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各地冬日皆不同！美麗中華冬遊記 收藏整個浪漫雪季的熱烈與繽紛

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哈爾濱「冰雪大世界」是冬遊的必去景點之一。　圖：shutterstock／來源
哈爾濱「冰雪大世界」是冬遊的必去景點之一。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】對常年不下雪的台灣而言，非日常的漫漫冬季雪景，成為旅人計畫旅遊的一大誘因，除了日韓歐美，中國大陸因幅員遼闊，各地的冬日冰雪各有不同風情，是相當有意境的時節，在城市、曠野都能遇見冰雪奇境，相當適合安排冬季旅遊，打卡分享追雪的綺麗心情。

│北京│

▲故宮的冬雪，有著濃厚歷史文化的韻致。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供
▲故宮的冬雪，有著濃厚歷史文化的韻致。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

▲北京市懷柔區的軍都山中，可以觀賞慕田峪長城的壯麗雪景。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供
▲北京市懷柔區的軍都山中，可以觀賞慕田峪長城的壯麗雪景。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

2022冬奧會在北京舉行，這是繼2008年舉辦夏季奧運會的14年後，與奧運再相逢，也讓北京成為現代奧運史上既舉辦過夏季奧運會、也舉辦過冬季奧運會的首座城市，其相關建設自不在話下，更與延慶賽區、河北張家口賽區等連成銀裝素裹的雪白世界。

在「激情冰雪、魅力北京」的帶動下，走訪故宮博物院、長城等世界遺產看雪景，感受歷史文化的深厚，還可前往北京南山滑雪場、雲佛山滑雪場、石京龍滑雪場、八達嶺滑雪場、八達嶺溫泉度假村等地，享受多樣冰雪活動，是可兼容都市、山郊勝景的賞雪景點。

│河北・承德市・豐寧滿族自治縣・馬鎮│

▲馬鎮獨有的滿族文化，令許多建設都以草原駿馬做為形象。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供
▲馬鎮獨有的滿族文化，令許多建設都以草原駿馬做為形象。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

▲馬鎮「冰之幻主題園區」演繹中西薈萃的冰雕造景。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供
▲馬鎮「冰之幻主題園區」演繹中西薈萃的冰雕造景。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

位於河北省承德市豐寧滿族自治縣內的馬鎮，其冬季冰火節相當知名，保留滿族文化，更是有別於其他賞雪勝地的獨特之處。馬鎮旅遊度假區仰仗壩上草原豐富的自然人文資源，以薩滿文化、圖騰文化、狩獵文化、馬背文化為特色，園區內的舞馬世界主題樂園、滿韻騎風幻秀劇場、烤全羊美食節、蒙藏特色酒店群是其最為知名的設施。

冬季的壩上草原最真實的寫照，就是千里冰封、萬里雪飄，猶如覆蓋了一層白色的披風，是豪氣干雲的雪景。而「冰之幻主題園區」冰雕也以滿族悠久歷史文化來創造，打造了「古樓春風」的中式建築群，包括迎客門、曲橋寶塔、天壇等等，此外還包括歐式鐘樓、城堡大滑梯，演繹中西薈萃的雪雕造景。

│黑龍江省・哈爾濱│

▲哈爾濱「冰雪大世界」是馳名國際的經典冬日盛宴。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會（攝影：侯慶濱）／提供
▲哈爾濱「冰雪大世界」是馳名國際的經典冬日盛宴。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會（攝影：侯慶濱）／提供

▲500公尺超長冰滑梯是哈爾濱「冰雪大世界」最受歡迎的項目之一。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供
▲500公尺超長冰滑梯是哈爾濱「冰雪大世界」最受歡迎的項目之一。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

哈爾濱是國際著名的冰雪文化旅遊城市，遠近馳名的哈爾濱「冰雪大世界」，更是超人氣的冬季打卡熱點！每年聖誕節開放至隔年3月初，是以冰雕雪雕景觀為主的主題公園，起始於1999年，後定址於松花江北岸太陽島西區，和太陽島國際雪雕藝術博覽會、兆麟公園冰燈藝術博覽會、尚志公園等共同締造哈爾濱冬季旅遊的亮點，每年吸引海內外遊客數百萬，就是為了在這座世上冬季氣溫最低的大城市之一，體驗可露天維持2個多月的冰建築奇景。

冰雪大世界擁有豐富的娛樂項目，例如造型夢幻的巨大冰雕、雪花摩天輪、冰上單車等，其中500公尺超長冰滑梯是最受歡迎的項目。尤其到了夜間時分，燈光投射出幻彩繽紛的冰雪國度，五光十色的LED燈照亮在松花江畔，讓人忘卻寒冷，沉浸在銀裝素裹的華麗世界。

│吉林・松花湖滑雪度假村│

▲吉林松花湖滑雪場具有都市近郊的易達優勢。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供
▲吉林松花湖滑雪場具有都市近郊的易達優勢。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

▲吉林的雪松景色也是一大看點。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會（攝影：鄭春生）／提供
▲吉林的雪松景色也是一大看點。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會（攝影：鄭春生）／提供

提及滑雪，知名景點包括新疆阿勒泰可可托海滑雪場、哈爾濱亞布力滑雪場、吉林北大壺（也稱北大湖）滑雪場、新疆阿勒泰野雪公園以及吉林松花湖滑雪度假村。其中的吉林松花湖滑雪度假村，是和大城市相距最近的滑雪場，說走就走的便利優勢，讓它炙手可熱。

松花湖滑雪場山頂高935公尺，滑雪面積達175公頃，可同時容納8,000人滑雪，曾舉辦了中國大陸冬運會，滑雪場現有六條雪道、三條索道，適合不同程度滑雪愛好者，纜車長1,800公尺，橫跨茫茫林海，更可俯瞰吉林市全貌。松花湖滑雪場度假區設施齊全，提供山地度假、高山滑雪、賽事訓練、戶外運動、餐飲住宿、會展購物、休閒娛樂等，曾連續四年獲得世界滑雪大獎「中國大陸十佳滑雪度假區」的殊榮。

│四川・阿壩州│

▲達古冰川是全球海拔最低、面積最大的冰川。　圖：shutterstock／來源
▲達古冰川是全球海拔最低、面積最大的冰川。　圖：shutterstock／來源

▲古爾溝溫泉區內有精緻的酒店，可泡湯、賞山景。　圖：理縣古爾溝華美達溫泉度假酒店／提供
▲古爾溝溫泉區內有精緻的酒店，可泡湯、賞山景。　圖：理縣古爾溝華美達溫泉度假酒店／提供

在四川西北部的阿壩州（又稱「理縣」），共有252座5,000公尺以上的極高山峰，冰雪溫泉、滑雪登山、陽光康養等旅遊資源豐富，為讓遊客深度體驗冬遊之趣，推出「淨土阿壩．冰雪溫泉」康養度假精品線，包括桃坪羌寨、孟屯河谷滑雪場、鷓鴣山自然公園滑雪場、畢棚溝景區等豐富的景觀與文化，而之中的達古冰川地質公園、古爾溝溫泉更是必訪之地。

達古冰川地質公園位於阿壩州黑水縣蘆花鎮三達古村境內，是全球海拔最低、面積最大、年紀最輕的冰川，更具有離城鎮最近的冰川之易達性。景區內森林、瀑布處處，還有錦雞、盤羊等野生動物，車行途中可遠望海拔4,700多公尺的達古雪山，抵達迎賓湖後也有棧道可步行遊覽。而古爾溝溫泉水穿越了無數山澗，溫度仍高達攝氏62度、熱氣繚繞，是保健熱礦和偏矽酸型天然飲用優質礦泉水，集浴用、飲用、療用於一體的優質溫泉。

│四川・海螺溝│

▲依山而建的「二號營地溫泉（森林溫泉）」是海螺溝知名溫泉。　圖：海螺溝景區管理局／提供
▲依山而建的「二號營地溫泉（森林溫泉）」是海螺溝知名溫泉。　圖：海螺溝景區管理局／提供

▲四川海螺溝的冬景美得令人屏息。　圖：海螺溝景區管理局／提供
▲四川海螺溝的冬景美得令人屏息。　圖：海螺溝景區管理局／提供

作為5A級旅遊景區和全中國大陸唯一的「冰川森林公園」，海螺溝吸引無數遊人慕名前來，紅石、溫泉、森林、雲霧、雪山和冰川被合稱為海螺溝「六絕」，尤其 「冷」冰川、「熱」溫泉更是冬日的冰火絕景。 海螺溝溫泉含有鉀、鈉、鈣、鎂、錳等多種礦物微量元素，是稀有的冰融型碳酸鈉鈣中性熱礦泉，具有可飲、可浴、可療的綜合價值，從地下噴湧而出的沸泉水高達90°C，可沏茶、煮蛋。

而最知名的泡湯景點是「二號營地溫泉（森林溫泉）」，溫泉度假村酒店依山勢而建，海螺溝海拔高差達6,000餘公尺，造就鮮明且多層次的氣候帶、植被帶，在蔥鬱山林圍繞中，一邊泡溫泉，一邊賞高山雪景，非常浪漫。

│新疆・阿勒泰地區│

▲禾木村的冬景富有寧謐的詩意。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供
▲禾木村的冬景富有寧謐的詩意。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

▲冬季的喀納斯神仙灣彷彿仙境。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會（攝影：張真源）／提供
▲冬季的喀納斯神仙灣彷彿仙境。　圖：海峽兩岸旅遊交流協會（攝影：張真源）／提供

阿勒泰地區位於新疆，熱門景點包括喀納斯景區、禾木風景區、可可托海等，自從舉辦2006年的首屆冬博會（冬季旅遊產業交易博覽會）之後，阿勒泰地區近年來已成為冬季賞雪、玩雪的熱門地點。

雪量大、雪期長、雪質好，此區共興建5個滑雪場，其中阿勒泰將軍山有長達260公尺的冰滑梯，刷新了金氏世界紀錄。而阿勒泰無可取代的冬季景致，正是禾木村的寧謐風光，有樸實簡約之美，鄰近的喀納斯風景區，更有如同夢幻雪國的絕美景色，在城市裡可以享受冰雕、雪雕、雪鄉、民俗風情等冰雪魅力，到城外又有令人驚嘆的遼闊景觀，正是阿勒泰冬雪之旅的魔力。

繽紛雪景，亟待遊客深度探索，在白雪皚皚之中體驗各地雪況、雪地活動的獨到之處。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」粉絲團，開啟精彩旅遊視野。

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滑雪 溫泉 公園

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