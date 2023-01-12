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清邁創意咖啡館推陳出新！前往宇宙、變身一日畫家好吃又好玩

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，圖：Cecilia】

疫情這兩年雖然阻隔國際間旅客往來，但清邁向來很興盛的咖啡館文化卻沒停下腳步，反而越益盛行的開了許多主題咖啡館，不但設定天馬行空主軸，店面設計與體驗感都非常新奇，讓人每間都想去試試看。

▲設定是宇宙風的咖啡館，從入口就很不一般。
▲設定是宇宙風的咖啡館，從入口就很不一般。

　

向宇宙許願的神祕咖啡館

首先最火紅的就是前往「去清邁的宇宙」，這間以宇宙、火星為主題的「Mars.cnx」咖啡館，就位於古城城牆邊緣，頹敗的城牆、充滿銀色太空元素的設計都讓人著迷，主打遨遊在各種宇宙的體驗設置成不同區塊；入口彷彿搭乘太空艙航進宇宙，第一區是光禿禿帶著煙霧繚繞的月球祕境，赤土色地板搭配光影月球出現，最裡面也是最人氣的是火星世界，赤色砂岩與延伸至天空間的痕跡，真的像極了踏在火星荒漠裡。搭配名稱與外表都很科技宇宙感的飲品，真的彷彿墜入無垠空間。

▲宇宙咖啡館連接待處都充滿未來感。
▲宇宙咖啡館連接待處都充滿未來感。

▲來到這裡天天都是又大又圓的中秋節月球。
▲來到這裡天天都是又大又圓的中秋節月球。

▲最受歡迎的火星區，可以盡情擺拍。
▲最受歡迎的火星區，可以盡情擺拍。

　

當一日任意揮灑藝術家

另一間大推薦的是人人都能變身「天才畫家」的繪畫咖啡館「Paw made Cafe & Painting .CNX」，優雅藍色主色調妝點，讓少女們以為是甜點店，但其實裡頭有著一座座畫架，參加繪畫方式可事先透過臉書預約上午或下午場次，進門後選定想要的參考或秀出準備好的圖片就可開始「大顯身手」，在這裡完全不用擔心自己是繪畫生手，因為每天都有專業老師在場指導。

店主人分享，最受歡迎的是貓咪圖案，除了自家寵物、店內也提供近百種貓咪樣板圖挑選，一邊品飲咖啡，一邊照著老師教的繪畫工法創作，5個小時不知不覺過去、就完成人人都稱羨的畫作呢！

▲咖啡館裡也能變身天才畫家。
▲咖啡館裡也能變身天才畫家。

▲即使是畫畫教室為主題，裡頭的咖啡也毫不遜色。
▲即使是畫畫教室為主題，裡頭的咖啡也毫不遜色。

　

日本甜甜圈竟然藏身叢林

如果還想找些品嘗好味道又特別的地方，那隱身在巷內，鄰近時尚購物地尼曼名錄的「Cheva & Chavee」絕對是必訪好店，整間店像是被要森林包圍起來一樣，除了能在樹海前打卡，招牌人氣商品「北海道甜甜圈」使用來自北海道的鮮奶、鮮奶油烘焙而成，鬆軟不過膩的甜甜圈沾上甜度適中的奶油，入口讓人超滿足，最好早點來才不會撲空喔。

▲藏在整片叢林後頭的甜甜圈店。
▲藏在整片叢林後頭的甜甜圈店。

▲以北海道鮮乳製成的甜甜圈，也擄獲愛吃甜品泰國人的心。
▲以北海道鮮乳製成的甜甜圈，也擄獲愛吃甜品泰國人的心。

　

店家資訊

MARS.cnx

地址：11 Arak Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chang Wat Chiang Mai

時間：08:30-17:30

IG：MARS.cnx

　

Paw made Cafe & Painting .CNX

地址：40 Charoen Muang Rd, Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

電話：+66 91-140-2241

FB：Paw made Cafe & Painting .CNX

消費：單幅469泰銖

時間：10:00-18:00（咖啡館時間不拘，繪畫課分上下午場假日敬請先預約）

　

Cheva & Chavee

地址：22 Nimmana Haeminda Rd Lane 7, Tambon Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

電話：+66-90-401-4161

時間：11:00-19:30（賣完為止）

消費：一份4個65元

　

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咖啡 甜甜圈 北海道

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