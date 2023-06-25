暑假暢玩新加坡！新加坡動物園慶祝50周年、搭皮卡丘纜車悠活

暑期旅遊旺季來臨，到新加坡可以怎麼玩、甚至免費玩？新加坡擁有東南亞首座且唯一新加坡環球影城，今夏還有更多亮點！飛禽公園已重新開幕；新加坡動物園50周年，推出一連串慶祝活動；為了慶祝新加坡空中纜車50周年，前往花柏山和聖淘沙空中纜車，打造67個寶可夢精靈球限定主題車廂；時值第二屆新加坡健康養生節，為想要追尋心靈綠洲的旅客，打造舒活養生之旅，搭乘飛機前往新加坡的短期入境旅客，都可善加利用新加坡獎勵計畫（SingapoRewards），來趟免費的景點體驗！

5月8日重新開幕的飛禽公園可以近距離與各式鳥兒們互動；圖片／新加坡旅遊局提供

進入重新開幕的飛禽公園

新加坡的萬態野生保育區住著各種動物，甫於5月8日重新開幕的飛禽公園可以近距離與各式鳥兒們互動，無論是天上飛的猛禽霸主、海中游泳健將、甚至是路上短跑衝刺王，讓賞鳥迷們為之瘋狂！除了走一趟導覽之旅、觀賞鳥兒們帶來的精采表演外，亦可參與動物餵食或以飼養員的角度了解鳥兒們，可以更了解鳥兒們的生態與習性。

為了紀念開園50周年，新加坡動物園推出一系列的慶祝活動；圖片／新加坡旅遊局提供

新加坡動物園慶祝50周年野生動物路跑等一系列慶祝活動

在新加坡動物園可以和動物們近距離接觸，非常適合大小朋友遊玩一整天。即將於6月27日迎接50周年，新加坡動物園至今已接待近6,000萬名遊客，從開園時的72個物種、272隻動物，現在園區涵蓋河川生態園和夜間野生動物園，是超過300個物種、4,200隻動物的家，其中有34%被列為受威脅物種。

為了紀念開園50周年，新加坡動物園於日前至8月27日推出一系列的 Golden ZOObilee 慶祝活動，包含規劃設置動物裝置藝術、適合拍照打卡的「Happy ZOObilee 步道」，以及於9月23日和24日舉辦涵蓋新加坡動物園、河川生態園和夜間野生動物園區的萬態野生動物路跑等，邀請各地旅客一同慶祝。

第二屆新加坡健康養生節以「運動健身、調適心靈、調養生活」三大類別舉辦超過180場免費和付費活動；圖片／新加坡旅遊局提供

新加坡健康養生節180場活動 搭乘皮卡丘纜車前往聖淘沙悠活

充滿活力的新加坡也會需要靜下來補充正能量，由新加坡旅遊局主導的第二屆新加坡健康養生節於6月17日起在新加坡各地展開為期三周的活動，以「運動健身、調適心靈、調養生活」三大類別舉辦超過180場免費和付費活動，推廣身心靈健康的重要性，將新加坡打造成與自然共處的城市，讓本地人和旅客獲得適度休息。旅客可以在萬態轄區和動物一起做瑜珈，在濱海灣活絡筋骨，甚至過境旅客也可以到星耀樟宜放鬆。

要做到身心放鬆也可以選擇暫離繁忙的都會圈，放緩腳步沉澱思緒，搭乘纜車前往聖淘沙也是種選擇。為慶祝新加坡空中纜車50周年，9月30日前搭乘空中纜車前往花柏山和聖淘沙，就可搭乘67個寶可夢精靈球限定主題車廂，車廂內也有滿滿的皮卡丘、伊布、新葉喵、呆火鱷或潤水鴨，陪伴旅客觀賞新加坡的天際線，前往目的地。

「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」探索打卡秘境；圖片／新加坡旅遊局提供

自動通關四月起適用台灣旅客樟宜機場轉機免費旅遊行程

新加坡的樟宜機場是最繁忙的轉運站之一，位於一旁的星耀樟宜複合式購物中心有世界上最高的室內瀑布，無論是入境或是轉機旅客皆可在此地探索。新加坡自2022年5月實施自動通關計畫，讓符合相關條件的外籍旅客，包括第一次入境的旅客皆能自動通關，至今已超過400萬名旅客使用。台灣旅客今年4月10日起已經可以善用自動通關輕鬆入境新加坡。

過境新加坡和在樟宜機場轉機的旅客，只要轉機時間在5.5小時至24小時之間，即可參加免費旅遊行程，除了探索樟宜地區，更可進入市區進行城市觀光之旅。

在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」享受自行車的旅行樂趣；圖片／新加坡旅遊局提供

規劃免費「星」旅遊

此外，搭乘飛機入境、年滿16歲的短期外國旅客可運用「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，事先預約經特別挑選的體驗中進行免費兌換乙次，無論是首次造訪或是回訪新加坡的旅客皆可有新的發現。計畫延續至2023年底或換完為止，兌換和預訂可在VisitSingapore APP或計畫專屬網頁進行。

．新加坡獎勵計畫官網（SingapoRewards）．新加坡動物園官網．新加坡健康養生節官網．新加坡轉機免費旅遊行程官網

【延伸閱讀】

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212365