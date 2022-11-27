出國「星」提案！新加坡與您由聖誕一路嗨到跨年

於「濱海灣花園」舉辦的「聖誕仙境」為新加坡最大的限定聖誕市集，在今年12月2日展開一個月活動。 圖：Blue Sky Events Pte Ltd／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】睽違三年，臺灣出境遊也再次重新開放，大家最期待的聖誕假期也隨之而來，臺灣旅客最愛的新加坡的各種節慶活動已從11月中旬全面展開，期待旅客到新加坡穿短袖過「熱帶聖誕節」，享受疫後出國最「潮」選擇！

今年新加坡聖誕節從烏節路（Orchard Road）的燈光裝飾、「濱海灣花園」舉辦的「聖誕仙境」活動，一路到睽違三年再次舉辦的「2022-2023 STAR ISLAND煙火音樂劇」，充滿歡樂與藝術感的結合，讓所有旅客拍照打卡玩不完。

▲「聖誕仙境」成為新加坡最大的聖誕市集，還有燈光秀、嘉年華遊戲等節目。 圖：Blue Sky Events Pte Ltd／來源

獨一無二的全「星」亞洲聖誕風情

新加坡身為多元文化與宗教的大熔爐，聖誕節更揮灑著獨一無二的亞洲風情，除了家庭聚會、各類美食饗宴與市集活動外，聖誕燈光裝飾藝術肯定是亞洲之最！烏節路（Orchard Road） 為新加坡最受知名且受歡迎的購物區之一，所有購物地區，包含百貨公司、暢貨中心，名牌精品店及高級酒店，都為了聖誕節慶盛裝打扮，互相爭妍鬥豔，讓幾乎整條街都充滿著濃厚的聖誕氛圍。

隨著烏節聖誕大街歡（Christmas on A Great Street）已於 11 月 13 日正式啟動，烏節路搖身一變成為五光十色的派對城市，閃耀的燈飾從東陵坊 （Tanglin Mall） 到獅城大廈 （Plaza Singapura）綿延長達3.88公里，富有繽紛燈光的場景近在眼前，各種節日大促銷紛紛端出，來往的人潮絡繹不絕，猶如一場不間斷的派對，讓所有人沈浸在聖誕節的浪漫與歡慶氛圍中。

於「濱海灣花園」舉辦的「聖誕仙境」（Christmas Wonderland）活動，自2014年首次舉辦後變成為新加坡最大的聖誕市集，更是所有旅客都絕不能錯過的一大亮點，將在12月2日至2023年1月2日舉辦，不論是燈光秀、遊樂設施、嘉年華遊戲、節日市集或聖誕老人石窟等多項娛樂性設施，一定將吸引更多許多世界各地的遊客前來參與，成為疫後慶祝新加坡聖誕節的最佳場所。

▲多樣「星」體驗在新加坡盛大展開，包含首度移師海外的「THE 哆啦A夢展」吸引粉絲朝聖。 圖：新加坡旅遊局／來源

多樣「星」體驗陪您迎向新未來 跨年倒數重返獅城

從11月開始，多樣「星」體驗在新加坡盛大展開。首度移師海外的「THE 哆啦A夢展」自2022年11月5日至2023年2月5日直達新加坡國家博物館展出。「THE 哆啦A夢展」集結 28 位現代藝術家或藝術團體創作出屬於他們的哆啦A夢，呈現出哆啦A夢與當代藝術的嶄新結合；同一時間更展出「哆啦A夢漫畫原畫展」（MANGA DORAEMON Original Drawings Exhibition），包含藤子F不二雄博物館收藏的哆啦A夢漫畫原畫，讓海外的哆啦A夢迷第一次親眼目睹！

▲讓動漫迷瘋狂的新加坡動漫展（Singapore Comic Con）將於2022年12月10日至11日舉行，是東南亞東西方流行文化的最佳終極慶典。 圖：新加坡旅遊局／來源

亞洲歷史最悠久的舞蹈音樂祭-ZoukOut，也將於12月2日到3日重返聖淘沙西羅索海灘，嗨翻整晚的ZoukOut這次將用「未來夢之城」的主題概念為參與者帶來無與倫比的音樂祭體驗。

今年的表演陣容包含Trance界的傳奇人物Armin van Buuren、美國知名DJ Gryffin、電音教父Tiësto及著名德籍俄裔DJ Zedd。除此之外，活動現場更將擁有美食村、各式體驗攤位、裝置藝術及多樣巡迴演出活動。 讓動漫迷瘋狂的新加坡動漫展（Singapore Comic Con）將於2022年12月10日至11日舉行，是東南亞東西方流行文化的最佳終極慶典，讓參與者體驗玩具、收藏品、漫畫、電競到COSPLAY等各項享受。

新加坡動漫展策劃了全球最好的玩具、漫畫和遊戲，並透過多樣有趣的新活動來吸引所有參與者，如粉絲區、COSPLAY比賽和打造本地和區域聯賽專屬的電競競技場，歡迎打扮成你最喜歡的超級英雄或電子遊戲角色，沉浸在熱鬧的氣氛中吧！

▲自2022年12月19日至29日，周杰倫將在新加坡舉辦首次個人藝術收藏展，用今年專輯《最偉大的作品》作開端讓人感受天王不同的一面。 圖：Image courtesy of The Culture Story／來源

甫於日前曝光重磅喜訊的天王周杰倫也再次為粉絲帶來另一個好消息，自2022年12月19日至29日，周杰倫將在新加坡舉辦首次個人藝術收藏展，以今年其發佈的最新專輯《最偉大的作品》當作開端，預計展出近二十幅當代藝術畫作，揭露其收藏背後的故事，以及對於線下社會的思考與人文關懷，向粉絲展現天王不同的一面。

而在新加坡市中心，多項免費活動讓所有旅客在新加坡濱海灣倒計時中迎接新年的到來。新加坡富麗敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）和魚尾獅（Merlion）的外觀帶來令人驚歎的光雕秀（2022年12月26日至31日）、史詩般的狂歡表演（2022年12月1日至2023年1月1日）、展現令人屏息的馬戲團特技表演（The Great Cirque des Cascades）以及午夜時分的壯觀煙火表演，無一不令人期待。

▲新加坡將睽違三年再次舉辦「2022-2023 STAR ISLAND煙火音樂劇」，將於12月31日在濱海灣浮動舞台登場。 圖：新加坡旅遊局／來源

最讓人期待的莫過於今年新加坡將睽違三年再次舉辦「2022-2023 STAR ISLAND煙火音樂劇」，將於12月31日在濱海灣浮動舞台 （The Float at Marina Bay）舉辦。來自日本「STAR ISLAND」，運用絶美景場地施放「傳統煙火」，搭配最先進科技與3D聲光雷射表演的未來型煙火娛樂表演，創造成未來型煙火娛樂表演秀，歷經三年的光陰，這次選在聖誕節慶重返新加坡，以濱海灣金沙海灘作為背景，與各位旅客一同迎向美好的新年。

輕鬆入境免隔離 新加坡與您重新想像旅遊

新加坡自8月開始即全面開放，接種完整疫苗的旅客只需於入境前三天填寫線上入境卡（SG Arrival Card）即可入境，更無需提供任檢測證明，而未完整接種疫苗的旅客則只需出示48小時內陰性檢測證明並購買停留星國期間的旅遊保險，即可免隔離入境自由活動。官方防疫政策也持續鬆綁，除了在大眾交通工具和醫療機構等高風險環境中，民眾及旅客皆可選擇脫口罩進行各項活動。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野