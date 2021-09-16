泰國5處熱門觀光地區重啟！ 10／1起開放已接種疫苗海外遊客
【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然全球仍受疫情影響，日前泰國針對境外旅遊開放熱門旅遊目的地，現在將進行第二階段開放，泰國政府發言人Thanakorn Wangboonkongchana表示，今年10月1日起，將重新開放數個觀光地區與針對 COVID-19 「全民防疫」指南一起啟動，對於已經接種疫苗的外國遊客將開放：曼谷、清邁、春汶里、碧差汶里和巴蜀府，同時加快為當地人口接種疫苗並使旅遊活動正常化，例如，曼谷沙盒計畫、華欣和迷人的清邁。
從10月中旬開始，全泰國各地的另外21個目的地也將重新開放，包括北部清萊、南奔、湄宏順、楠府、帕府和素可泰；東北部的崩甘、儂開、烏汶和烏東他尼；西部的北碧府和巴晶汶里府；東部的沾他汶里、羅勇和德樂府；中部地區的大城府和南部的洛坤府、拉儂府、沙敦府、宋卡府和噹府。
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