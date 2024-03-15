春遊香江賞藝！ teamLab發光裝置藝術、 巴塞爾藝術展維多利亞港岸相繼登場

【文・ttn網路編輯】

世界頂尖藝術團隊與展演，在今年春天匯集香港維多利亞港灣沿岸。從teamLab發光裝置藝術，到載譽歸來的巴塞爾藝術展香港展會，一系列文化及藝術活動匯聚一堂，漫遊優美的港灣，更能沉浸在藝術氛圍中，感受一連串創意澎湃的精彩體驗。

全新藝術體驗感官震撼

極具開創性的光影展覽「teamLab: 光漣」是這個幻彩藝術之旅不容錯過的一站！香港康文署的藝術@維港2024（3/25～6/2）將於中環段海濱長廊展示數百個發光蛋狀藝術裝置，裝置更會隨著觀眾的互動而變換顔色和音效，為大家帶來沉浸式夢幻新體驗。

【左圖】西九家FUN藝術節「抱泡瞬間」。【右圖】潮流藝術暨音樂節ComplexCon香港。 左圖／Atelier Sisu 提供、右圖／ComplexCon 提供

緊接著西九家FUN藝術節將於3/16～4/7登場，西九文化區的海濱草坪展出「抱泡瞬間」大型藝術作品，以巨型吹氣泡泡裝置 ，為藝術愛好者延續藝意滿載的夜晚，人們可以隨意穿梭於泡泡之中，發揮創意拍攝留影，盡現童心。

3/22～24連續3天，動感十足的潮流、藝術暨音樂節「ComplexCon 香港」登陸香港，在毗鄰國際機場的亞洲國際博覽館舉行。活動雲集世界最具影響力的品牌與藝術家，為大家帶來時裝、球鞋、藝術、美食、音樂及創作靈感等範疇的全方位體驗，絕對是流行文化發燒友不能錯過的城中盛事。

新一季的藝術展會全面啟動

Art Central 圖／Art Central 提供

各項展會中，最引人矚目的首先是做為藝術季的中流砥柱「巴塞爾藝術展」，香港展會固將於3/28～30在香港會議展覽中心舉行，帶來超過240間世界級藝廊的傑作以及16項大型藝術裝置。而萬眾期待的Art Central（3/28～31，貴賓預覽日為3/27）自2019年重返中環海濱，再度呈獻由先鋒畫廊帶來的前衛當代藝術品。全新藝廊專區「Neo」讓你從首次參展藝廊發掘更多，一次性領略藝術與維港之美。

熱愛經典傑作的旅客一定不會失望！來到維港海濱最受文化愛好者熱捧的西九文化區，你可先到香港故宮文化博物館欣賞「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」（展期至4/11），然後再到M+ 一睹引人入勝的「黑白：攝影敘事」黑白攝影展覽（展期由3/16開始）。

Art Central 圖／Art Central 提供

延伸腳步來到位於尖沙咀海傍的香港藝術館，至今已有逾60年歷史，藏品超過1萬8,800套。藝術館於2019年完成翻新及擴建，不僅展覽空間大增，亦將藝術品、觀展體驗及室內外環境巧妙連結，沉浸式的體驗讓人輕鬆感受藝術。館內每層設有全玻璃幕牆走廊，觀眾在欣賞藏品的同時，也能飽覽維多利亞港天際線風光。

圖／香港旅遊發展局 提供

與此同時，由香港旅遊發展局舉辦的「藝聚維港遊」讓旅客以藝術角度，體驗香港特有的維港精采日與夜，將為旅客提供更多於維港兩岸的非凡藝術體驗。更多資訊請瀏覽discoverhongkong.com

延伸閱讀>>賞櫻不用人擠人東京私房景點報你知！

想知道更多旅遊產業專業見聞，請追蹤按讚「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」