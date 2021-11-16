泰國竟開賣「大麻披薩」！超HIGH新品快閃　機場還喝得到大麻咖啡

浮誇披薩無極限！當台灣在瘋「香菜皮蛋豬血糕」、「大顆雞佛」入餡，有東南亞「微笑之國」之稱的泰國近期快閃推出了「大麻葉披薩」，取名「CRAZY HAPPY PIZZA」，超狂組合成為推特上目前超夯話題。

泰國為東南亞首個大麻合法化的國家，當地宅配披薩連鎖店日前新推「CRAZY HAPPY PIZZA」，披薩上除了放有經典的BBQ及蒜香奶油雞肉、蘑菇、辣椒等配料，還會有泰式冬蔭功醬料升級味蕾。而最狂噱頭莫過於上方還會放上大麻葉，披薩的餅皮上也撒上大麻葉粉末及塞滿濃郁起司，並附上凱薩沾醬，固定中尺寸售價499泰銖（約新台幣423元），只販售至11/30。

消息一出，讓不少網友在網站上熱議，留言：「義大利已宣戰」、「義大利人想知道你的確切位置」、「雖然不知道要吃多少片才會達到興奮量，也有可能是起司帶來的快感，但我是決定買單了」。不過也有許多人反映，早在數十年前柬埔寨就已吃得到這款口味的披薩，而有網友則表示清邁機場的廣場亦有咖啡自動販賣機，提供大麻咖啡，再度刷新一般人的世界觀。

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