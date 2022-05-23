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新航持續冠名贊助 F1新加坡大獎賽

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新加坡航空將持續冠名贊助F1新加坡大獎賽。　圖：新加坡航空／提供
新加坡航空將持續冠名贊助F1新加坡大獎賽。　圖：新加坡航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新加坡航空（新航）宣布將繼續冠名贊助FORMULA 1®新加坡航空新加坡大獎賽，自2022年起持續三年。今年的新加坡大獎賽將於9月30日至10月2日舉行；以在新加坡絕美都會天際線夜景中競速奔馳於濱海灣街道而聞名，是F1賽程中首屈一指且最令人期待的賽事之一。

▲2022 F1 新加坡大獎賽將於9／30登場。　圖：新加坡航空／提供
▲2022 F1 新加坡大獎賽將於9／30登場。　圖：新加坡航空／提供

新航於2014年首次簽署為期四年的冠名贊助，其後於2018年及2020年各延長兩年贊助。日前由新航商務執行副總裁李立興及F1商務總經理Brandon Snow共同對外宣布再度延長三年的冠名贊助。

新航商務執行副總裁李立興表示，眾所期待的F1新加坡大獎賽是在歷經兩年的疫情後重返新加坡的第一個國際體育賽事，對新加坡而言是一個重要的里程碑。此賽事必將受到新加坡居民和國際訪客的熱烈歡迎，並將能強化新加坡做為國際城市的定位。新航藉由延長冠名贊助展現我們對旅遊業和體育運動的持續支持，同時促進新加坡恢復國際主要航空樞紐的地位。

F1商務總經理Brandon Snow說道，非常榮幸新加坡航空將新加坡大獎賽的冠名贊助延展三年。F1新加坡大獎賽是第一個夜間賽，極具代表性且深受車迷和車手喜愛，今年將在睽違兩年後重返新加坡。今年的F1賽事中將進一步使用可再生能源和永續材料，對應新航對於使用永續航空燃料的承諾，是F1和所有夥伴一起合作減少環境影響的實際體現。

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新加坡 航空 夜景

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