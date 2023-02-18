貼近大自然！清邁「Valley Coffee」穿泰服、體驗水燈DIY 如世外桃源般的景觀咖啡廳

再回到上次清邁之旅的部份...當天我們中午在得過世界頂級美食獎的「The View All Day Restaurant」用完餐以後，下午驅車來到一個位於清邁國際機場西邊半小時車程左右的「Valley Coffee」，它位於一個叫做「Lanna Resort」的度假村裡頭，環境依山傍水，算是在「Doi Suthep（素帖山／ดอยสุเทพ）」的山腳下然後又緊鄰著「Mae Tha Chang（他蒼河／คลองแม่ท่าช้าง）」這條河，風景如詩如畫，真的是個可以好好放鬆一下午而且狂拍美照的好去處！

基本資料（Valley Coffee By Lanna Resort）

地址：1 Moo 9, Tambon Ban Pong, Hang Dong District, Chiang Mai 50230 Thailand

電話：+66-93-161-8886

營業時間：8:30 ~ 17:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/Valleycoffee168

因為離市區有一段距離，所以比較建議包車或自駕前往，然後順便再安排前往一些其他鄰近的景點與特色咖啡廳之類的，比如說附近有一個「Pong Horse Park」是可以體驗騎馬也可以野餐、拍美照的好去處，很多泰國的網紅都會來這裡拍照、打卡，然後還有一間叫「Big Tree／ไม้ใหญ่」的餐廳可以讓客人坐在河裡用餐，我也覺得蠻酷的！

言歸正傳～這間Valley Coffee因為位於山林度假村裡頭、佔地超廣，所以客人來到這邊當然也是可以四處拍照，只要不要跑到人家住宿的那一區就好了！

這邊除了四周都感覺翠綠一片以外，業者還很用心去規劃園藝的造景，到處都種滿了各式花花草草，看了就令人心曠神怡。

對我而言來清邁旅遊的一大魅力就是這裡有很多景點或餐廳都很貼近大自然，有種幽靜又遠離塵囂的感覺，就算什麼都不做也覺得是一種享受。

還有適合拍網美照的吊椅。

這邊有時候會有遊覽車把整團的團客載來，但只要是沒有碰到團客的情況下真的氛圍都很寧靜、悠閒。

也有提供腳踏車租借的服務，可以騎著它四處探索唷～

這裡的工作人員都很Nice，看到客人都會面帶微笑應對。

不要覺得會露出笑容是理所當然的，我自己也算住過各式各樣的飯店跟度假村，並不是每家的員工都會這麼笑臉迎人。（而且這度假村是三星級的，也不是因為星數高、房價高才態度比較好）

其實我覺得來到這裡，咖啡好不好喝什麼的根本就不是重點了～光是那個景就讓人覺得來到這裡很值得！

我特別喜歡這裡的涼亭，那個柱子上的雕花非常有古典宮廷風格的那種美。

但在泰國炎熱天氣的攻勢下，還是讓我們先來一杯冰咖啡降降溫吧～

咖啡廳這邊有室內的座位也有室外的座位，大家想坐哪裡就坐哪裡，並不會特別有人帶位。

也可以坐在河邊的這座位，讓涓涓流水相伴。（當天我記得我是沒有被蚊蟲叮咬，但建議大家還是自備個防蚊液之類的比較保險）

如果你們在台灣，要在有類似這種景觀的咖啡廳點飲料的話，應該大多低消都是百元起跳，不過這裡的咖啡跟其他飲品價格是落在75~100泰銖之間而已，而且也沒有規定每個人都一定要消費，可以說是佛系的經營啊～

然後你們來到這裡不只是可以喝咖啡，業者還準備了好幾樣體驗活動讓客人可以報名參加，比如說我們這次就體驗換上了傳統泰服，然後還體驗了自製水燈以及到河邊去放水燈，聽說其他還可以「廚藝課程」之類的活動可以報名，意者請洽業者粉絲團。

這「泰服體驗（泰北風格的）」的費用是一個人350泰銖，基本上沒有時間的限制，只要在打烊之前還回去就好。

男裝、女裝都有，也很適合男女朋友或夫妻一起來體驗唷～

我那個月還有在曼谷的「Sense of Thai」進行泰服變裝的體驗，兩家相比之下，Sense of Thai的雖然衣服款式選擇比較多、材質感覺也比較好，不過價格相對就比較高，一個人大約要600~900泰銖不等，所以若你們沒有很介意細節的話，其實來清邁這邊喝咖啡順便體驗也是不錯的啦！

配上我的鞋子跟襪子一整個違和感強烈，但只看上半身的話應該還OK吧！？

當天團員裡的女孩兒們換上泰服以後都非常興高采烈地幫彼此拍照，但男團員們就⋯興致比較不那麼高⋯不過都難得換上泰服了，我還是有拜託蛙哥跟小美幫我拍個幾張。

好像有點尷尬的中年男子合照！？

難得用手機自拍一張，有點害羞⋯

當天我們還有參加另外一個「水燈DIY」的體驗活動，費用我有點忘記是250泰銖還是300泰銖了⋯（我本來有記在手機的記事本APP裡頭，但那趟最後一天我的手機掉在曼谷的飯店裡⋯）

大家都很認真地聽「老師」跟我們解說這水燈DIY的步驟。

其實我本來以為我們要做的是用竹片或木片糊上紙的那種傳統水燈，後來才發現其實現在都改用環保材質的水燈了，燈座的部份是用香蕉樹的莖去做的，旁邊那些類似錐形的東西則是香蕉的葉子。

難度並不會太高，俐落一點的話基本上兩、三分鐘內就可以搞定。

成品就長這副模樣，基本上就是用竹籤把這些東西固定上去再擺上幾朵鮮花就完成了，你們想排成比較創意一點的排法也沒有問題。

最後還要插上三支香上去⋯

其實泰國的水燈創意百百種，聽說除了傳統水燈和我們這次做的這種環保水燈以外，也有些人會用麵團等材質做成卡通造型的水燈，或是用蛋糕做成真的可以食用的蛋糕水燈～

讓它放水中漂走之前再來一張最後的合照⋯

接下來我們一行人就來到了咖啡廳後方的這條小河旁，有工作人員幫我們把香給點燃。

大家輪流把自己做的水燈放進河上順著水流漂走，如果你們跟自己的朋友、家人一起來的話也可以請他們幫忙拍個限時動態的影片之類的。

順帶一提，泰國的「水燈節」是在每年佛曆的12月15日，換算西元的話通常是在11月，不過每年的日期不太一樣，如果你們是想參加一些盛大的水燈節活動的話，建議可以關注「泰國觀光局 台北辦事處」發佈的最新資訊。

放水燈代表的意義在於可以把該年之內一些比較不好、比較晦氣的部份都隨著水燈漂走，然後大家也可以在心中默默許下一些對未來一年的期許或請水神護佑平安之類的。

希望2023年我的家人跟朋友都可以平安順遂，也祝福平常有在關注我部落格的你／妳們都心想事成、財源廣進！

以上就是這次簡單的分享，之後還有很多我去年11月在清邁、曼谷、芭達雅、北碧各地的美食、景點、住宿資訊要與你們分享，所以內容我就盡量簡單扼要點、不寫得太落落長了喔！（不然會寫不完）

Valley Coffee By Lanna Resort

地址：1 Moo 9, Tambon Ban Pong, Hang Dong District, Chiang Mai 50230 Thailand

電話：+66-93-161-8886

營業時間：8:30 ~ 17:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/Valleycoffee168

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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