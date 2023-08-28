潮流新加坡玩法！暢遊世界最佳酒吧、美食廣場、「星」式壁畫

新加坡隨著休閒娛樂產業活動愈加蓬勃，以及多元文化薈萃，吸引許多潮流旅客造訪，諸如名列米其林指南餐廳、入列世界50大最佳酒吧、F1新加坡大獎賽、多元文化造就的獨特風格壁畫，都成為魅力元素。根據新加坡旅遊局數據顯示，新加坡截止至7月份迎接全世界超過770萬人次的旅客，其中台灣旅客有197,330人次造訪獅城，為全球遊客來源第十三名。雖新加坡面積僅有700多平方公里，但便利交通與多元文化深受旅客喜愛，近年更結合創新體驗與科技，提供夜貓子、文化愛好者或是饕客吃貨型的旅客，找到自己的心儀體驗，將世界一次盡收眼底，打造屬於自己的假期！

新加坡成為潮流活動城市，圖為F1相關系列活動，獅城化身熱鬧非凡不夜城；圖片／新加坡旅遊局提供

新加坡唐麟琴酒廠；圖片／新加坡旅遊局提供

特別推薦主題式地下酒吧

每年全世界各大酒吧競爭激烈，2022年世界50大最佳酒吧（World’s 50 Best Bars 2022）分別有榮獲世界第12名和2022年亞洲最佳酒吧的Jigger & Pony以及世界第30名的Manhattan入榜，另有8間新加坡酒吧列入51-100名；2023年世界50大最佳酒吧的排名也將於10月17日在新加坡揭曉，讓喜愛美味特色調酒及迷人氛圍的旅客引頸期盼。

想體驗微醺的感受也可以到特別主題與裝潢的地下酒吧，如隱藏在牛排店冰櫃門後的The Hidden Story和裝潢成極具當地特色Mama Shop的Mama Diam媽媽店，提供令人眼睛一亮的全「星」感受。對於酒類製成有興趣的旅客，可以參觀銅獅蒸餾廠（Brass Lion Distillery）和唐麟琴酒廠（Tanglin Gin Distillery）的琴酒產線，一窺新加坡琴酒的製造流程以及品嚐各式琴酒和雞尾酒，增進琴酒的知識。

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F1新加坡大獎賽，是夜間城市賽道的先鋒；圖片／新加坡旅遊局提供

派對街道夜戰超HIGH

若想體驗飆速的樂趣，即將於9月15至9月17日舉辦、全球第一個在夜間舉行的F1新加坡大獎賽，不但是夜間城市賽道的先鋒，更是賽車迷不能錯過的國際賽事，現場近距離與在摩天大樓之間穿梭的選手們一起熱血沸騰。自9月8日起，F1相關系列活動與派對街道夜戰也將點燃城市中每個人的腎上腺素，熱鬧非凡的不夜城，邀請全球車手、超模、藝名人、車迷與樂迷同歡。

中峇魯壁畫；圖片／新加坡旅遊局提供

印度排燈節帶來與眾不同體驗

新加坡擁有許多世界級博物館和藝術展館，想認識「星」式藝術風格，可透過街頭藝術之旅，發掘新加坡不同面貌。充滿文化氛圍的中峇魯是新加坡最古老的住宅區，也是相當活躍的創意中心，該區域的壁畫透過現代藝術家的創作，重現昔日場景。牛車水有受到梵谷繪畫風格影響的壁畫創作，訴說新加坡建國先驅的精神，以及有170多年歷史的天福宮（Thian Hock Keng Temple）後牆也呈現了新加坡早期福建移民的故事。

印度排燈節點燈；圖片／新加坡旅遊局提供

印度裔為擁有多元文化的新加坡中第三大族群，有著濃厚異國文化風情的小印度（Little India）也是旅客不容錯過的景點之一。約落在11月12日的排燈節（Deepavali）是印度教中的一個重要節日，象征著正義戰勝邪惡。新加坡的印度教家庭會在這天於家中點起黃色油燈，像神靈禱告祈福，同時互贈禮品且分享美食。節日前夕，新加坡小印度的街邊會掛滿節日彩燈和裝飾，持續展示一個月，讓來自世界各地的旅客們可以感受到不同的節慶氣息。若想要深入了解不同的文化內容，也不妨參加印度文化遺產中心（Indian Heritage Centre）內的傳統工藝工作坊、文化步道和現場表演。

老巴剎美食廣場；圖片／新加坡旅遊局提供

世界50大最佳餐廳、米其林指南入列熟食中心滿足吃貨味蕾

新加坡有各式料理，從精緻餐桌料理到多元小吃可以滿足不同族群的饕客。甫於6月發表的世界50大最佳餐廳名單中，位在新加坡國家美術館的米其林三星法式餐廳Odette獲得第14名以及2023年亞洲最佳餐廳殊榮，其主廚Julien Royer也榮獲Estrella Damm Chefs’ Choice Award。同月發表的《新加坡米其林指南2023》嚴選286家餐廳和小吃店涵蓋30種料理，現有55家餐廳獲得星級認證，喜愛追隨米其林推薦的旅客不容錯過。

想要親身體驗被列入提供多元文化的餐點和小吃的新加坡小販文化，各地的熟食中心（Hawker Centre）絕對是旅客的最佳選擇，從因電影《亞洲瘋狂富豪》風靡全球的紐頓熟食中心（Newton Food Centre）到近期重新翻修、擁有120年歷史的老巴剎美食廣場（Lau Pa Sat），旅客能輕鬆品嚐喜歡的異國風味，享受屬於自己的新加坡美食日常。

F1活動詳情

新加坡街頭藝術詳情

印度排燈節

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撰文／方雯玲

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