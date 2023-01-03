跟著玩！帶你奢華玩峴港，中越五天四夜行程路線分享

來一趟峴港旅遊，美食下午茶、SPA、五星級度假村不可少。搭配幾個特色景點。不動腦自由行，法式高檔五日路線，分享給大家收藏使用。

奢華峴港五天四夜行程表

Day 1 行程：桃園機場 / 下午抵達峴港 / 粉紅教堂 / 椰子咖啡聽 / 美溪海灘夕陽 / 法式晚餐

▎去程航班：EVA Air (BR383) 09:45-11:35 (TPE-DAD) 6/1(四) 票價約NT 8,380 托運23kg

▎下午茶time：Wonderlust Bakery & Coffee 高檔椰子咖啡與甜點

▎晚餐：Le Comptoir Danang 越南道地法式餐廳，法國寶石，峴港最佳餐廳

▎住宿：會安拉西埃斯特度假村 La Siesta Hoi An Resort & Spa

Day 2 行程：電梯上五行山 / 正宗越式午餐 / Spa放鬆 / 飯店晚餐

▎早餐：飯店享用美味自助早餐

▎午餐：Com Nha Linh 正宗越南經典美食

▎ SPA：LA Siesta spa

▎晚餐：The Temple Restaurant & Lounge

▎住宿：會安拉西埃斯特度假村 La Siesta Hoi An Resort & Spa

Day 3 行程：迦南島桶船體驗 / 會安午餐 / 古鎮巡禮 / 換飯店 / 飯店法式晚餐

▎早餐：飯店享用美味自助早餐

▎午餐：Miss Ly Cafe 會安必吃餐廳，白玫瑰餃子、乾麵、炸春捲

▎晚餐：La Maison 1888 法式晚餐

▎住宿：峴港洲際陽光半島度假飯店 InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Day 4 行程：越南小歐洲-巴拿山一日遊 / 星空海灘晚餐

▎早餐：飯店享用美味自助早餐

▎午餐：巴拿山園區自助餐

▎晚餐：Barefoot Café 浪漫海景晚餐

▎住宿：峴港洲際陽光半島度假飯店 InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Day 5 行程：韓市場&Lotte Mart買伴手禮 / 海鮮午餐 / 回台灣

▎回程航班：EVA Air (BR384) 14:10-18:00 (DAD-TPE) 6/5(一) 票價約NT8,557 托運23kg

▎早餐：飯店享用美味自助早餐

▎午餐：Fatfish Restaurant & Lounge Bar 道地有名西餐廳

熱門必去景點

粉紅教堂

峴港大教堂採用特殊的粉紅色調，看起來可愛又甜美。附近有很多銀樓，可以去拍照順便換錢。

美溪沙灘

美麗乾淨的城市海灘，交通便利，設有公共衛生間和淋浴區。在炎熱夏季時，許多家庭與小孩遊客喜歡在傍晚前來，踏沙、玩水，迎接日落。

五行山

早期為海中島的五行山屬石灰岩地形，有多座寺廟和壯觀的洞穴。最壯觀的是玄空洞，非常值得一探，搭電梯就能抵達最高點，從電梯出來之後還要再往上爬一段路，就可以抵達玄空洞，方便簡單，不用曝曬流汗走樓梯。洞穴高高低低、地板還可能有點濕，建議穿健行鞋子來，不要穿拖鞋，易滑倒。

會安迦南島桶船體驗

來到會安，除了遊會安古城外，還有一項有趣體驗那就是迦南島桶船。搭乘桶船，徜徉在椰子林的水道，對小朋友或大人來說是很新鮮的體驗！

會安古鎮巡禮

黃色的牆面是會安古鎮的特色，來過會安的人應該都會覺得古鎮範圍很大，小巷也多，它有種時代與文化交錯的魅力。百年歷史，古色古香，晚上還有人搭小船放水燈祈福，如水中星星般，一閃一閃非常浪漫。

巴拿山

巴拿山總共分三個大區域，山腳下為售票口、中層是近幾年熱門的巨大佛手橋、百年歷史法國酒窖，頂層則是歐風建築法國村、室內遊樂園。夏天來而且因為海拔夠高，氣候非常涼爽，即使大太陽也不覺得熱，逛起來很舒服，怕冷的要帶件外套。

韓市場

腰果、札肉和芒果乾的採購天堂。

樂天超市

在炎熱的越南國家，你若想在有冷氣的地方逛街買伴手禮，可以去Lotte Mart，一站購足越南腰果、果乾咖啡等特產還有當地紀念品，當然價格會比韓市場稍微高一些，也還可以買些韓國零食、泡麵假裝你也去了韓國，挺有意思的。

照片來源：LOTTE Mart Vietnam

峴港飯店推薦

會安拉西埃斯特度假村 (La Siesta Hoi An Resort & Spa)

會安最棒的度假綠洲，真正五星級酒店。飯店內有水療SPA中心以及4個夏季泳池，從房間可以欣賞田野風光與日落美景，越南鄉村的綠色寧靜，現代且舒適。

照片來源：La Siesta Hoi An Resort & Spa Website

峴港洲際 陽光半島度假飯店 (InterContinental Danang Sun Peninsula Resort)

峴港洲際陽光半島度假酒店從底到上面總共有四層，以四種概念設計：大海、地面、天空跟天堂，從房間可以遠眺度假村的私人海灘和遠方風景，在這裡可以完全放鬆身心，享受spa與美食，輕鬆度過悠閒時光。

照片來源：InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Facebook

若覺得行程太滿，可以增減拿掉粉紅教堂、巴拿山與桶船體驗，五日待在度假村享用私人沙灘與SPA，帶點慵懶與隨性步調去旅行。

行程資訊

奢華越南，峴港自由行套裝五日

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