2）離任，和部落客朋友互動道別，也和台灣朋友相約「泰國見」；圖／廖苡安

略通國語的新任處長莎莉蔓曾派駐香港辦事處擔任處長，也在和丁蓉采互動中對台灣市場有更多的瞭解。她表示在現有堅實基礎下，將推動品質旅遊，提供優質產品和服務，吸引優質遊客，並力爭在任內台灣遊客赴泰國達到100萬人次。泰國旅遊還會有什麼樣的「質感旅遊」新體驗？值得期待。 泰國觀光局台北辦事處新任處長莎莉蔓希望推廣更多在地化的泰國體驗；圖／廖苡安

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編輯／廖苡安

欣傳媒

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