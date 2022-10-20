泰國再獲佳評！Condé Nast Traveler讀者評為「世界頂級國家」第三名

泰國獲2022「Condé Nast Traveler」雜誌讀者選擇獎-「世界頂級國家」名單排名第三。 圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在2022年《康德納斯特旅行家》讀者選擇獎中，泰國獲得的榮譽還包括曼谷在「世界最佳城市」名單中排名第四，而Chiva-Som在「世界最佳目的地水療中心」名單中排名第一。 泰國觀光局表示，在剛剛宣布的2022年康泰納仕旅行者讀者選擇獎中，泰國在「世界頂級國家」名單中排名第三和曼谷在「世界最佳城市」名單中排名第四，而泰國的許多島嶼、酒店和度假村也在其他「最佳」名單中名列前茅。

在48個「世界頂級國家」中排名第三，泰國是進入前10名的兩個東南亞國家之一；泰國得分為90.46，僅次於葡萄牙（91.22）和日本（91.17）排名第二，領先新加坡（90.09）排名第四。

曼谷則出現在「世界十大最佳城市」名單的兩個東南亞城市之一，泰國首都以89.36分排名第四，僅次於墨西哥的聖米格爾德阿連德（92.94）排名第一，新加坡（89.49）排名第二，加拿大維多利亞（89.46）排名第三。

在亞洲10大「頂級島嶼」名單中，蘇梅島以92.13分排名第三，普吉島排名第五（90.88），PP島排名第十（76.41）；在「世界最佳度假村」名單中，普吉瑰麗酒店在50個度假村中排名第11位；在「世界最佳酒店」名單中，共有50家酒店中有兩家泰國酒店，分別是排名第20位的曼谷雅典娜豪華精選酒店和排名第48位的湄南河曼谷四季酒店。

在「世界最佳目的地水療中心」榜單中，華欣Chiva-Som以99.57分排名第一，蘇梅島的Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa 以99.01分排名第四；在「世界上最好的火車旅行」名單中，從新加坡到曼谷的東方快車、貝爾蒙德火車、東南亞之旅在總共20趟火車旅行中排名第八。

有五家泰國酒店被列入「東南亞最佳酒店」名單，這些是曼谷雅典娜豪華精選酒店排名第一（99.45），曼谷湄南河四季酒店排名第三（99.04），曼谷文華東方酒店排名第五（98.65），曼谷嘉佩樂酒店排名第七（98.49），COMO Metropolitan Bangkok 以98.20分排名第八位。

2022年《康德納斯特旅行家》讀者選擇獎還列出了泰國特定名單－「泰國15強度假村」和「世界最佳度假村」名單中的泰國頂級度假村（按國家和地區劃分）。

※泰國15大度假村名單：

1. Rosewood Phuket （99.49）

2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Chiang Rai （97.63）

3. COMO Point Yamu in Phuket （96.62）

4. The Nai Harn in Phuket （96.62）

5. Aleenta Phuket Resort & Spa （96.52）

6. Angsana Laguna Phuket （96.51）

7. The Slate in Phuket （96.09）

8. Anantara Hua Hin Resort （95.46）

9. The Sarojin in Khao Lak （94.74）

10. Banyan Tree Samui （94.73）

11. Anantara Chiang Mai Resort （94.59）

12. Trisara in Phuket （93.16）

13. Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort （92.02）

14. Pimalai Resort & Spa in Ko Lanta （91.94）

15. Avani+ Samui Resort （91.65）

※世界最佳度假村中，泰國頂級度假村名單：

1. Rosewood Phuket

2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Chiang Rai

3. COMO Point Yamu in Phuket

4. The Nai Harn in Phuket

5. Aleenta Phuket Resort & Spa

6. Angsana Laguna Phuket

7. The Slate in Phuket

8. Anantara Hua Hin Resort

9. The Sarojin in Khao Lak

10. Banyan Tree Samui

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