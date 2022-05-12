曼谷獲《DestinAsian》雜誌2022讀者選擇獎 蟬連「最佳城市」稱號

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022拜訪泰國年（Visit Thailand Year 2022），泰國觀光局宣佈，曼谷繼續成為世界各地遊客最喜愛的城市之一，獲得最新讀者選擇獎－《DestinAsian》雜誌再次授予泰國首都曼谷「最佳城市」稱號。

在2022年讀者選擇獎中，曼谷蟬聯了「最佳城市」桂冠，還在2020年的獎項中獲得了冠軍。

▲泰國普吉島環礁湖（Phuket Boat Lagoon）。 圖：泰國觀光局／提供

▲蘇美島-南優島Koh Nang Yuan。 圖：泰國觀光局／提供

其他泰國目的地也贏得了榮譽，普吉島和蘇梅島分別被評為「最佳島嶼」第三名和第四名，為泰國帶來更多榮譽的是曼谷蘇汪納蓬機場，該機場被評為第三屆「最佳機場」，泰國國際航空公司（THAI）的皇家蘭花 Plus 計劃被評為第四屆「最佳飛行常客計劃」。

泰國豪華連鎖酒店安納塔拉在「最佳休閒酒店品牌」中排名第三，而在「最佳精品酒店」名單中，蘇梅島悅榕莊排名第二，曼谷暹羅酒店排名第四，普吉島斯里攀瓦酒店排名第五。

特定國家/地區的「泰國最佳酒店」名單包括以下酒店，按第1至第10位順序排列：曼谷暹羅凱賽斯基酒店、清邁安納塔拉度假村、曼谷瑞吉酒店、曼谷柏悅酒店、曼谷文華東方酒店、蘇梅島悅榕莊、曼谷康萊德酒店、曼谷四面佛君悅酒店、曼谷素可泰酒店和曼谷暹羅安納塔拉酒店。

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