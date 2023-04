世界餐廳大洗牌！ 2023年6間位於曼谷亞洲最佳餐廳 競爭激烈的51-100名

2023年,全世界的餐廳有種大洗牌的感覺,這次在51-100間的餐廳,曼谷總共有「5」間入選,其中有兩間還是新入榜的Côte by Mauro Colagreco(71)、Wana Yook(72)。常客Lerdtip Wanghin(73)、Gaa(81)、Samrub Samrub Thai(82)和Nahm(98)持續在榜單中。

The List of best 51-100 Asia’s restaurant

Côte by Mauro Colagreco

Chou Farci –COTEbyMauro

近年新開設在昭匹耶河畔的Capella Bangkok(曼谷嘉佩樂酒店)其來自於法國的米奇林三星餐廳Mirazur,在曼谷係由義大利主廚Davide Garavaglia掌勺。Côte by Mauro Colagreco也在2022年獲得米其林一星。

根據米其林的專訪,Davide Garavaglia說他最喜歡的美食是位於唐人街的Baan Phadthai的泰式炒河粉。如果說Côte by Mauro Colagreco太難預定的話,不如試試看煮出推薦吧!

Wana Yook

King mackerel by Wana Yook

位在曼谷的勝利紀念碑附近的Wana Yook其建築本身就是是維持良好並具有百年歷史的異國風情建築。其料理更是以各式泰國香米佐咖哩等形式,創造出精緻並經典的料理。

Lerdtip Wanghin

crab comes swimming in punchy yellow curry sauce

在2022年位列87名的 Lerdtip Wanghin,在2023年大躍進10多名。其以中泰合併的家庭料理為主。在米其林榜單當中多數為創意料理或是歐洲異國料理的榜單中,不妨體驗中式料理結合泰式辛香料與原料,所產生出的熟悉又會感到驚艷的料理。

Gaa

The Rasa Menu

Gaa是由獲得米其林二星並且同為2019年最佳女廚師的印度女主廚Garima Arora所掌勺。其用泰國食材融入印度料理,碰創出新的創意料理。可惜今年的名次從去年度的33名降到81名。

Samrub Samrub Thai

Full set by Samrub Samrub Thai

像是私廚料理的Samrub Samrub Thai,主廚Prin Polsuk 特愛專研泰國罕見食譜,在2018年初試啼聲之後,即大受好評。

運用當季與當地食材進行澎處,並且每月更換菜單是Samrub Samrub Thai的特色。如果有機會來用餐的話,不妨點一道泰式經典料理經「Regency Kapow(打拋)」,獨門烹調,絕對會令人難以忘懷。

nahm

nahm CUISINE

nahm 是全世界第一家泰式料理米其林餐廳,其原始店面創辦在英國,但是因為許多泰國在地的辛香料難以進口到海外,所以直接在曼谷開店。其位置在Metropolitan by COMO Bangkok(曼谷大都會飯店)。

泰式料理的精髓在於酸甜苦辣鹹的平衡,也因為其重口的特質,使得評價兩極,但若是到泰國想嚐嚐被國際認證的泰式料理,那就不要錯過nahm 。

Editor:Neng WANG

Photo Credit:The World’s 50 Best Restaurants、cote.bkk@facebook、wanayook@facebook、theworld50best-Lerdtip Wanghin@official website、Restaurant Gaa、Samrub Samrub Thai สำรับสำหรับไทย@facebook、comohotels@official website

Reference:michelin-cote、micheliin-wanayook、theworld50best-Lerdtip Wanghin@official website、Restaurant Gaa@official website、theworld50best-samrubsamrubthai、comohotels@official website

文章來源:NARAK.CLUB 可愛曼谷 FB:NARAK.club 可愛曼谷

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」