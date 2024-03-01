香港啟動最強限塑令　4月22日正式上路影響飯店餐飲業

全球積極推動永續行動，香港日前宣布被稱為史上最嚴格的「限塑令」，將從4月22日世界地球日正式啟動，其中影響最大為餐飲業與飯店業，其中餐飲業不管是內用或外帶，全面禁用保麗龍類容器，以及塑膠製作的吸管、攪拌棒、餐具等，飯店類則禁止免費提供塑膠製的牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀、瓶裝水、塑膠包裝洗沐用品、塑膠瓶裝水等。

此次香港宣布的限塑令，預料將衝擊不少餐飲行業，因香港過去許多外帶、外送的餐盒，大量使用保麗龍容器，未來將限制為非保麗龍的塑膠類容器，但僅供外帶使用，而在店內飲食的限制更多，許多遊客到香港必喝的絲襪奶茶等，過去多數裝在塑膠杯中，未來也將全面內用時禁止使用，而另外影響最大的，則是不管內用或外帶等，都禁止提供塑膠吸管。

根據香港媒體預估，此次限塑令實施後，預料餐飲業可能會調漲售價，原因來自整體容器成本提高。

至於飯店業也影響不小，最重要為禁止提供免費塑膠類清潔洗漱用品，其中包括塑膠容器的沐浴乳、洗髮乳、洗手液等，還有塑膠牙膏與牙刷，也包括塑膠瓶裝水．

香港飯店業者也積極尋找替代方案，但有業者指出，部分替代品成本提高，且目前難找到替代用品，譬如浴帽，雖然已經有紙製造的浴帽，但是橡皮筋部分仍難以替代；或是刮鬍刀，目前有全金屬的刮鬍刀，但刀片無法用塑膠保護，容易發生危險等。

不過上述的塑膠製品，是禁止免費提供，入住旅客仍可自己付費購買。其他限塑管制包括塑膠柄棉花棒、螢光棒、塑膠雨傘袋等，均無法免費提供與銷售。