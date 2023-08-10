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夏天就要玩水！澳門銀河綜合渡假城水上樂園「9米高滑水天梯」好刺激

加小菲愛碎碎念／ 文、圖／加小菲

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澳門親子景點/遊樂設施推薦

♥天浪淘園♥是澳門每年夏天最受親子族群歡迎的水上樂園，地點就位於澳門銀河渡假村裡，面積廣達75,000平方米，來到這邊可暢玩全球最長575公尺的空中激流、全球最大的空中衝浪池，還有還有彷彿來到海邊的細緻白沙灘，刺激的9米高滑水天梯，專屬小朋友的兒童水上遊戲區和兒童游泳池等設施。玩累了可以直接在池畔餐廳享用美食，暑假帶小朋友來這裡放電就對啦！

（首圖感謝蔡小妞依玲賜我美照）

這次入住澳門大倉酒店最期待的就是房客可免費入園的天浪淘園，因為我想去玩全球最長的空中激流～也就是漂漂河，只能說天算不如人算，親戚就這樣提早來訪什麼都玩不到真的是太哭了。

不過即使不玩水其實也是可以來沙灘拍拍美照，或是踩踩水有點參與感也是挺不錯的，哈哈哈哈。

目前天浪淘園僅提供房客入園，所以想玩的話，就要澳門銀河集團底下飯店：澳門悦榕庄銀河酒店/澳門大倉酒店/澳門JW萬豪酒店/澳門麗思卡爾頓酒店/澳門銀河萊佛士/澳門安達仕酒店/澳門百老匯酒店。其中澳門百老匯酒店的房價相對較低，走過來也比較遠，但是如果單純是想來玩天浪淘園的話CP值就是最高的啦！！

我們這次入住澳門大倉酒店下樓就可以直接抵達天浪淘園，前面有提到這裡佔地非常廣，據說有十個足球場這麼大，哈哈哈。所以光是走一圈都要花上不少時間，感謝這次有好姊妹小妞入住第一天就先來場勘，我們第二天直接無腦跟著她到處拍美照感人。

這邊也幫大家簡單介紹天浪淘園的幾大設施——白沙沙灘。首先是這白沙沙灘，仔細看會發現是非常細緻柔軟的白沙。

走在沙灘上會讓你完全有種來到海邊度假的感覺， 而且池畔有不少沙灘躺椅陽傘~不玩水在這邊拍拍照曬太陽也很愜意啊！！

空中衝浪池

這個據說是全球最大的空中衝浪池。

定時都會有一波波人造浪的相當刺激，小菲在房間往下看就可以看到這衝浪池，真的是從早到晚都滿滿的人啊，哈哈哈。

衝天激流

這個就是有九米高的滑水天梯，三種不同高度的滑水道適合喜歡刺激的朋友們。

要注意的是有身高限制，至少要120公分以上才能玩喔！！

滑水道出口都會有救生員，基本上這裡的救生員密度還蠻高的，帶小朋友來玩水可以很放心喔！

空中激流

全球最長575公尺的空中漂漂河就在這邊啦!!!

漂一圈大概要十幾分鐘，貫穿整個園區。

不想在地面走路？當然就是拿起游泳圈去漂一圈。

園區內看到的救生衣、各種游泳圈全部都是免費提供，不用額外付費很佛心！

最經典的打卡點也是許多爸爸媽媽都會站在這邊幫小孩拍照的地方。

站在這邊可以看到很多屁屁，大家會以各種姿勢漂過去，真的很有趣，哈哈哈哈哈。

兒童水上遊戲專區

帶小小孩來的話也不用擔心，這邊有規劃小朋友專屬的遊樂專區，這次球哥要上學沒辦法來～下次再帶他來玩啦！！！

另外天浪淘園也有提供多間池畔餐廳和酒吧

玩水玩累了喝個椰子水或吃個小點心都很方便，有不少住客可都是在這裡待上一整天的呢！！感覺晚上回到房間會很好睡這樣，哈哈哈。

在天浪淘園散步時，還發現原來銀河度假城其中有幾間飯店有專屬游泳池，像這裡就是澳門悦榕庄銀河酒店的客人專用，景色超級夢幻。

服務人員人很好的讓我們在這邊拍照，希望有機會可以入住這裡享受一下尊榮感滿滿的享受啦！！

天浪淘園

地址：澳門銀河綜合渡假城

開放時間：上午10時30分至下午6時30分 ｜ 夏季開放時間（6月17日至8月31日）上午10時至晚上7時

官網：https://www.galaxymacau.com/zh-hant/grand-resort-deck/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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