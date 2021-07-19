聽新聞
test
0:00 / 0:00
媽媽不要看！肯德基「三層炸雞堡」肉控愛瘋，漢堡皮是炸雞＆生菜幫你挑掉
肉控大口吃肉時間到！全球連鎖速食品牌「肯德基」主打美式炸雞，日前新加坡門市首度打造真材實料的「三層炸雞堡」，直接用炸雞取代一般漢堡皮，以酥脆炸雞夾炸雞，銷魂程度破表，讓人隔著屏幕都流口水。
新加坡肯德基早前曾推出期間限定雙層炸雞堡，甫一推出備受歡迎，讓饕客直呼希望變成長期品項，近期更加碼新推同為快閃上市的超狂「三層炸雞堡」。三塊辣味脆皮炸雞化作純正「炸雞堡」，分別夾有起司、培根及美乃滋，直接省略了麵包及生菜，邪惡組合讓挑食的小朋友也會愛，追求營業均衡的父母們可能要暫時屏蔽啦！
而消息傳到台灣後，讓速食控為止瘋狂，還有粉絲到台灣肯德基臉書留言，敲碗許願官方能考慮引進此漢堡，炸雞控一起期待吧！
除了炸雞，新加坡也以南洋風娘惹甜點「爆漿椰糖椰絲糯米球（Ondeh Ondeh）」研發新口味蛋撻，被粉絲稱讚還原程度高且不甜膩。在台灣的大家先在有「被炸雞店耽誤的蛋撻店」之稱的台灣肯德基，享用經典原味或日光檸檬蛋撻過過癮吧！
延伸閱讀：
．速食最新「炸雞桶」優惠盤點！肯德基烤炸雙吃、拿坡里188腿排桶...還有冠軍咖哩口味
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言