5大飯店+5大景點！汶萊航線銜接馬來西亞、汶萊雙國旅遊 探索多元玩法

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
汶萊蘇丹所居住的皇宮，是全球最大的皇室宮殿－努洛伊曼（Istana Nurul Iman）。　記者-陳妍潔／攝
汶萊蘇丹所居住的皇宮，是全球最大的皇室宮殿－努洛伊曼（Istana Nurul Iman）。　記者-陳妍潔／攝

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】為推廣砂拉越及汶萊的旅遊特色與其疫後全新風貌，馬來西亞觀光局、砂拉越旅遊局、汶萊皇家航空與珍禾旅行社代理的汶萊天樂假期攜手舉辦馬來西亞砂拉越及汶萊考察團，邀請台灣8家旅行社業者參與踩線，深入了解當地飯店業者與景點新變化，藉由汶萊皇家航空銜接兩地，發展出探索雙國文化的特色遊程。汶萊皇家航空夏季班表台北－汶萊為每週二、四、日，其中週四及週日則可利用古晉－汶萊航線銜接東馬的砂拉越及汶萊兩地，即能安排出6至8天的遊程。

5大重點貫串砂拉越觀光 活用班機航點安排行程

砂拉越以5大重點來推行旅遊，分別為CANFF：文化（Culture）、探險（Adventure）、自然（Nature）、美食（Food）、節慶（Festivals）。台灣對於砂拉越而言是相當重要的旅遊市場，過去5個月以來台灣旅客漸增並達到3,984個人次，亦是入境旅客中10大貢獻國之一；而汶萊擁有豐富的天然資源及文化遺產，可以依旅客安排自由行、家庭旅遊、高球團等多種需求，組合出多元旅遊配套。為歡迎旅客到訪，知名或嶄新的飯店與景點，更是一大看點。

《飯店篇》

◉ 汶萊帝國飯店

國際評鑑5星級卻提供超越5星的享受與服務品質，飯店主樓由皇宮改建，裝潢保留皇宮的華貴設計，給予旅客最豐富、高級的住宿體驗。

▲飯店擁有私人沙灘及多座泳池設備，給予遊客最舒適的住宿體驗。　記者-陳妍潔／攝  
▲飯店擁有私人沙灘及多座泳池設備，給予遊客最舒適的住宿體驗。　記者-陳妍潔／攝  
▲飯店擁有私人沙灘及多座泳池設備，給予遊客最舒適的住宿體驗。　記者-陳妍潔／攝  

◉  Cove55

度假村以私家住宅改造而成，潔白色調更襯周邊景致，主樓每間客房配有私人陽台或小庭園，部分別墅能欣賞到無邊海景，讓旅客在靜謐空間享受舒適假期。

▲Cove55屋主為砂拉越最大族群伊班族，因此飯店保留許多伊班族傳統文化元素設計。　記者-陳妍潔／攝  
▲Cove55屋主為砂拉越最大族群伊班族，因此飯店保留許多伊班族傳統文化元素設計。　記者-陳妍潔／攝  
▲Cove55屋主為砂拉越最大族群伊班族，因此飯店保留許多伊班族傳統文化元素設計。　記者-陳妍潔／攝  

◉  達邁海灘度假村 Damai Beach Resort／Damai Lagoon Resort

Damai Beach Resort 為4星級飯店，共242間客房可供使用；Damai Lagoon Resort 則為度假村剛翻新的5星級飯店，氣派的迎賓大廳及全為面海的房型，沿海景致一覽無遺。

▲達邁海灘度假村內的 Damai Lagoon Resort 疫情期間翻新完成，房型設備相當新穎。　記者-陳妍潔／攝  
▲達邁海灘度假村內的 Damai Lagoon Resort 疫情期間翻新完成，房型設備相當新穎。　記者-陳妍潔／攝  
▲達邁海灘度假村內的 Damai Lagoon Resort 疫情期間翻新完成，房型設備相當新穎。　記者-陳妍潔／攝  

◉  普爾曼酒店

位於砂拉越首都古晉的金三角中心，輕鬆串連市區知名景點與購物中心，飯店共有328間客房與套房，鄰近城市海濱可同時欣賞河畔與沿海景致，距離古晉機場僅15分鐘路程即可抵達。

▲飯店鄰近河濱，能從房間外欣賞河岸與城市之景。　記者-陳妍潔／攝  
▲飯店鄰近河濱，能從房間外欣賞河岸與城市之景。　記者-陳妍潔／攝  
▲飯店鄰近河濱，能從房間外欣賞河岸與城市之景。　記者-陳妍潔／攝  

◉  汶萊 J Hotel

甫剛開幕的J Hotel以兼具設計感與智能為主題，採用智能系統操控的客房極具現代感，共有93間客房，位處汶萊市中心的絕佳地理位置，在酒店門口外即能見到全汶萊最大的傑米清真寺。

▲房間以智能面板控制，設計具現代感。　記者-陳妍潔／攝  
▲房間以智能面板控制，設計具現代感。　記者-陳妍潔／攝  
▲房間以智能面板控制，設計具現代感。　記者-陳妍潔／攝  

《景點篇》

◉  砂拉越文化村

文化村內留有砂拉越7個主要原住民族群的房屋設計與文化，不僅完整展現各種族群風格居住設計、服飾與傳統習俗，還能透過現場表演體驗極具民族特色的音樂與舞蹈，並增加互動環節加深趣味性。

▲文化村內有許多身著各族傳統服飾的工作人員，讓旅客猶如親臨各族部落。　記者-陳妍潔／攝  
▲文化村內有許多身著各族傳統服飾的工作人員，讓旅客猶如親臨各族部落。　記者-陳妍潔／攝  
▲文化村內有許多身著各族傳統服飾的工作人員，讓旅客猶如親臨各族部落。　記者-陳妍潔／攝  

◉  婆羅洲文化博物館

為馬來西亞最大的博物館，在去年3月正式營運，嶄新的裝潢與現代化的互動設計，經由樓層區分出不同文化主題，完整呈現婆羅洲各種文化歷史與自然生態，藉由多感官的體驗帶給引領遊客進入婆羅洲的時空隧道。

▲館內新增互動式體驗設備，加深感官體驗。　記者-陳妍潔／攝  
▲館內新增互動式體驗設備，加深感官體驗。　記者-陳妍潔／攝  
▲館內新增互動式體驗設備，加深感官體驗。　記者-陳妍潔／攝  

◉  仙洞

經大自然鬼斧神工雕塑而成的自然奇景，沿著階梯徒步而上能見周遭雨林綠意環繞，以及外界自然光所折射出的奇岩怪石之景，洞穴深處還能見蝙蝠在黑暗中棲息，呈現砂拉越當地不同自然景觀之美。

▲拾階而上可見洞穴內經大自然雕塑岩石的多種樣貌，攀爬至頂端還能見洞外雨林之景。　記者-陳妍潔／攝  
▲拾階而上可見洞穴內經大自然雕塑岩石的多種樣貌，攀爬至頂端還能見洞外雨林之景。　記者-陳妍潔／攝  
▲拾階而上可見洞穴內經大自然雕塑岩石的多種樣貌，攀爬至頂端還能見洞外雨林之景。　記者-陳妍潔／攝  

◉  烏魯淡武廊國家公園

園區乘坐長舟方可抵達，園內涵蓋多樣雨林生態，徒步走上約1,200個階梯之後，即能去到淡武廊國家公園尤為知名的天空步道，攀爬至步道最頂端即能一覽蓊鬱的雨林及壯闊的遠山之景，以不同角度感受大自然的生生不息。

▲天空步道建在雨林中央，是烏魯淡武廊國家公園內知名的設施。　記者-陳妍潔／攝  
▲天空步道建在雨林中央，是烏魯淡武廊國家公園內知名的設施。　記者-陳妍潔／攝  

▲天空步道建在雨林中央，是烏魯淡武廊國家公園內知名的設施。　記者-陳妍潔／攝  

◉  蘇丹紀念館

為慶祝汶萊現任蘇丹陛下上任25週年而興建，館藏蘇丹陛下上任時的皇冠、令牌、御車、各種歷史照片及各國致贈的紀念物品，並完美復刻當時登基大殿全貌，展現汶萊皇室的華貴之氣與歷史沿革。

▲館內藏有蘇丹上任時的登基大殿復刻模型，重現當時各國百官聚集的景象。　記者-陳妍潔／攝  
▲館內藏有蘇丹上任時的登基大殿復刻模型，重現當時各國百官聚集的景象。　記者-陳妍潔／攝  
▲館內藏有蘇丹上任時的登基大殿復刻模型，重現當時各國百官聚集的景象。　記者-陳妍潔／攝  

▲馬來西亞觀光局、砂拉越旅遊局與汶萊天樂假期攜手汶萊皇家航空，舉辦同業考察團推廣雙國旅遊。（前排左起）銓能旅行社總經理張桂銓、飛龍旅行社總經理蕭彥德、馬來西亞觀光局專員吳蓮娣、喜滿客旅行社總經理陳錦暢、珍禾旅行社總經理許素珍、那米哥國際旅行社歐美紐澳暨行銷企劃部資深經理林秋媖、汶萊皇家航空台灣總代理業務經理王玉琪；（後排左起）春暉旅行社總經理蕭智元、山富旅遊商品部東南亞線線控經理莊妤婷、世興旅行社團體部副理蔡文莉。　記者-陳妍潔／攝
▲馬來西亞觀光局、砂拉越旅遊局與汶萊天樂假期攜手汶萊皇家航空，舉辦同業考察團推廣雙國旅遊。（前排左起）銓能旅行社總經理張桂銓、飛龍旅行社總經理蕭彥德、馬來西亞觀光局專員吳蓮娣、喜滿客旅行社總經理陳錦暢、珍禾旅行社總經理許素珍、那米哥國際旅行社歐美紐澳暨行銷企劃部資深經理林秋媖、汶萊皇家航空台灣總代理業務經理王玉琪；（後排左起）春暉旅行社總經理蕭智元、山富旅遊商品部東南亞線線控經理莊妤婷、世興旅行社團體部副理蔡文莉。　記者-陳妍潔／攝
▲馬來西亞觀光局、砂拉越旅遊局與汶萊天樂假期攜手汶萊皇家航空，舉辦同業考察團推廣雙國旅遊。　記者-陳妍潔／攝  

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國家公園 航空 度假村

延伸閱讀

海外搭橋計畫訪大馬 駐處代表：體驗多元文化的美麗

空襲釀22人喪生 聯合國警告蘇丹將爆發「全面內戰」

台灣連鎖國際加盟展前進東南亞 搶先布局馬來西亞市場

外交部：8月1日起延長泰國、汶萊、菲律賓來台免簽1年

相關新聞

來泰國畢旅推薦不可錯過的8大行程，近距離接觸動物的絕佳選擇！

即將邁入畢業季，將要進入人生新篇章的各位是不是也在計畫一趟輕鬆愉快、充滿驚喜的畢業旅行呢？那麼泰國的普吉島絕對是一個讓你們興奮不已的絕佳選擇！泰國普吉島不只有美麗的海灘、有趣的體驗活動，還能讓你與動物們來場近距離接觸。今天小編將介紹來到泰國普吉島的畢旅推薦行程，一起規劃一趟充滿趣味和驚喜的畢業旅行吧！

最強旅遊大使！Lisa一曝光泰國旅遊美照　讓官方認證「這景點觀光人數變更多」

在全球都擁有高人氣的BLACKPINK，一舉一動都深具影響力，無怪乎所有品牌都捧著重金邀請代言，其中出生自泰國的Lisa，更是積極曝光泰國的相關事情。之前BLACKPINK巡迴到泰國開唱，Li

破盤促銷！ 泰獅航飛「曼谷來回機票」只要4千初 今年暑假泰殺了

破盤促銷！ 泰獅航飛曼谷「來回機票只要4千初」 今年暑假泰殺了

小孩最愛的樂園全集合！盤點6個馬來西亞必訪親子景點

馬來西亞是全東南亞國家最多人入境的國家，腹地廣大、自然景觀多樣、過去的歷史也很豐富，適合帶孩子增廣見聞的好地方，這篇馬來西亞景點，主要介紹親子的景點，讓爸媽在安排行程上有更多選擇，馬來西亞有全東南亞最大的水上樂園，夏天去再適合不過！

曼谷「班嘉奇蒂森林公園」打造都市綠肺，變身東南亞最美的花園城市！

泰國首都曼谷也曾歷經「水泥叢林」的年代，為了快速發展經濟而不惜犧牲環境，然而2023年最新啟用的「班嘉奇蒂森林公園」（Benjakitti Forest Park） 則標誌了曼谷全新時代的到來，不僅要

海拔1500米的高原美景！ 越南網紅最愛的打卡勝地薩帕(沙壩) Sapa

越南薩帕 Sapa，又名沙壩。 是一個位於越南西北部的小鎮，位於海拔1500米的高原上，是一個風景如畫的地方，因其美麗的山區風光和豐富的文化遺產而聞名於世。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦