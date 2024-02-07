快訊

瘦肉精風波！家樂福、全聯預防性下架 帶這2物可退貨

業者罵翻天！組團赴陸旅遊招攬突喊卡 王國材：我已經知道要被罵

富豪領袖、威權的幽魂：智利前總統皮涅拉逝世

「Donald Duck 90 奇妙藝術館」澳門上葡京淘氣亮相！4/7前免費入場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：澳娛綜合／提供
圖：澳娛綜合／提供

「Donald Duck 90 奇妙藝術館」展覽在上葡京亮相，歡迎旅客及本地居民與人氣滿分的 Donald Duck 慶祝90歲生日。　圖：澳娛綜合／提供
「Donald Duck 90 奇妙藝術館」展覽在上葡京亮相，歡迎旅客及本地居民與人氣滿分的 Donald Duck 慶祝90歲生日。　圖：澳娛綜合／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】即日起至4/7，澳娛綜合度假股份有限公司（簡稱澳娛綜合）於澳門上葡京綜合度假村（簡稱上葡京）誠意呈獻「Donald Duck 90 奇妙藝術館」展覽，免費開放公眾入場。歡迎旅客與全球知名、人氣滿分的 Donald Duck（唐老鴨）一同慶祝90歲壽辰，沉醉於迪士尼的歡樂夢幻世界。

▲賓客可於「綠茵勝境」花園與身穿經典水手服、化身船長的 Donald Duck 和 Daisy Duck－同揚帆出海，展開歐式庭園奇遇。　圖：澳娛綜合／提供
▲賓客可於「綠茵勝境」花園與身穿經典水手服、化身船長的 Donald Duck 和 Daisy Duck－同揚帆出海，展開歐式庭園奇遇。　圖：澳娛綜合／提供

探索經典主題展區

在 Donald Duck（唐老鴨）和其他家族角色的帶領下，走進位於上葡京一樓、以角色的經典黃、藍、白作配色、點綴了耀眼燈泡的奇妙藝術館展區，一邊穿梭於玩味十足的古典建築風格場景，一邊與多個神態各異、俏皮可愛 的 Donald Duck 合照和發掘經典語錄，重溫經典迪士尼作品帶來的歡樂時光。

賓客亦可追蹤上葡京的官方社交媒體帳號，按讚及公開分享有關展覽的指定帖文，並可憑澳娛綜合旗下酒店餐飲或零售商店消費滿指定金額的即日收據，免費換取限量神秘小禮品乙份。禮品數量有限，送完即止。

矚目戶外立體裝置

賓客可穿梭度假村的不同角落，尋找人見人愛的 Donald Duck 和其他家族成員的身影，亦可前往位於上葡京三樓「綠茵勝境」花園的立體船裝置打卡。停泊於華美巨型圓頂前的輪船載著身穿經典水手服的 Donald Duck（唐老鴨）和 Daisy Duck（黛絲），以及三個愛搗蛋的小姪子，豪華輪船搭配風景如畫的歐式庭園景致，是不可錯過的拍照好地點。

期間限定店專區

同樣位於一樓，展覽亦特設期間限定店，除了售賣多款 Donald Duck 特色商品外，更推出一系列上葡京限定紀念品，包括專為農曆新年而設計的祈福御守、盲盒鑰匙扣、行李配件、購物袋，以及90周年限定 T-shirt 等，為粉絲們帶來別具收藏價值的獨家商品。

展覽期內，在度假村任何零售商戶消費滿指定金額，即可尊享九折購物優惠。 分享有禮獻祝福 展覽期間，關注上葡京 Facebook 專頁的帖文，並於期限內分享相關帖文及留言送上生日祝福，完成線上分享活動的指定步驟，幸運兒即有機會免費獲得限定御守。

「Donald Duck 90 奇妙藝術館」開放時間

・地點：澳門上葡京綜合度假村

・奇妙藝術館展區：上午10時至晚上10時

・期間限定店：上午10時至晚上10時

・戶外打卡裝置：上午8時30分至晚上10時

更多詳情，請參閱官方網站：https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/donald-duck-90-the-fabulous-gallery

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

展覽 度假村 澳門

延伸閱讀

直航攜萬名韓客遊台中 星宇再開航線估帶6千萬觀光財

限定季節生態發現幸福 稀有冬候鳥花鳧10隻來嘉度冬遭人為干擾

單程799元起！台灣虎航夏季航班第3波優惠 今天上午10時開賣

米奇來拜年！香港迪士尼「奇妙年年」龍年布置、新春美食、賀年表演全就位 加碼送期間限定「奇奇蒂蒂紅包禮」

相關新聞

公主請吃！肯德基「心形蛋撻」少女心爆棚 搭配粉紅愛心提袋變身「最強告白神器」

連蛋撻都是愛你的形狀！大陸肯德基旗下新式茶飲子品牌「爺爺自在茶」最新推出「心形蛋撻」引發熱議，除了超人氣蛋撻化身告白神器，就連包裝都粉嫩粉嫩的，提袋也貫徹愛心...

米奇來拜年！香港迪士尼「奇妙年年」龍年布置、新春美食、賀年表演全就位 加碼送期間限定「奇奇蒂蒂紅包禮」

過年就去香港迪士尼！香港迪士尼換上龍年新春布置，濃濃的喜慶氛圍瀰漫園區各個小鎮與街道，隨處可見的紅燈籠、米奇春聯打造專屬迪士尼的農曆新年，米奇米妮、唐老鴨、奇奇蒂蒂及達菲等迪士尼朋友也統統穿上中式新衣，還有多樣新春美食安排就位，準備去香港過新年的朋友可別錯過囉！

「酷洛米拉麵」排爆了！最萌「富山麵家 x 酷洛米」洗版爆紅 黑拉麵、紫薯包到蘇打飲打造整桌酷洛米

滿滿都是酷洛米！位於香港銅鑼灣的「富山麵家」與三麗鷗大明星酷洛米聯名，推出一系列主題餐點，在IG、小紅書等社群上爆紅，特製黑醬油拉麵、黑咖喱撈麵到飲品統統看得到酷洛米的...

全球首間「HELLO KITTY主題樂園渡假村」2024住得到！還有購物中心特色餐廳統統有

2024年可以期待一下了！三亞將歡迎全球首家「HELLO KITTY主題樂園度假村」盛大開幕。這綜合旅遊度假村包括主題樂園、獨特的主題酒店，提供超過200間獨具KITTY風格的客房，同時擁有特色餐廳、獨特酒吧、引人入勝的主題宴會廳等，成為凱蒂貓迷的必去朝聖之地了。

與米奇穿龍裝歡慶農曆新年！「香港迪士尼樂園」限時新年活動1次看，還有紅包可以拿

喜歡迪士尼的讀者們快看過來！「香港迪士尼樂園度假區」將於2024年1月25日至2月25日舉辦「奇妙年年」龍年新春慶祝活動。活動包含與迪士尼朋友共享歡樂、進入全新魔雪奇緣世界、參與郎朗的音樂演奏等。樂園內的新春佈置充滿奇妙福氣，特色打卡勝地包括米奇紅燈籠和夢想花園的新春許願牆。更狂在農曆新年期間，樂園還會贈送龍年紅包，內含金幣和優惠券。

這顏值誰能拒絕！ 網路爆紅「豬豬雪媚娘」Q彈外皮忍不住想捏 新款「鴨鴨大福」更酷萌超級療癒

捏臉一口吃！ 網路爆紅口耳相傳的人氣甜點美食，南京「青和拾CAKE」曾推出一款超療癒的甜點「豬豬雪媚娘」，粉粉小豬模樣的大福，一出場就讓人忍不住想捏一把，最新發現還有新款的「鴨鴨大福」，呆萌有點酷的模

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。