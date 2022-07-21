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星空浪漫！泰國觀光局推出「驚豔泰國觀星之旅」

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▲「驚艷泰國觀星之旅」專案，選出泰國 12 個通過夜空保護區標準狀態的地點推薦給大家。　圖：泰國觀光局／提供
▲「驚艷泰國觀星之旅」專案，選出泰國 12 個通過夜空保護區標準狀態的地點推薦給大家。　圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局與泰國國家天文研究所 (NARIT) 合作推出「驚艷泰國觀星之旅」專案。　圖：泰國觀光局／提供
泰國觀光局與泰國國家天文研究所 (NARIT) 合作推出「驚艷泰國觀星之旅」專案。　圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】泰國觀光局與泰國國家天文研究所 (NARIT) 合作推出了「驚艷泰國觀星之旅」專案，其中包括 12 個觀星地點分佈在泰國的五個地區。

泰國觀光局局長 Yuthasak Supasorn 先生說：「我們正在推廣天文旅遊或夜間旅遊作為另一種新的旅遊體驗，這與「2022-2023 拜訪泰國年：驚艷泰國新篇章」活動概念一致。喜歡看星星的遊客，以及流星雨和日食等天文現象的旅客，可以與泰國各地的其他旅遊景點和活動結合起來。」

泰國觀光局和 NARIT 於 2020 年發起「驚艷泰國觀星之旅」專案，旨在促進觀星旅遊，提高人們對光污染和保護安靜和天空的認識。NARIT 在基於用戶友好知識的基礎上，通過觀星之旅為創造難忘的天文旅行體驗提供支持的同時，還制定了泰國夜空保護區名單的標準。

NARIT 執行董事 Saran Poshyachinda 博士說：「一個夜空保護區需要是一個開放空間，可以充分自由地觀察周圍的天空免受光污染，並且肉眼可以看到突出的天體。該地區必須有能夠為遊客提供基本天文知識的人員，以及廁所、餐廳、住宿等設施。」

截至現在，泰國的「驚艷泰國觀星之旅」專案，選出泰國 12 個通過夜空保護區標準狀態的地點推薦給大家。這個選核標準為期三年，分為三類：國家公園觀星保護區、社區之觀星保護區和私人場所觀星保護區。針對驚艷泰國觀星之旅專案，泰國觀光局推出了旅遊指南，其中包含推薦的觀星旅行路線和所有需要了解的天文知識，格式通俗易懂。

詳情請上官網查詢：https://darksky.narit.or.th/

國家公園觀星保護區：

• 懷南噹國家公園／清邁

• 帕泰姆國家公園／烏汶府

• Phu Khieo-Thung Kraman 野生動物保護區／猜耶奔府

• Pa Hin Ngam 國家公園／猜耶奔府

• Phu Langka 國家公園／猜耶奔府

社區之觀星保護區：

• 山甘烹區安泰社區／清邁

私人場所觀星保護區：

• Alcidini 葡萄園／柯叻府帕蔥區

• Raintree Residence 飯店／柯叻府

• Muak Lek ATV體育場／莎拉汶里府莫類區

• Ban Rai Yai Cha Phlu／莎拉汶里府莫類區

• 鋼琴度假村／柯叻府帕蔥區

• Gran-Monte 葡萄酒葡萄園／柯叻府帕蔥

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