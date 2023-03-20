連5年獲三星級榮譽！馬爾地夫「海底景觀餐廳 SEA」 全球第一座的海底葡萄酒窖

位於馬爾地夫克哈瓦安納塔拉別墅酒店的海底餐廳「Sea」；圖片提供／Anantara Kihavah

繼上回介紹的位於挪威南部海岸林德斯內斯（Lindesnes）由挪威知名建築團隊Snøhetta所設計的世界最大水底餐廳「Under」後，這次來看看這間全球第一座位於馬爾地夫克哈瓦安納塔拉別墅酒店（Anantara Kihavah Maldives Villas）的海底餐廳「Sea」及葡萄酒窖。在印度洋原始碧綠的海水包圍下，品嚐當代歐洲美食和屢屢得獎的頂級葡萄酒！

位於馬爾地夫克哈瓦安納塔拉別墅酒店的海底餐廳「Sea」；圖片提供／Anantara Kihavah

克哈瓦安納塔拉別墅酒店被稱為是最豪華的度假勝地之一，而這間水下餐廳 「Sea」則連續第五年獲得《美酒世界》雜誌頒發的著名三星級榮譽，同時也連續4年被評為世界最佳水下餐廳。酒窖設置在海面以下6米處，在常年較低的溫度下讓葡萄酒能在最佳溫度及環境下保存。「Sea」同時也是全世界第一家帶酒窖的水下餐廳，保存了來自二個國家約450瓶的紅酒。

海底餐廳「Sea」葡萄酒窖；圖片提供／Anantara Kihavah

在「Sea」可邊品嚐到歐洲道地的精緻的菜餚，邊看著小丑魚及礁鯊不時地自藍色的深海中游出，令人眼花繚亂的海洋生物種類絕對是一次相當難得的用餐體驗。餐廳所提供的餐點為四道式或七道式午晚餐，一個人的平均價位落在300到500美金（約9,200到15,000台幣）之間。

海底餐廳「Sea」；圖片提供／Anantara Kihavah

更有趣的是，來到「Sea」海底餐廳用餐的每組客人都會拿到一本馬爾地夫珊瑚礁魚百科的書，在看完這本書後若能夠認出窗外10種以上的魚，就可以得到一瓶免費的香檳，讓用餐更增添一份趣味感！而設計師也特地在室內的裝潢上用了鏡面材質的元素，讓海底下的波光動態及海洋生物的迴游樣貌能映射在室內，讓用餐的氛圍更像在海洋之中。若有次能在世界獨一無二的海底餐廳和葡萄酒窖中用餐，邊在海底生物的圍繞下邊享用星級料理和美酒，絕對是永生難忘的回憶！

海底餐廳「Sea」；圖片提供／Anantara Kihavah

珊瑚礁保護行動在氣候的暖化下使得馬爾地夫的淺層珊瑚礁也受到不少衝擊，因此安納塔拉也啟動了珊瑚領養計劃，邀請賓客參與這一長期項目，在常駐海洋生物學家的幫助下，在珊瑚礁苗圃中種植珊瑚，作為長期保護珊瑚礁的保護工作之一。

【哈瓦安納塔拉別墅酒店Sea餐廳】

Add：Kihavah Huravalhi Island Baa Atoll, Maldives

Tel：+960-660-1020

Web：www.anantara.com/en/kihavah-maldives/restaurants/sea

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編譯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210699