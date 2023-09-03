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新加坡旅遊必訪！ 熟食中心誰才是經典？老巴剎、麥士威、牛車水、紐頓、竹腳中心特色大比拚

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG @naliang.co、@jiang____1214
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熟食中心是新加坡的文化特色之一，其實就是美食廣場！不過像這樣廣大的美食中心遍及新加坡各處，從正餐小吃到飲料，包羅萬象的美食，若是沒做功課來到熟食中心一時還真不知道要吃哪一家呢！然而除了新加坡美食之外，異國料理也都一應俱全，從印度料理到西洋美食，琳琅滿目的商店配上熱鬧的氣氛加上便宜又大碗的美食，就是最原汁原味的新加坡獅城風情！

新加坡美食推薦：熟食中心

老巴剎熟食中心

老巴剎熟食中心是人氣最旺的熟食中心之一，位於中央商業區的心臟地帶，與鬧區牛車水和濱海灣只相隔步行就能到的距離，不僅腹地大歷史也很悠久，更網羅世界各地的美食，是觀光客必到的新加坡美食廣場之一，此外鄰近城市的高樓，在外頭用餐有著「衝突的美感」也是特色之一啦～

圖 / IG @naliang.co
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麥士威熟食中心

有名的「天天海南雞飯」就在麥士威熟食中心，排隊人潮絡繹不絕，雖然離各地鐵站都不算太近，但依舊是初訪新加坡的遊客一定會造訪的熟食中心，建議避開用餐尖峰時刻，才能有舒適的空間享用美食，雖然人多但是小編認為所有熟食中心內最能夠體驗新加坡美食文化的地方喔！

圖 / IG @foodiejeff.tw
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牛車水美食街

牛車水是新加坡的華人街，因此美食街環境相對其他熟食中心更有復古雅緻的味道，不僅口味道地，餐點的份量也很有誠意。牛車水美食街算是位在牛車水夜市裡，商店、餐廳和甚至藝廊都隨處可見，不過因為位置中心，價格稍微高一點，大家可以考慮排進行程中去走走逛逛喔。

圖 / ＠KLOOk
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竹腳中心

有小印度之稱的竹腳中心，光是外觀就超級繽紛可愛，這裡的街道到處都是如此七彩，真的超好拍！竹腳中心共兩層樓，一樓販售熟食和生鮮食品，二樓則是印度服飾，想吃到道地味道的印度料理來這裡就對了～這裡和百貨的美食廣場一樣，在公共區域找到位置後，到店面點餐，再將餐點拿到位置上享用，雖然整棟樓通風但沒有冷氣還是有點熱，不過美食當前先吃再說囉。

圖 / IG @jiang____1214
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紐頓熟食中心

紐頓熟食中心最著名的就是海鮮燒烤和沙嗲，以及新加坡另個必吃美食「辣椒螃蟹」！廣場中的空地擺了一些桌椅，各攤位前也有安排座位，這裡的攤位以海鮮為主，喜歡吃海鮮的朋友可以到這裡來嚐鮮，有名的兩間店分別是 27 號【聯合海鮮燒烤(Alliance Seafood)】和 31 號【興興燒烤(Heng Heng BBQ)】，給大家參考囉～

圖 / ＠KLOOk
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延伸閱讀>>2023新加坡旅遊｜帶孩子探索新加坡！告訴你7個最受歡迎的新加坡旅遊親子景點

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