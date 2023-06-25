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暑假暢玩新加坡！新加坡動物園慶祝50周年、搭皮卡丘纜車悠活

欣傳媒／ 欣傳媒

暑期旅遊旺季來臨，到新加坡可以怎麼玩、甚至免費玩？新加坡擁有東南亞首座且唯一新加坡環球影城，今夏還有更多亮點！飛禽公園已重新開幕；新加坡動物園50周年，推出一連串慶祝活動；為了慶祝新加坡空中纜車50周年，前往花柏山和聖淘沙空中纜車，打造67個寶可夢精靈球限定主題車廂；時值第二屆新加坡健康養生節，為想要追尋心靈綠洲的旅客，打造舒活養生之旅，搭乘飛機前往新加坡的短期入境旅客，都可善加利用新加坡獎勵計畫（SingapoRewards），來趟免費的景點體驗！

5月8日重新開幕的飛禽公園可以近距離與各式鳥兒們互動；圖片／新加坡旅遊局提供

進入重新開幕的飛禽公園

新加坡的萬態野生保育區住著各種動物，甫於5月8日重新開幕的飛禽公園可以近距離與各式鳥兒們互動，無論是天上飛的猛禽霸主、海中游泳健將、甚至是路上短跑衝刺王，讓賞鳥迷們為之瘋狂！除了走一趟導覽之旅、觀賞鳥兒們帶來的精采表演外，亦可參與動物餵食或以飼養員的角度了解鳥兒們，可以更了解鳥兒們的生態與習性。

為了紀念開園50周年，新加坡動物園推出一系列的慶祝活動；圖片／新加坡旅遊局提供

新加坡動物園慶祝50周年野生動物路跑等一系列慶祝活動

在新加坡動物園可以和動物們近距離接觸，非常適合大小朋友遊玩一整天。即將於6月27日迎接50周年，新加坡動物園至今已接待近6,000萬名遊客，從開園時的72個物種、272隻動物，現在園區涵蓋河川生態園和夜間野生動物園，是超過300個物種、4,200隻動物的家，其中有34%被列為受威脅物種。

為了紀念開園50周年，新加坡動物園於日前至8月27日推出一系列的 Golden ZOObilee 慶祝活動，包含規劃設置動物裝置藝術、適合拍照打卡的「Happy ZOObilee 步道」，以及於9月23日和24日舉辦涵蓋新加坡動物園、河川生態園和夜間野生動物園區的萬態野生動物路跑等，邀請各地旅客一同慶祝。

第二屆新加坡健康養生節以「運動健身、調適心靈、調養生活」三大類別舉辦超過180場免費和付費活動；圖片／新加坡旅遊局提供

新加坡健康養生節180場活動 搭乘皮卡丘纜車前往聖淘沙悠活

充滿活力的新加坡也會需要靜下來補充正能量，由新加坡旅遊局主導的第二屆新加坡健康養生節於6月17日起在新加坡各地展開為期三周的活動，以「運動健身、調適心靈、調養生活」三大類別舉辦超過180場免費和付費活動，推廣身心靈健康的重要性，將新加坡打造成與自然共處的城市，讓本地人和旅客獲得適度休息。旅客可以在萬態轄區和動物一起做瑜珈，在濱海灣活絡筋骨，甚至過境旅客也可以到星耀樟宜放鬆。

要做到身心放鬆也可以選擇暫離繁忙的都會圈，放緩腳步沉澱思緒，搭乘纜車前往聖淘沙也是種選擇。為慶祝新加坡空中纜車50周年，9月30日前搭乘空中纜車前往花柏山和聖淘沙，就可搭乘67個寶可夢精靈球限定主題車廂，車廂內也有滿滿的皮卡丘、伊布、新葉喵、呆火鱷或潤水鴨，陪伴旅客觀賞新加坡的天際線，前往目的地。

「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」探索打卡秘境；圖片／新加坡旅遊局提供

自動通關四月起適用台灣旅客樟宜機場轉機免費旅遊行程

新加坡的樟宜機場是最繁忙的轉運站之一，位於一旁的星耀樟宜複合式購物中心有世界上最高的室內瀑布，無論是入境或是轉機旅客皆可在此地探索。新加坡自2022年5月實施自動通關計畫，讓符合相關條件的外籍旅客，包括第一次入境的旅客皆能自動通關，至今已超過400萬名旅客使用。台灣旅客今年4月10日起已經可以善用自動通關輕鬆入境新加坡。

過境新加坡和在樟宜機場轉機的旅客，只要轉機時間在5.5小時至24小時之間，即可參加免費旅遊行程，除了探索樟宜地區，更可進入市區進行城市觀光之旅。

在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」享受自行車的旅行樂趣；圖片／新加坡旅遊局提供

規劃免費「星」旅遊

此外，搭乘飛機入境、年滿16歲的短期外國旅客可運用「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，事先預約經特別挑選的體驗中進行免費兌換乙次，無論是首次造訪或是回訪新加坡的旅客皆可有新的發現。計畫延續至2023年底或換完為止，兌換和預訂可在VisitSingapore APP或計畫專屬網頁進行。

新加坡獎勵計畫官網（SingapoRewards）新加坡動物園官網新加坡健康養生節官網新加坡轉機免費旅遊行程官網

【延伸閱讀】

邀你免費玩新加坡！新旅局獎勵計畫40項全「星」體驗

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212365

新加坡 動物園 纜車

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