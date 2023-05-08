世界最大購物商場逛到腿軟！還有超大免費水族館隨你看

【圖／文：行遍天下，採訪協力：杜拜旅遊局】

擁有世界第一大購物商場美名的「杜拜購物中心（The Dubai Mall）」占地50多萬平方公尺，足足有200個足球場那麼大的面積，讓人咋舌、逛到腳軟，更不用說，百貨商場裡有水族館並不稀奇，但是在裡頭擁有全世界最大室內水族館及水下動物園（The Dubai Aquarium and Underwater Zoo），這就無人能及了！特別是樓高數層的玻璃水族館，不用購票，當成巨人水族電視牆版，免費通通展現給大家看。而付費的館內展示精彩度也不遑多讓，長達48公尺的270度海底隧道中，有百種魚類及300隻以上的鯊魚悠遊，彷佛直接走入動物星球頻道的海底世界。此外，這裡還有奧運規模的滑冰場（Dubai Ice Rink）、大型室內多元效能的籃球場、VR體驗等，就連「阿聯酋航空」也在此設置了體驗館，可說是滿足所有人慾望、渴望和希望的遊樂園。

▲世界第一大的杜拜購物中心其實只有四層樓高。（攝影：溫士凱）

▲數層樓高的世上最大室內玻璃水族館，也是杜拜的人氣招牌景點之一。（攝影：溫士凱）

杜拜購物中心的口號，就是世界上最受到歡迎的商品、餐飲和娛樂設施，這裡都可以找得到。相對的，如果這裡看不見的商品和品牌，那就表示還不到國際歡迎的人氣層級。因此，紐約布魯明岱爾百貨（Bloomingdale's）和法國老佛爺百貨（Galeries Lafayette），甚至整棟搬了過來。此外，近100個世界知名精品和1,200間店家，中東特色的黃金市集（Gold Souk）等這裡也都有。而世界知名的餐飲大到米其林餐廳，名人和主題特色餐廳、各國精選料理，或是平民如美國的知名漢堡店「Five Guys」等200多家的店家，在這裡你的味蕾和購物魂，永遠不會饑渴！

▲樓高4層，相當於200個足球場大的杜拜購物中心讓你逛到腿軟。

杜拜購物中心的另一個世界之最，就是每晚每30分鐘表演一次的水舞演出，噴泉水柱最高達150公尺，還會與世界最高塔哈利法塔合作做互動式影音水舞秀，至目前為止，不但是杜拜最受歡迎的招牌人氣景點代表之一，也被國際媒體評選為世上最精彩的定幕性演出。

▲每天上演的水舞秀是杜拜最受歡迎的超人氣免費景點。（攝影：溫士凱）





景點資訊

The Dubai Mall

地址：Downtown Dubai

電話：+971 800 38224 6255

網址：thedubaimall.com

時間：09:30am-20:30pm，水舞演出18:00pm-23:00pm半小時一場





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