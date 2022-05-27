疫後環遊迫不及待！ 遊歷亞洲5大「文華東方酒店」 享受沉浸式旅行體驗

Mandarin Oriental, Bangkok_Cruise the 'River of Kings'。 圖：文華東方酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著新冠肺炎疫情緩和，各國開始重新開放邊境迎接外國旅客，旅客亦比以往任何時候更渴望與所到國家的社區建立聯繫。為了讓每一次旅程更加難忘，文華東方酒店集團旗下的酒店為遊客（以及冒險家）提供一系列獨一無二的當地體驗，再次感受旅行的美好。

▲Mandarin Oriental, Singapore_Bikecation。 圖：文華東方酒店／提供

新加坡文華東方酒店

座落於濱海灣核心地段，新加坡文華東方酒店提供Bikecation住宿禮遇，並精心設計了兩條單車遊路線，分別為：城市景觀和花園景觀路線。賓客可騎着單車穿梭各個旅遊景點，暢遊魚尾獅公園、新加坡摩天觀景輪和濱海灣花園等打卡拍照熱點，感受獅城文化氣息。（Bikecation住宿禮遇每晚399新加坡元起，預訂日期由即日起至2022年8月31日。）

▲Mandarin Oriental, Tokyo_Edo Kiriko glass engraving。 圖：文華東方酒店／提供

東京文華東方酒店

這項體驗專為熱愛手工藝製作和藝術愛好者而設。發源於1834年，江戶切子是日本的一種玻璃雕刻工藝品，至今已有180多年的歷史，技術更已被日本政府指定為官方傳統工藝。當中「切子」是指運用研磨工具切割玻璃表面的工藝技術，專業工匠需要掌握20多種不同的傳統切割設計圖案，同時創作出現代化的全新設計花紋。賓客可於自己的作品上進行雕刻，製作獨一無二的旅遊紀念品。（江戶切子玻璃雕刻體驗價格為每人4,000日圓。）

▲Mandarin Oriental, Bangkok_Backwater Sanctuaries。 圖：文華東方酒店／提供

曼谷文華東方酒店

回到過去的曼谷，探索有如迷宮一樣縱橫交錯的運河。沿岸的農場、花園、村莊、寺廟鱗次櫛比，拼湊出青蔥秀麗的城市。在這項半日遊體驗中，賓客將乘坐標誌性的長尾船，穿越沒留下半點歲月痕跡的保護區—一個古老的花園暨生態文化學習農場，尋找各種稀有植物，並向當地專家學習保育知識。賓客亦會前往 Wat Kor，在這個歷史悠久的隱秘寺廟探索佛教建築和傳統習俗。（逆流保護區探索體驗價格為每人6,200泰銖，並需最少2人預訂。）

▲Mandarin Oriental, Bangkok_Cruise the 'River of Kings'。 圖：文華東方酒店／提供

在曾有「東方威尼斯」美譽的曼谷，數以百計的運河縱橫交錯，最終匯入湄南河。這些運河各具魅力，而曼谷最古老的社區都可在這些水道沿岸找到。賓客將登上標誌性的長尾船，在半日旅程中探索活力四射的工藝社區Ban Bu，該社區最初以製造出手工製精緻的銅碗而聞名；以及前往被運河環繞的 Koh Sarn Chao，在這擁有500年歷史的社區中，探尋綠樹成蔭的小徑、傳奇的佛寺和興建於阿瑜陀耶時期的隱世廟宇。（湄南河遊船之旅體驗價格為每人6,200泰銖，並需最少2人預訂。）

▲Mandarin Oriental, Jakarta_Batik Making。 圖：文華東方酒店／提供

雅加達文華東方酒店

蠟染技藝在印尼擁有百年歷史，為當地的傳統工藝。賓客將會到紡織博物館的Pendopo小屋，學習整個製作蠟染的過程—由設計圖案到布料染色，並將個人風格融入紡織品中。（蠟染體驗價格為每人750,000印尼盾，並最多招待2位賓客。）

▲Mandarin Oriental Wangfujing, Beijing_Memory of Oriental Elegance。 圖：文華東方酒店／提供

王府井文華東方酒店

被列入世界遺產名錄的頤和園和紫禁城是遊覽北京必去的兩個地方，為進一步提升旅行體驗，酒店將提供古代貴族服飾，配以造型師和攝影師專業團隊，讓賓客在紫禁城的場景中體驗時空回溯，專享特別造型攝影服務。屆時賓客將流連於古建築群中，以精緻的沖印照片盛載珍貴難忘的東方優雅記憶。（東方優雅記憶住宿禮遇由每晚15,688人民幣起，需至少連續入住兩晚或以上。）

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