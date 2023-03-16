泰國景點懶人包！芭達雅白天暢玩水上活動，晚上體驗五光十色的夜生活

泰國向來都是台灣人熱愛的旅遊目的地之一，不但地理位置相近，國內值得造訪的觀光景點更是不計其數，除了蘇美島、普吉島等熱門小島之外，其實距離曼谷只需不到兩個小時車程，就有風光明媚的芭達雅可去，此地素有泰國黃金海岸以及東方夏威夷等美名，旅客在此可徜徉在湛藍清澈的海水中、漫步於翠綠豐饒的山野間，亦可在市區一賭前所未見的人妖秀。本次文章便將帶來芭達雅的景點懶人包，讓大家作為規劃行程的參考。

真理寺

圖／写真AC

是什麼樣的建築，至今已耗時30餘年卻仍未完工呢？答案就是芭達雅真理寺 The Sanctuary of truth！其堪稱目前世界上最龐大的木造寺廟，最高的尖頂處超過100公尺，且入眼所及的屋簷、窗櫺、雕刻全數皆是手工打造而成，並融入生命與宇宙之間的輪迴概念，呈現出天堂、地獄、太陽、月亮、星星以及父母等主題，在壯觀之餘也能藉此深入體會泰國人的傳統思想。

所在地：206/2 Moo 5, Soi Naklua 12, Pattaya-Naklua Rd, Naklua, Pattaya City 20150, Thailand

開放時間：08：00～18：00

泰皇九世皇廟

圖／Pixababy

不同於泰國常見的壯麗廟宇，興建於1976年的九世皇廟遵從國王的宗旨，以簡潔樸素的理念為基礎，並混合了印度、日本、中國等地的建造方式，佔地內座落著佛殿、僧舍、蠟像館與花園，獨特的氛圍吸引大量觀光客慕名前來朝聖。另一方面，廟方也收藏著珍貴的舍利子以及稀有佛教典籍文物，亦定期舉辦禪坐冥想，能藉以了解當地的宗教文化。

所在地：999 11 Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20260, Thailand

開放時間：08：00～17：00

芭達雅海灘

圖／Pixababy

來到四面環海的泰國，自然不能錯過一望無際的碧藍大海！在寬廣的芭達雅海灘，可以體驗風帆、快艇等水上活動，熱愛戶外運動的人也不妨嘗試駕駛水上摩托車，馳騁在波光粼粼的水面上。玩累了之後，可以在沙灘上欣賞此地遠近馳名的夕陽美景，再到周遭遍佈的露天餐廳與酒吧享用美食美酒，為充實盡興的一整天畫下完美的句點。

所在地：Pattaya Beach, Lamung District, Pattaya City, Chon Buri 20150, Thailand

開放時間：24小時

珊瑚島

圖／写真AC

如果想置身於海中央、被五顏六色的魚群與珊瑚礁所包圍，就推薦造訪芭達雅面積最大的離島，也就是珊瑚島。此地原名為 Koh Larn，又被稱作格蘭島或是金沙島，長久以來都以豐裕的海洋資源著稱，很適合喜愛浮潛或自由潛水的人，只要帶著一台防水相機，即可在海面下搜集各式各樣平時罕為一見的美麗魚兒，也能漫步於沙灘或港口邊，度過靜謐悠閒的假期。

所在地：Koh Larn Island Bang Lamung District, Pattaya City, Chon Buri, Thailand

開放時間：24小時

蒂芬尼人妖秀

圖／官方粉絲專頁

泰國夜晚的精彩程度與白天不相上下，當地的酒吧文化發展蓬勃且類型多元，步行街上兼具時尚設計與層次調酒的店家俯首即是，還有著聞名國際的蒂芬尼人妖秀 Tiffany’s Show。此劇場舉凡舞台規模、音聲效果、演出編排都堪比美國拉斯維加斯的歌舞秀，且每一位貌美如花的第三性表演者都極具實力，未曾看過的人必定會震懾於現場過人的震撼力。

所在地：464 Moo 9, Pattaya 2nd Road, Nongprue, Bang Lamung District, Chonburi 20260, Thailand

表演場次：18：00、19：30、21：00

四方水上市場

圖／Pixababy

在芭達雅的四方市場，熙來攘往的不再是汽車與機車，而是以人力划槳前進的船隻！Pattaya Floating Market 是漂浮在水上的市集，數量驚人的每艘小船販售著炭烤海鮮、芒果糯米、煎餅、青木瓜等各色當地美食，且在一邊大啖小吃的同時，可以一邊欣賞懸空在水面上的舞蹈或拳擊演出，下船後還能參加村莊的觀光導覽或民俗服裝體驗。

地址：451/304 Moo 12, Sukhumvi Road, Nongprue, Bang Lamung District, Pattaya City 20150, Thailand

開放時間：9：00～20：00

東芭樂園

圖／写真AC

針對攜帶小孩出遊的家庭，則建議將東芭樂園 Nong Nooch Tropical Botanical Garden 納入行程中，其標榜為整個東南亞最大的熱帶花園之一，佔地遼闊的園區內盡是繁花爭豔。除此之外，此地的另一大亮點便是充滿泰式風情的歌舞以及大象表演，業者也推出了不少可供遊客親身體驗的活動，如料理烹調以及泰拳教學，讓大人小孩都能一齊同樂。

地址：34/1 Tambon Na Chom Thian, Pattaya City 20250, Thailand

開放時間：8：00～17：00

Terminal 21

圖／写真AC

若想在觀光路線中添加一些室內的場合，Terminal 21莫過於最佳之選。此百貨公司的定位偏屬平價，並將機場航廈作為設計的概念，每一層樓都以不一樣的國家為主題，帶來風格各異的服裝飾品、雜貨小物以及美食餐廳。不僅如此，希望享受正統泰式按摩、卻又苦無假期時間不足的人，還能夠在此找到泰國備受歡迎的 SPA 店家，一次滿足購物、吃喝與放鬆身心的需求。

所在地：6 456, 777, 777/1 Thanon Pattayasaisong, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand

開放時間：11：00～22：00

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