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媽媽不要看！肯德基「三層炸雞堡」肉控愛瘋，漢堡皮是炸雞＆生菜幫你挑掉

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／新加坡肯德基官方IG
圖／新加坡肯德基官方IG

肉控大口吃肉時間到！全球連鎖速食品牌「肯德基」主打美式炸雞，日前新加坡門市首度打造真材實料的「三層炸雞堡」，直接用炸雞取代一般漢堡皮，以酥脆炸雞夾炸雞，銷魂程度破表，讓人隔著屏幕都流口水。

新加坡早前曾打造無麵包的雙層炸雞堡，近期更升級推出三層版本。圖／新加坡肯德基臉書專頁
新加坡早前曾打造無麵包的雙層炸雞堡，近期更升級推出三層版本。圖／新加坡肯德基臉書專頁

新加坡肯德基早前曾推出期間限定雙層炸雞堡，甫一推出備受歡迎，讓饕客直呼希望變成長期品項，近期更加碼新推同為快閃上市的超狂「三層炸雞堡」。三塊辣味脆皮炸雞化作純正「炸雞堡」，分別夾有起司、培根及美乃滋，直接省略了麵包及生菜，邪惡組合讓挑食的小朋友也會愛，追求營業均衡的父母們可能要暫時屏蔽啦！

而消息傳到台灣後，讓速食控為止瘋狂，還有粉絲到台灣肯德基臉書留言，敲碗許願官方能考慮引進此漢堡，炸雞控一起期待吧！

「椰糖椰絲糯米球（Ondeh Ondeh）」來自印尼爪哇島，亦是馬來西亞、新加坡的傳統甜點之一。圖／新加坡肯德基臉書專頁
「椰糖椰絲糯米球（Ondeh Ondeh）」來自印尼爪哇島，亦是馬來西亞、新加坡的傳統甜點之一。圖／新加坡肯德基臉書專頁

除了炸雞，新加坡也以南洋風娘惹甜點「爆漿椰糖椰絲糯米球（Ondeh Ondeh）」研發新口味蛋撻，被粉絲稱讚還原程度高且不甜膩。在台灣的大家先在有「被炸雞店耽誤的蛋撻店」之稱的台灣肯德基，享用經典原味或日光檸檬蛋撻過過癮吧！

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肯德基 漢堡 炸物

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