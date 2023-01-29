今年夏天選這裡！ 越南峴港會安親子旅遊行程推薦 只需2.5小時直達

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聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

峴港會安一日遊行程推薦，行程包含五行山、會安古鎮、口袋海鮮餐廳推薦！分享給大家收藏使用，今年夏天就出發！

峴港一日遊行程路線推薦

08:30 峴港飯店出發 (峴港喜來登飯店Sheraton Grand Danang Resort)

09:00-11:30 五行山

12:00-13:30 Miss Ly Cafe (道地越式午餐推薦)

14:00-15:30 LA Siesta spa (下午SPA按摩推薦)

16:00-18:00 會安古鎮

18:30-20:00 Moc Seafood Restaurant  (峴港海鮮餐廳推薦)

20:30 回到峴港飯店 (峴港喜來登飯店Sheraton Grand Danang Resort)

景點地理位置圖

以下是橘編幫大家把景點之間的地理位置，以及車程花費時間整理出來，有沒有更一目暸然呢？如果還是覺得交通和行程安排困擾你，只想舒服搭車睡覺，頭腦放空、不考慮叫計程車移動，以及找餐廳訂位等問題，請Google搜尋「橘子貓越南旅遊包車」安排客製小團行程。

(橘子貓提供飯店代訂/包車/簽證/機票/餐廳/家庭團體套裝旅遊規劃等服務)
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峴港喜來登飯店Sheraton Grand Danang Resort

2018年新開幕，全新的五星級海濱酒店，有絕美海景與巨大的無邊際泳池，夏天去一定很棒！

照片來源：Sheraton Grand Danang Resort FB
照片來源：Sheraton Grand Danang Resort FB

五行山

早期為海中島的五行山屬石灰岩地形，有多座寺廟和壯觀的洞穴。最壯觀的是玄空洞，非常值得一探，搭電梯就能抵達最高點，從電梯出來之後還要再往上爬一段路，就可以抵達玄空洞，方便簡單，不用曝曬流汗走樓梯。洞穴高高低低、地板還可能有點濕，建議穿健行鞋子來，不要穿拖鞋，易滑倒。

會安特色餐廳 Miss Ly Cafe

來到會安，推薦至少品嚐一次 Miss Ly Cafe 的白玫瑰、乾麵、炸春捲以及炸餛飩。

LA Siesta spa

來到越南最不能錯過的是SPA店。La Siesta高級酒店附設的Spa館，高品質的服務與按摩水準，來一趟絕對會讓你感到驚艷。

照片來源：La Siesta Hoi An Resort & Spa Facebook
照片來源：La Siesta Hoi An Resort & Spa Facebook

會安古鎮Hoi An Ancient Town

黃色的牆面是會安古鎮的特色，來過會安的人應該都會覺得古鎮範圍很大，小巷也多，它有種時代與文化交錯的魅力。百年歷史，古色古香，晚上還有人搭小船放水燈祈福，如水中星星般，一閃一閃非常浪漫。

峴港海鮮Moc Seafood Restaurant

Moc Seafood海鮮餐廳位於一條小街上，食物很棒，價格合理。 服務員說一口流利的英語，食物上菜速度非常快，服務員還幫助去除螃蟹和蝦殼，非常貼心。

圖片來源：Hải sản Mộc quán
圖片來源：Hải sản Mộc quán

台北直飛峴港只需2.5小時，靠山靠海的港口城市，有古蹟與世界遺產，服務以及設備完善，街道整潔，玩法簡單。美食與寬廣的高CP海景酒店特別多，帶家人來峴港放鬆度個假，花費也不高。不只是年輕人和情侶，家庭游選擇峴港也非常舒服呢!

延伸閱讀：中越峴港五天四夜親子行程 | 美食、SPA、五星級度假村　

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海鮮 越南 喜來登飯店 酒店 SPA

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