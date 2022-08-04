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獲獎連連！ 泰國府城和酒店榮獲「2022世界最佳獎」多項肯定

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圖：shutterstock、泰國觀光局／來源
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泰國的各府各城度假風格多元，深受遊客喜愛。　圖：shutterstock／來源
泰國的各府各城度假風格多元，深受遊客喜愛。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國觀光局宣布，泰國有多個府城和酒店在Travel + Leisure頒發的「2022年世界最佳獎」中表現出色，獲獎包括最佳城市之一的清邁和曼谷，最佳島嶼之一的普吉島，以及東南亞10個最佳度假村之一的五個泰國度假村。

▲清邁榮獲「世界上最佳的25個城市」名單中第7位。　圖：泰國觀光局／提供
▲清邁榮獲「世界上最佳的25個城市」名單中第7位。　圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局局長 Yuthasak Supasorn表示，看到泰國的府城和度假村得到世界遊客的認可，感覺很棒，這表示泰國仍然是最受歡迎的度假勝地之一。在「世界上最佳的25個城市」名單中，清邁以90.70分被選為第7位，曼谷以88.62分排在第24位；在「亞洲15個最佳城市」名單中，清邁排名第2，曼谷排名第11；「世界上最佳的25個島嶼」名單中，普吉島以91.90的分數被評為第7名；在「亞洲5個最佳島嶼」名單中排名第3。

▲普吉島榮獲「世界上最佳的25個島嶼」名單中第7名。　圖：泰國觀光局／提供
▲普吉島榮獲「世界上最佳的25個島嶼」名單中第7名。　圖：泰國觀光局／提供

此外，四家泰國酒店入選「全球100家最佳酒店」名單；The Standard、華欣以97.38分排名第35、瑤諾伊六善酒店（普吉島）以97.07分排名第 43位、Amanpuri（普吉島）以96.67分排名第57位，文華東方酒店（曼谷）以96.18分排名第84位。

The Standard、Hua Hin和瑤諾伊六善酒店也出現在「亞洲15家最佳度假村」名單中，分別位列第7位和第11位；曼谷文華東方酒店也位列「亞洲 15家最佳城市酒店」第6位，而曼谷暹羅安納塔拉酒店則以94.13分位列第12位。

「東南亞10家最佳度假村」名單包括泰國5家度假村，分別是The Standard、華欣排名第一、瑤諾伊六善酒店排名第三、Amanpuri（普吉島）排名第五、清邁安納塔拉度假村以95.28分排名第6，137 Pillars House（清邁）以 91.21 分排名第 9。 進入「曼谷3家最佳酒店」榜單的是曼谷文華東方酒店排名第一，曼谷暹羅安納塔拉酒店排名第二，曼谷悅榕莊以 91.47 分排名第三。

泰國一直以來便是全球熱門之選的度假旅遊勝地，疫後旅遊時代，榮獲多個獎項肯定，期許全球遊客皆能再次感受泰國的熱情、活力、悠閒、歡樂，度過每一趟療癒假期。

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