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好味道療癒人心！悠遊清邁享泰北多變美味，必嚐「Netflix咖哩麵、韓綜取景在地老店」

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

悠哉清邁的小旅行，除了綠意盎然的打卡的咖啡館，還有融合國際多元料理元素的好味道療癒人心，以及住宿在綠意為主題的飯店來度過假日。

　

古城小食融合國際與在地味

清邁位置屬於泰北，口味與曼谷截然不同，其中最被當地居民所喜愛的要屬「泰北咖哩麵」。而「Khao Soi Lung Prakit Kad Kom」這間清邁古城外的老字號麵店老店更是最人氣的一家，因為Netflix老闆被當地朋友帶去吃後驚為天人名氣傳開，甚至還被暱稱為「Netflix咖哩麵」；濃郁湯頭配上Ｑ嫩口感麵條，帶著獨有檸檬酸與椰奶濃郁的湯滋味一同入口，堪稱全清邁最好吃咖哩麵店。另外，也十分推薦古城區內的「清發海南雞飯」，1957年就開賣的海南雞飯不只是當地人最愛的午餐，之前由韓星李昇基與台灣明星劉以豪共同主持的韓國綜藝節目到此取景，更成為台韓追星族到清邁必訪店家。

▲被Netflix老闆念念不忘的泰北咖哩麵。
▲被Netflix老闆念念不忘的泰北咖哩麵。

▲海南雞飯也是來到清邁必試的滋味。
▲海南雞飯也是來到清邁必試的滋味。

值得一提的是，清邁在近期也興起一股「日本風」，許多日本人移民至慢步調的清邁，在各地開設了很道地的日本章魚燒、和牛燒肉店等，也由於物價比日本低，在清邁也能吃到超划算的和牛燒烤，如距離古城較遠的「玄風館」，被饕客稱為「金太郎伯伯的店」，老闆是來自日本的金太郎而得名，他是到清邁販售章魚燒大受歡迎後，再開了燒肉店，將日本好品質燒肉搭配獨家特製三種甜味、綜合、辣味醬汁一起食用的燒肉，顛覆了傳統烤肉味，還有超人氣「一長條烤豬肉」、日本和牛等，都是在此才吃得到的平價日本味。

▲最近在清邁很火紅的街頭海鮮粥，澎湃又好吃。
▲最近在清邁很火紅的街頭海鮮粥，澎湃又好吃。

▲金太郎伯伯的日式燒肉，堪稱CP值最高的燒肉。
▲金太郎伯伯的日式燒肉，堪稱CP值最高的燒肉。

　

綠意旅店永續經營文化

清邁一直是兼具環保與養生的地方，就連旅館也能如此響應，同屬國際品牌CROSS集團的Away Chiang Mai Thapae Resort鄰近最熱鬧塔佩門附近巷弄裡，車水馬龍聲音隔絕在外，用綠樹與白色帶有南洋風配色建築妝點，加上不時出現的代表泰北文化的蘭納圖騰，更讓這裡優雅感提升。最人氣的泳池畔房，還能直接從房間內跳下泳池裡沁涼一下。餐廳更以綠概念為主的素食餐廳，以當地摘採的野菜、有機食材為主，創造出即使吃素也能很美味的料理。讓這一趟放鬆的綠意旅行也能充滿永續環保概念，用這樣剛剛好的節奏，被清邁和緩地治癒。

▲把車水馬龍隔絕在外，入住這裡幽靜感十足。
▲把車水馬龍隔絕在外，入住這裡幽靜感十足。

▲以綠色環保為訴求，就連餐廳也主打蔬食。
▲以綠色環保為訴求，就連餐廳也主打蔬食。

▲用花磚與充滿蘭納式風格的木雕點妝。
▲用花磚與充滿蘭納式風格的木雕點妝。

▲一樓的泳池房，從陽台就可以直接跳下水清涼一下。
▲一樓的泳池房，從陽台就可以直接跳下水清涼一下。

　

景點資訊

Khao Soi Lung Prakit Kad Kom

地址：53 Suriyawong 5 Rd, Tambon Hai Ya, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

電話：+66 83 209 9441

時間：09:30-16:30

　

清發肉骨茶

地址：42-43 Intawarorot Road, Amphoe Mueang, Chiang Mai

電話：+66-53-327-262

時間：06:00-15:00（中午後就可能會賣完）

　

玄風館Genpukan Chiangmai

地址：246/16 San Sai Noi, San Sai District, Chiang Ma

電話：+66-95-134-5109

時間：17:00-22:00

　

Away Chiang Mai Thapae Resort

地址：9 Soi 1, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

電話：+66-53-904-974

網址：www.crosshotelsandresorts.com/awaychiangmai

　

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