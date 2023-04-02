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世界餐廳大洗牌！ 2023年6間位於曼谷亞洲最佳餐廳 競爭激烈的51-100名

NARAK.CLUB 可愛曼谷／ 文、圖／NARAK.CLUB 可愛曼谷

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2023年，全世界的餐廳有種大洗牌的感覺，這次在51-100間的餐廳，曼谷總共有「5」間入選，其中有兩間還是新入榜的Côte by Mauro Colagreco(71)、Wana Yook(72)。常客Lerdtip Wanghin(73)、Gaa(81）、Samrub Samrub Thai(82）和Nahm(98)持續在榜單中。

The List of best 51-100 Asia’s restaurant
The List of best 51-100 Asia’s restaurant

Côte by Mauro Colagreco

Chou Farci –COTEbyMauro
Chou Farci –COTEbyMauro

近年新開設在昭匹耶河畔的Capella Bangkok（曼谷嘉佩樂酒店）其來自於法國的米奇林三星餐廳Mirazur，在曼谷係由義大利主廚Davide Garavaglia掌勺。Côte by Mauro Colagreco也在2022年獲得米其林一星。

根據米其林的專訪，Davide Garavaglia說他最喜歡的美食是位於唐人街的Baan Phadthai的泰式炒河粉。如果說Côte by Mauro Colagreco太難預定的話，不如試試看煮出推薦吧！

Wana Yook

King mackerel by Wana Yook
King mackerel by Wana Yook

位在曼谷的勝利紀念碑附近的Wana Yook其建築本身就是是維持良好並具有百年歷史的異國風情建築。其料理更是以各式泰國香米佐咖哩等形式，創造出精緻並經典的料理。

Lerdtip Wanghin

crab comes swimming in punchy yellow curry sauce
crab comes swimming in punchy yellow curry sauce

在2022年位列87名的 Lerdtip Wanghin，在2023年大躍進10多名。其以中泰合併的家庭料理為主。在米其林榜單當中多數為創意料理或是歐洲異國料理的榜單中，不妨體驗中式料理結合泰式辛香料與原料，所產生出的熟悉又會感到驚艷的料理。

Gaa

The Rasa Menu
The Rasa Menu

Gaa是由獲得米其林二星並且同為2019年最佳女廚師的印度女主廚Garima Arora所掌勺。其用泰國食材融入印度料理，碰創出新的創意料理。可惜今年的名次從去年度的33名降到81名。

Samrub Samrub Thai

Full set by Samrub Samrub Thai
Full set by Samrub Samrub Thai

像是私廚料理的Samrub Samrub Thai，主廚Prin Polsuk 特愛專研泰國罕見食譜，在2018年初試啼聲之後，即大受好評。

運用當季與當地食材進行澎處，並且每月更換菜單是Samrub Samrub Thai的特色。如果有機會來用餐的話，不妨點一道泰式經典料理經「Regency Kapow（打拋）」，獨門烹調，絕對會令人難以忘懷。

nahm

nahm CUISINE
nahm CUISINE

nahm 是全世界第一家泰式料理米其林餐廳，其原始店面創辦在英國，但是因為許多泰國在地的辛香料難以進口到海外，所以直接在曼谷開店。其位置在Metropolitan by COMO Bangkok（曼谷大都會飯店）。

泰式料理的精髓在於酸甜苦辣鹹的平衡，也因為其重口的特質，使得評價兩極，但若是到泰國想嚐嚐被國際認證的泰式料理，那就不要錯過nahm 。

Editor：Neng WANG

Photo Credit：The World’s 50 Best Restaurants、cote.bkk@facebook、wanayook@facebook、theworld50best-Lerdtip Wanghin@official website、Restaurant Gaa、Samrub Samrub Thai สำรับสำหรับไทย@facebook、comohotels@official website

Reference：michelin-cote、micheliin-wanayook、theworld50best-Lerdtip Wanghin@official website、Restaurant Gaa@official website、theworld50best-samrubsamrubthai、comohotels@official website

文章來源：NARAK.CLUB 可愛曼谷 FB：NARAK.club 可愛曼谷

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曼谷 米其林 泰式料理 創意料理 印度

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