泰國北碧府「Namtok Sai Yok Noi」：下車後走5分鐘就抵達的瀑布戲水區，步道零難度，還可以順便野餐

講到泰國北碧府的瀑布，比較多人聽過的可能是那個位於國家公園裡頭的「Erawan Waterfall」（我之前為出書取時也有來那裡拍過），不過老實講⋯⋯那裡壯觀歸壯觀、景色真的也相當怡人，但缺點就是要爬上去看所有的瀑布真的路程有點艱辛（我是說對一般民眾而言，如果是對常在爬百岳那種登山達人來說應該只是小Case而已！？），而且動輒要爬個好幾小時，所以我後來又找了一個懶人也能輕鬆抵達的瀑布景點，危險性我覺得相對不高，很適合大家來這裡戲水、拍美照、野餐⋯⋯等等，以下就是這次的遊記分享！

基本資料（Namtok Sai Yok Noi／น้ำตกไทรโยคน้อย）

地址：63Q5+F8M, Tha Sao, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150 Thailand

電話：+66-89-028-1958

開放時間：8:30 ~ 16:30

無論你們是自駕還是包車，只要在Google Map上搜尋「Namtok Sai Yok Noi／Sai Yok Noi Waterfall (Namtok Khao Pang／Khao Phang Waterfall)」這個名字就可以看到它的確切位置了，入口處的前方就是大型的停車場，然後如果你們是搭火車遊北碧府的話也可以在「Nam Tok（ID：4077）」這一站下車，步行過來大約20分鐘左右。

包車的部份可以考慮透過泰國老司機Max哥的「金剛旅行社」來預約（我這趟去芭達雅就有透過他們來包車），他們安排的車寬敞舒適又乾淨，司機素質優秀，人都很Nice、英文溝通順暢，若真的遇到什麼現場難以溝通的狀況，旅行社方面也有台灣人的線上客服可以給予即時的協助，相當令人安心。

♦️ 金剛旅行社粉絲專頁：https://www.facebook.com/lovethaitour/

這個景點完全免費，不需要購買門票，不過進入之前要先到照片中那個櫃台去填寫一些簡單的基本資料。

就簡單填寫一下就好，也不需要出示護照或什麼證件之類的。

填寫完以後就可以循著旁邊的階梯往上走啦～大概走個二、三十階就上去了，即使對小朋友或老人家來說應該也沒什麼挑戰性！？（除非真的骨質疏鬆很嚴重之類的⋯⋯）

上來以後就一路幾乎都是平緩的步道，然後這裡還保留了一台二戰時期留下的C56蒸汽火車在這邊供遊客們參觀。

以前這「死亡鐵道」可以從泰國一直通往緬甸，原名其實是「泰緬鐵道」，但會有死亡鐵道的別稱就是因為它在興建的過程中強制動員了戰俘與東南亞勞工，而且聽說有十萬人左右是在這過程中死亡的...若你們對這段歷史很感興趣的話也可以安排到北碧市區的「Death Railway Museum（死亡鐵道博物館）」去參觀一趟！

不過我們這次是來看瀑布跟玩水的，就不談太多沈重的歷史悲劇了～

這裡除了瀑布以外還有這種像山間溪流的地形，不管是泰國在地人還是外國觀光客都喜歡來這裡玩水、避暑。

這些高聳的樹林都把陽光給遮蔽住了，所以這一帶基本上來說溫度都算涼爽、怡人那樣。

因為自然資源豐富而且也保持得不錯，所以到處都可以看到一些爬蟲類或者昆蟲、小動物（水裡也有螃蟹跟小魚），但我印象中是沒什麼蚊子，當天在那裡沒噴防蚊液也沒被蚊子叮到。

很多泰國人都會自備野餐墊在溪水邊的樹下休息，一夥人吃吃東西、聊聊天還可以下水泡泡腳，也是挺愜意的一件事。

還有人把家中毛小孩也一起帶來，我想牠們應該也很熱愛這類的自然環境吧～♪

再往前走幾步路就看到Sai Yok Noi這座瀑布了，很多人都駐足在瀑布前休息、乘涼。

這瀑布遠拍的話規模好像有點不夠看⋯⋯但近看的話其實也是蠻壯觀的，你們等下看到我後面其他照片就知道了。

瀑布正下方有一大塊石灰岩構成的巨石，然後水再繼續往下流，形成了一個乍看之下有點像是蓄水池的溪流。（水質應該算蠻乾淨的，這一帶的環境都很天然、沒什麼污染）

不過水深並沒有很深，水流我也覺得也沒到非常強勁的地步，小朋友在大人的監護下應該是可以安心玩水。

我本來擔心赤腳在這水裡走會不會很容易滑倒，但實際在裡頭走個幾步⋯⋯感覺摩擦力還蠻強的，不算是那種容易仆街的地形。（少數石頭上有長一些青苔，稍微避開就好）

這水會一直順著往下流，底下就是比較多民眾在野餐的那一區。

這次在北碧府的行程我完全仰賴我朋友建興哥開車載我到處去玩，所以一定要幫他拍幾張帥帥的照片！

後來有越來越多遊客都跑到瀑布下的巨型石灰岩上請朋友幫自己拍照。

對了～提醒大家一件事，就是這瀑布的規格與降雨量是有絕對關係的，我自己會比較建議你們可以在7~11月這段期間前往，通常降雨是會比較豐沛一點，瀑布傾瀉而下的水流也會比較大一點。

我這次去的日期是11月23日，其實已經算是雨季的很尾聲了，如果是9月或10月來這邊的話，瀑布拍起來應該會更有氣勢。

這個背景拍起來其實也不錯看啦～我覺得網美、網帥們抓好角度的話都可以拍到許多令人驚豔的好照片。（不過當天我朋友對這瀑布沒什麼興趣，他覺得規模太小、很不夠看，所以我就沒拜託他幫我拍照了，我只有拍拍路人而已）

本來我沒有要上去的，不過後來看越來越多人跑上去玩，所以就心癢癢、也想上去近距離吸收一下來自瀑布的芬多精！

順著這旁邊的階梯就可以走上去了。

這階梯一直有瀑布的水流不斷流下來，其實也很適合當網美照的背景，站在這樣的地方拍照還蠻酷的。

這階梯走起來完全不滑，感覺蠻安全的。

聽說穿過瀑布的水簾以後還有類似鐘乳石洞的空間，也很值得一看，不過那天我手上拿的那台不是防水型的相機，所以那部份就Pass啦～

根據維基百科的資料，這瀑布大約有15公尺的高度，真的我們台灣隨便一個宜蘭的五峰旗瀑布就比它壯觀個好幾倍，但這裡的就是比較適合戲水、危險度低啦～

泰國的天氣基本上四季如夏，不像台灣秋冬會變得那麼冷，所以來這樣的地方玩水降溫是很必要的一項休閒活動。

泰國的天氣基本上四季如夏，不像台灣秋冬會變得那麼冷，所以來這樣的地方玩水降溫是很必要的一項休閒活動。

還可以把這一面當成滑水道這樣滑下去，但要自己注意安全就是了⋯⋯

建議大家想認真玩水的話可以直接準備第二套衣服或者就穿泳衣、泳褲去玩，不過切記要自備毛巾跟拖鞋之類的就是了。

真的沒有帶的話，入口處那個停車場對面也有一間7-11，各種戲水會用到的用品那裡都可以買得到。

7-11的旁邊還有賣各種小吃、水果跟一些當地的土產，想上廁所的話也可以跟這裡的商家借。（上一次要付5泰銖⋯⋯）

以上就是這次的分享，總結來說這算是北碧府一個相當熱門的景點，目前在Google上有將近8000則的評論（不過台灣人知道這景點的應該不多！？），雖然瀑布規模不算大，你們可能也不會想在這裡待一整天⋯⋯不過建議可以安排當作一日遊行程的其中一個停靠站，在這邊玩玩水、拍拍照，應該是可以停留一個多小時啦！

Namtok Sai Yok Noi／น้ำตกไทรโยคน้อย

地址：63Q5+F8M, Tha Sao, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150 Thailand

電話：+66-89-028-1958

開放時間：8:30 ~ 16:30

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」