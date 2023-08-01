曼谷新開幕的普普風藝術旅店！從裡到外都好拍，房價千元就住得到

每次去泰國自助旅遊，除了規劃行程、找餐廳以外，我還有一個最大的樂趣就是安排住宿！像曼谷真的非常多形形色色的豪華飯店、精品旅店以及青年旅館，然後通常國際連鎖的五星級飯店房價也比其他國家的便宜，不過再怎麼便宜通常一晚也是要五、六千起跳⋯⋯對我這樣收入微薄的小資族來說，沒辦法出國每天都住那麼好，我大多都還是以訂CP值高又有特色的旅宿為主，像今天要分享給你們的這間「The Fig Lobby」就是我上一趟去玩的時候住了四晚的旅店，外觀利用色塊的拼貼呈現出普普風的藝術氣息，大廳既氣派又摩登，每個角落拍起來都好看極了，重點是房價一晚只要千元起跳，這種價格能住到這樣的環境實在是划算到不行！

基本資料（The Fig Lobby）

地址：55 Rimthangrotfaisaipaknam Road, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

電話：+66-2-103-1033

官方網站：https://www.thefiglobby.com/

先跟大家說一下，這間旅店開幕於2022年，不過本來的名字叫「CHI Art Series Hotel Bangkok」，我今年三月的時候去住它也是叫這個名字，但五月開始要整理照片、寫文時就發現它改名變成「The Fig Lobby」了，不過上網查了一下資料，除了改名以外裝潢、陳設等幾乎都原封不動，所以我這篇拍的照片你們還是可以參考的。

你們看看這飯店的外觀，它並非像基隆正濱漁港的彩色屋那樣漆得整整齊齊，而是有一種街頭普普風的隨興感，用色大膽，色塊繽紛，路過的話真的很難不朝它多瞄個幾眼～

Lobby的大門也設計得非常有巧思（整個入口的門竟然是圓形的），但載我來這裡的計程車司機一開始一直搞不清楚它的正門在哪裡。

先從位置講起好了，離這間旅店最近的捷運站是大家可能比較沒那麼熟悉的MRT Queen Sirikit National Convention Centre站，但它離熱門的BTS Asok站和MRT Sukhumvit站只有一站的距離而已，所以也不算是多偏遠的地區。

上午的時候，旅店的對面會有賣一些路邊攤的小吃、水果什麼的，價格都很親民，喜歡接地氣的庶民體驗的話可以來買一下。

7-11的話，我自己發現最近的一間大約要步行個五分鐘左右，詳細位置你們可以點這裡。

然後從旅店大約走個八、九分鐘就有大賣場「Lotus’s Rama 4」以及「Big C Extra Rama IV」，所以如果你們想要大採購伴手禮、零食或一些生活用品的話是非常方便的。（我後來也有去買了一堆東西）

MRT Queen Sirikit National Convention Centre站附近有個佔地不小而且在當地非常知名的傳統市場「Khlong Toei Market」，有興趣的朋友可以安排來逛逛，更融入在地人的日常。（有些旅人很排斥傳統市場的異味跟濕漉漉的地板，但我也有認識一些旅人超愛逛這種地方的）

前幾天跟你們分享的平價牛肉火鍋也在這附近，有興趣可以參考以下連結。（然後我還有在附近吃了幾間很想推薦給你們的餐廳，但要再給我一些時間整理圖文）

旅店外的嘟嘟車也是黑白相間的塗色，拍起來非常好看。（我住宿期間還有遇到泰國的麻豆跟攝影團隊來這裡取景拍時尚照的）

進到Lobby裡頭以後讓人不禁會「Wow」個一聲，超挑高的天花板搭配上各種搶眼的用色以及不落俗套的桌椅、沙發，整體的裝潢、佈置絕對會讓人有眼睛為之一亮的感覺！

換一個角度拍也很好看。

我自己是覺得裡頭的環境散發著有現代感的藝術氣息，然後它不是那種讓人覺得高不可攀的藝術，而是很有活力、年輕人看到一定會很喜愛的那一種。

然後也會讓我聯想到一些主題樂園的什麼宮殿區，非常氣派又帶點夢幻感，與一般平價的飯店風格截然不同。

一般住飯店可以獲得迎賓飲料不算什麼太特別的待遇，但這裡還有提供品質很棒的迎賓冰淇淋！

而且還不是什麼隨隨便便的廉價冰淇淋喔～它的口味都很特別，我覺得水準跟我們「宮原眼科」賣的那種冰淇淋差不多，一球有100元左右的價值。

基本上好像一人就是提供一大球，但可以任點兩種口味來混搭，我們那天點了提拉米蘇、洛神花加芝麻、柚子抹茶等口味都非常濃郁，看得出是下重本製作那種，很真材實料。

旅店內附設一間叫「Art Restaurant」的餐廳，從早上七點營業到晚上十點，如果你們訂的住宿方案是含早餐的話就可以來這邊享用。

如果沒有訂含早餐的方案，但臨時想吃點什麼的話也可以來這裡單點，主打的算是泰式經典的一些家常料理。

這裡走的是比較街頭塗鴉的風格，還蠻酷的啦～（有些人不喜歡可能會覺得很醜？）

除了泰式料理以外，這裡也有酒吧～各種酒類、雞尾酒或者無酒精飲料都可以點得到。

住客入住時都可以拿到迎賓飲料的兌換券，所以我也來換了一杯無酒精的Mocktail，酸酸甜甜的非常清爽。

裡頭到處都可以拍出好看的照片啦～大家就各自發揮自己的美感吧！

一樓這邊還有附設Spa中心，想體驗一下貴婦級的Spa服務或者簡單按按腿、按按肩都可以，住客會有特別的優惠折扣價。

然後更屌的是這裡還有期間限定的服務，像是我去住的那幾天這裡就請來刺青師傅幫人家刺青。

還附上刺青師傅的IG照片，可以先上網看看她們的作品。（我那幾天真的有看到有客人趴在這邊被刺）

再來看到這邊是泥塑、陶藝的教室，有興趣的話都可以先上網預約或是直接跟櫃台人員約時間。

如果怕難度太高的話⋯這裡也有一些比如說繪畫之類的課程，非常適合家長帶小朋友一起來參與唷！

一樓除了男廁跟女廁以外還有一間性別友善廁所，好像專門提供讓第三性的朋友來使用。（我一開始誤以為是男廁，不小心走進去⋯⋯）

後來終於找到男廁，是在剛才那個陶藝教室旁邊。做成嘴巴造型的小便斗實在有夠前衛⋯⋯

光是大廳其實就有很多東西可以拍，而且聽說許多都是旅店老闆個人收藏的藝術品。

像櫃台上的這雕像也是蠻好看的，非常有摩登的氣息。

入夜後跟白天有著截然不同的氛圍，我覺得晚上拍起照片也是蠻好看的。

再來搭著電梯去看看我的房間吧～

The Stripe Yang

我這次訂的房型在訂房網叫⋯「Superior Double or Twin」，不過在業者的官網是叫「The Stripe Yang」。（第一天抵達旅店時已經傍晚快七點，所以天色有點暗了）

其實旅店還有另外一種房型叫「The Stripe Yin」，其中「Stripe」是「條紋」的意思，後面那個「Yin」和「Yang」其實就是我們常說的「陰」跟「陽」，我這次住的是陽的房型啦！

這房型大約有9～10坪左右，不算小，床的部份可以選擇要一大床或兩小床。房間的用色也是蠻有設計感的，不是一整面都素色的那一種。（如果訂「陰」的房型，整個色調就會比較輕柔，有女人味的感覺）

電視一打開就會看到一群人歡樂在打枕頭杖的系統畫面⋯⋯（然後當然可以切成一般的電視頻道）

床頭還有提供重低音效果不錯的藍芽喇叭。

燈光的開關也有巧思，它不是直接告訴你這是玄關的燈、這是臥室的燈，而是命名為「太陽升起，天空是藍的」、「跟你依偎在一起」、「是美夢成真」，串起來剛好是兩句話⋯⋯

然後房間還附設一個小陽台。因為泰國天氣炎熱，所以我想大家不會花太多時間待在這裡⋯⋯不過有陽台總是比沒陽台好，看了也覺得開心。

去超市買的戰利品可以拿來這邊拍～♪

其實這棟旅店跟周遭的建築物相比是非常突兀的⋯你們看看對街的民宅都是哪一種風格⋯

再來看到的是房間入口算玄關的空間吧⋯⋯

各種備品、設備算還蠻齊全的。冰箱冰了滿滿的酒類跟非酒精飲料，但我其實希望它空一點，這樣我才能自己買我要喝的飲料回來冰⋯

Mini Bar旁邊竟然有膠囊咖啡機耶～而且膠囊咖啡是免費提供的唷！

X 這三罐裝的不太確定是不是一般的茶，因為我看Google評論有人說裡頭含大麻的成份⋯⋯（大麻在泰國是合法的）

除了茶包、咖啡包、膠囊咖啡、照片中的飲用水以外，其實酒類、飲品、零食都是要額外收費的喔～價目表有寫在上面。

其中最吸睛的我覺得就是照片中這組用陶土製成的杯子，喜歡的話一樓大廳那邊有在販售唷～我記得價錢不便宜就是了⋯（不然我本來想買的）早上起床用這杯子裝熱咖啡來喝你們不覺得很有意思嗎！？

也有提供保險箱。

垃圾桶竟然還有分一般垃圾跟要回收的，我第一次在泰國的飯店看到有這種區分⋯⋯

拖鞋尺寸一大一小，而且左右腳故意設計成是對比的紅與藍。

吹風機是「Velera」這個品牌的，上網查一下，一支都要台幣好幾千，是高檔品牌耶！

這購物袋跟台灣早期那種的有點類似，外出購物可以攜帶，但不能帶回家唷～（除非你要用買的）

這顆的黑人嘟嘴像我覺得很有趣，但有些朋友看到我po的照片都留言說很可怕⋯⋯

這樣拍起來有沒有像正在進行什麼邪教的儀式！？（誤）

再來看到的是衛浴空間。

提醒大家一下～淋浴的時候一定要關門，因為我住宿的第一晚淋浴沒關門，結果蒸氣跑出去觸動了房內的煙霧警報，結果櫃台人員就打電話問我是否在房內吸煙⋯⋯

然後馬桶旁邊那假的盆栽不知道為何放離馬桶超級近的，上大號的時候都會一直被葉子攻擊。

洗手台的鏡子會發出彩色的光，而且按鏡子上的那個小圓圈還會變色！有三、四種不同的顏色可以選。

沐浴備品我猜英文不好的朋友應該會看得霧颯颯⋯⋯因為它竟然是用「男性化」跟「女性化」來區分，左邊那瓶是比較草本的香氣，有陽剛氣息，中間那瓶是比較偏花果的香氣，會比較女性化一點，但那只是對香氛的區別，如果你是喜歡花果香氣的男生當然也可以用中間那瓶來洗嘍！

洗手台旁的身體乳液跟洗手乳也是有精油香氣的那一種，聞起來都非常有高級感。

連續幾晚我都沒有跑去其他站，而是在這附近覓食，之後也會陸續推薦幾間不錯的餐廳給你們參考。

然後房間白天拍起來就是這種感覺啦～（這是隔兩天請房務人員打掃以後才補拍的）

最後帶大家看看頂樓酒吧的部份。

頂樓這個酒吧我三月去的時候好像沒有在營業中⋯不過你們仍然可以上來拍拍照、看看夕陽。

這空間夠寬敞，感覺還蠻適合開趴踢之類的。

往南看過去的話基本上都沒什麼高樓大廈，跟之前去的一些市中心的高樓酒吧望出去的View不太一樣。

西邊望過去就是往MRT Queen Sirikit National Convention Centre站的方向，畫面中間最高那一棟樓叫「Wunderman Thompson Bangkok」，是一棟商辦大樓，裡頭還有一間飯店叫「Modena by Fraser Bangkok」，我原本前幾年有想安排去住，但訂完以後就爆發疫情了⋯⋯

它對街還有一棟「The PARQ」，也是商辦大樓，但一、二樓有進駐許多不錯的店家，我過幾天也會分享你們裡頭不錯的餐廳。

以上就是這次的住宿文分享，真心很喜歡這裡，很推薦愛拍美照、帥照的朋友們可以來住個幾晚，曼谷雖然新潮、時髦的飯店不勝枚舉，隨便查都一大堆，但又潮、一晚房價又只要一千多的就沒那麼多選擇了（所以我才會難得連住四晚），小資族們一定要把這間給筆記起來唷！

The Fig Lobby

地址：55 Rimthangrotfaisaipaknam Road, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

電話：+66-2-103-1033

官方網站：https://www.thefiglobby.com/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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