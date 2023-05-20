高CP值旅宿！ 泰國北碧府桂河邊「平價水上屋」 入住可免費參加竹筏遊河體驗

繼續回到我上一次北碧府行程的部份，上次我跟友人在北碧府算是玩了三天兩夜，而且住的是兩個風格截然不同的地方，其中一個就是今天要與你們分享的水上屋Villa，完整的名稱是「Kwai Tara Riverside Villas」。

其實在桂河流域有蠻多類似的水上屋的，要住得舒服也是有更豪華的（但我住不起），要省錢也是有更簡陋的（但拍起照來可能就沒什麼吸引力），然後有些所在地點更偏遠，從曼谷那邊過來的話開車一趟可能就要四、五個小時，所以折衷之下，我覺得我這次挑選的這一間算價格相對平易近人，地點也不錯，從曼谷開車過來大概三個多小時可以抵達，然後離北碧市區大約一小時車程，附近還有可以戲水的「Namtok Sai Yok Noi」、可以泡溫泉的「ร็อควัลเล่ย์ฮอทสปริงแอนด์ฟิชสปา」以及鐘乳石洞「Lawa Cave」等景點，實際住過以後真的還蠻滿意的，我有位住在泰國的台灣粉絲也說他很喜歡這邊、已經來住五次而且跟水上屋的服務人員都變成朋友了！

Kwai Tara Riverside Villas

地址：62R8+GJF, Unnamed Road, Wang Krachae, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150泰國

電話：+66-93-925-8883

官方網站：http://www.kwaitara.com/

現在很流行去北碧府的動物園跟長頸鹿合照，但曼谷到北碧府的車程也不算太短，所以我自己是覺得一日來回的話玩得有點趕啦～如果是我的話就會安排住在桂河沿岸有特色的水上屋，然後用兩、三天的時間多跑幾個景點。

Kwai Tara的總佔地面積不小，也有自己的停車場，因為遠離市區，所以有種可以徜徉在大自然的感覺，猶如世外桃源一般。

一下車就有隻熱情的狗狗直接跑到車門邊迎接我們，牠完全沒有在怕生的說～

停車場再往前走一點就是開放式的Lobby，櫃台人員都相當友善，而且英文是可以溝通的。

迎賓飲料是柳橙汁。

Check-in的時候狗狗也陪在身旁，眼神看起來還蠻無辜的。

有需要的話，櫃台處都有一些旅遊指南可以索取，然後櫃台人員告知我們說下午四點多會有搭竹筏遊桂河的體驗活動，有興趣的話住客都可以免費參加。

這裡的早餐用餐方式跟一般飯店不太一樣，是入住時就直接先點好，然後隔天早上會有服務人員直接送到房間裡去，我覺得這樣的待遇還蠻有尊榮感的！

然後單子上面那些品項西式早餐、打拋飯、炒河粉、肉粥應有盡有，食量大還可以全部都一起點，然後右下角可以勾選希望的送餐時間。

入夜後其實北碧府的很多非主要幹道都不見得光線會很明亮，所以我是建議大家來住這裡的話，晚上就別開車出門了，直接點裡頭餐廳的餐點就好了，價格都算蠻平價的。

因為佔地寬敞，所以會有專人領路、帶你們前往水上屋的部份。

這一排就是傳說中的水上屋啦～其實我在2015年的時候也住過北碧府這邊另一間叫「The Float House River Kwai Resort」的水上屋，那間會比這間再高檔一些，你們可以點下面的連結來參考房價。

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不曉得這水上屋跟你們心目中的水上屋一不一樣，我是覺得這次住的水上屋有比較現代化一點的感覺，牆面都是用水泥搭建，不像有些水上屋幾乎完全是木質建築。

可能為了避免被吹走或漂走，所以旁邊都會用一些繩索之類的來固定，我自己是感覺這一家的固定得蠻穩的，待在屋內不會有很搖晃或暈船的感覺。

水上屋都是這樣一間、一間相連的，但室內的部份都可以上鎖，目前也沒聽過當地有發生過什麼相關的社會案件，所以我想住起來應該安全性是沒什麼太大的問題啦⋯

每間房都有附設個階梯，可以上到相對的高處來欣賞河景。

當天的天氣其實有點陰陰的，所以拍起來並不算非常驚豔，但我是覺得這邊的自然環境真的讓人很放鬆，而且遊客又不多，可以讓人暫時忘卻許多世俗的煩惱⋯

底下那層還有躺椅可以坐，享受徐徐微風吹拂在臉上的感覺。（我記得當時白天是沒什麼受到蚊蟲的攻擊啦～可能入夜後比較會有）

膽子大一點的話還可以躺在下面這個網羅上，跟河面大概只有五十公分左右的距離，還蠻刺激的～

水上屋室內的房間就長這樣，跟我上次住的另外一間相比，這裡真的算比較現代話一點，我上次住的那間是幾乎都由柚木和竹子所打造，更有泰式傳統風情。

但是現代化一點也沒什麼不好啦～舒適度跟整潔度方面都讓人很滿意，冷氣吹起來也很舒爽。

床的部份舒適度我覺得OK，雖然不是最頂級的寢具那種等級，但因為跟其他水上屋的住宿相比這邊的房價也不貴，所以我覺得完全是物有所值的。

電視、冰箱、Mini Bar一應俱全。

冰箱內的水跟可樂都是免費的。

Mini Bar的小零食也是免費的，算是住宿的小確幸。

對了～如果退房時需要有行李員來幫忙提行李的話可以撥打下面那電話號碼。

這房型的坪數大約有24坪左右（應該是含外面陽台的部份），還挺寬敞的說，角落還有座椅跟小茶几，可以坐在那邊看書或使用筆電之類的。

這邊還有置物空間、掛衣服的衣架以及⋯算梳妝台吧！？

衛浴空間就長這樣。

然後這裡還有一種「非水上屋」的房型，官網上是稱之為「CANAL ACCESS VILLAS」，它並沒有浮在河上，但後陽台那邊也打造了一條人造的運河，房價比剛才的水上屋便宜不少。

這次因為同行的友人習慣自己一人睡一間，所以其實我住的是另外這個比較便宜的房型。（然後他借我去他房間拍照）

其實兩種房型的格局我覺得差異不會太大，但這間坪數是15坪，我想應該主要差在戶外空間的部份吧～

床的部份感覺材質都是一樣的。

白天窗簾有拉開的話採光相當不錯。

不知道是床太好睡還是我白天玩太累，印象中晚上關燈以後沒兩分鐘就睡死了。

外頭有一組桌椅，隔天早上吃早餐可以坐在這邊吃。

家具的部份這間少了一組茶几跟座椅。（跟剛才那間水上屋比的話）

但是窗有多擺了一組高腳的座椅，所以基本上沒差非常多，主要就是差在從陽台望出去的景而已，但我自己是強烈建議你們可以住一次水上屋啦！

我原本想說兩人一間的話也可以跟朋友一起住水上屋的房型，但他希望一人一間，我預算考量之下就訂了更便宜的這間，不然我一趟二十幾天下來的花費太高了

這邊一樣有衣架和梳妝台。

房間內還貼心地提供了雨傘。

角落有吹風機。

衛浴空間也是蠻寬敞的啦～這樣應該算是有乾濕分離吧？我也不確定⋯

水量跟溫度我記得都還OK，在可接受的範圍之內，不至於讓人用了想罵髒話。（我有住過真的讓人想罵髒話的那種⋯）

CANAL ACCESS VILLAS的二樓一樣有個觀景台。

望出去的景大概就長這樣，只能看到一點點的桂河，要看完整河景的話一定要多花點銀兩去住水上屋的房型，一分錢、一分貨嘍！

再來看到的是遊河體驗的環節，前面有跟你們提過，凡是入住的話，櫃台人員都會在住宿時詢問你們是否要參加這體驗。（但我猜如果天黑以後或即將天黑才抵達的話就不能參加了，畢竟入夜後比較危險一點，蚊蟲也比較多）

登上竹筏之前一定要穿上救生衣，請確實遵守規定。

其實一開始我看到這有裝電動馬達的長尾船還以為我們是要搭這個遊河⋯

結果發現它是要把我們的竹筏先拉到上游，然後我們再順著流向慢慢划回來～

出發！！！

沿途的景色還算蠻怡人的，雖然天空飄了一些烏雲⋯但氣溫相對比較涼爽點，整個過程中都沒流什麼汗。

沿途還會經過一些其他的水上屋渡假村，大家也可以稍微比較一下有沒有比較鍾意的，下一趟來北碧府的時候也可以改住其他家感受不同的體驗。

因為河水不時會飛濺上來，所以建議穿拖鞋、短褲之類的來就好，海灘褲或泳褲也沒問題，我真的看過有人直接跳進桂河裡去游泳的⋯

當天跟我們一起搭乘的還有另外一對⋯應該是夫妻吧！？但聽不懂他們在講的是哪國語言，不曉得是不是寮國之類的～

到了一個定點以後，就會解開繩索，那艘有馬達的小船揚長而去。

接下來就是順著水流很愜意地漂回我們出發的那個碼頭，船伕只是偶爾控制一下方向而已。（那位人夫很專業，還自備一瓶啤酒來喝）

翠綠的桂河景色賞心悅目，而且河景搭配周圍山巒的景緻看起來非常舒服。

不過我想船伕每天都帶客人遊河，他應該已經看到非常厭世了吧？（我們是在渡假，他是在工作，心情應該大不同）

當天我也有錄了一小段遊河過程的影片，大家可以稍微看一下，感受當時現場的氛圍。

因為河景都有點大同小異，而且這篇主要是要介紹住宿的部份，所以遊河時我就沒有瘋狂拍照了。從出發到回到我們的Villa大約花了45分鐘左右，住宿就可以免費獲得這樣的體驗還蠻開心的。

不過基於禮儀，我們後來還是有給了那位船伕一些小費，慰勞一下人家的辛勞。（另外那對夫妻沒有給⋯）

後來太陽也快要下山了，我跟朋友就各自回自己的房間休息、盥洗一下。

晚餐朋友直接叫了Room Sevice來，我們一起在他水上屋的陽台享用，口味我記得是泰式的比較好吃...西式的義大利麵就馬馬虎虎⋯（其實也是意料中的事，但我朋友是定居在泰國，然後我也已經在泰國玩十天以上了，所以也不想每餐都只吃泰式料理，有時會想換換口味）

不遠處燈火闌珊的是另一間水上屋渡假村叫做「The River Life Resort」，房價跟我住的這一間是差不多的，就建築風格不太一樣，你們也可以點下面的連結參考房價跟照片。

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隔天早上我一直在等工作人員從正門送餐來，結果聽到有人敲我陽台玻璃門的聲音，掀開窗簾以後發現原來他是從陽台的方向送餐進來，也太妙了吧。

有些人非常愛吃飯店早餐的Buffet，覺得那樣才能吃到撐、吃到爽⋯但我自己個人是比較偏好單點式的（單點吃到飽也可以），因為不用自己一直離開座位去取餐，而且我平常在家是沒在吃早餐的，上午時段也不習慣吃太多東西...

當天我有點了一份打拋豬肉飯，但應該附註一下要「小辣」的⋯因為辣度對我來說有點太高，不過真的很香、很夠味就是了。

這一盤是我點的歐姆蛋、法式吐司跟炸雞塊，嗯⋯口味就都普通，但也不難吃啦～

然後我最愛吃這種剝好皮的柚子了，甜度不錯，也蠻有水份的。

因為還有很多行程要趕，所以吃完早餐以後我們就差不多要退房了。

離開之前再跟那隻很親近人的狗狗道別，有機會我會再來看你的啦～要健健康康地長大唷！（其實說不定人家以狗的年齡來說已經比我還老了⋯）

Kwai Tara Riverside Villas

地址：62R8+GJF, Unnamed Road, Wang Krachae, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150泰國

電話：+66-93-925-8883

官方網站：http://www.kwaitara.com/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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