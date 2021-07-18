還以為是炸雞！洗版IG「炸雞雪糕」外表超搶眼，玉米片＆培根楓糖冰淇淋一吃就上癮

不說永遠不知道！IG近期有家炸雞被網友瘋狂洗版，單看外表銷魂酥脆，一口咬下竟是甜蜜冰品，反轉魅力令人驚喜。這款泰國獨家限定「炸雞雪糕（Ai Cream Wing）」造型神還原一般炸雞，甫一上市立馬成為網上打卡話題品項，還能外送到府，實在太令人羨慕！

圖／IG@spoonandwander授權

「炸雞雪糕」由泰國冰品專賣店「Ai artisan ice cream」研發，創意組合於網上曝光後隨即爆紅，吸引許多當地人嘗鮮、拍照。獨特的炸雞甜點外皮實則由玉米片打造而成，內餡則是沁涼爽口「培根楓糖口味冰淇淋」，搭配比利時焦糖巧克力，瞬間變身兼具視、味覺的最強新品，炎熱天氣下更是絕佳消暑逸品。

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除了炸雞雪糕，店家也主打杯裝冰淇淋，黑巧克力口味附巧克力蛋糕體增加口感，麥芽飲好立克口味配有玉米片、棉花糖，茶控則可選擇鎮店招牌伯爵風味，冰體內吃得到丹麥餅乾，每款開吃都讓人一口接一口停不下來，粉絲快敲碗台灣哪天也能引進這些涮嘴冰品吧！

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