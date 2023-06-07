「黃色小鴨」重返香港10周年！ 6/10攜伴遊維港 可愛小鴨週邊、巴士+主題車站超療癒

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圖：AllRightsReserved／提供
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荷蘭藝術家霍夫曼呈獻《橡皮鴨二重暢》造訪香港。　圖：AllRightsReserved／提供
荷蘭藝術家霍夫曼呈獻《橡皮鴨二重暢》造訪香港。　圖：AllRightsReserved／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「香港，我們回來了！」巨型橡皮鴨這次久別重臨更帶多了一位同伴，再次與大家相聚於維多利亞港！

荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨，自2007年起遨「游」世界各地，2013 年的《橡皮鴨游世界．香港站》由創意品牌 AllRightsReserved（ARR）策展，吸引大批市民旅客蜂擁親臨維多利亞港海濱一睹真身。今年適逢橡皮鴨訪港10周年，ARR 特別主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，橡皮鴨首度偕同伴雙雙暢遊維多利亞港，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。橡皮鴨停駐在維多利亞港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段），為10周年里程碑錦上添花，見證這次極具紀念價值的歷史時刻，約定與市民旅客共聚美好時光。

AllRightsReserved 成立20周年 偕霍夫曼再度攜手傳遞愛和喜悅

適逢今年為 AllRightsReserved 成立20周年，歷年來致力帶來不同藝術項目，是次《橡皮鴨二重暢》企劃亦為 ARR 周年慶的一大重點項目。橡皮鴨高 18 公尺，是全球最高的橡皮鴨之一，而且成雙成對重臨香港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙，讓這老朋友為香港這個城市增添雙倍快樂！維多利亞港即將再度化身巨大浴缸，一對偌大可愛的橡皮鴨與絢麗多彩的維港天際線相映成趣，散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。

▲《橡皮鴨二重暢》香港登場。　圖：AllRightsReserved／提供
▲《橡皮鴨二重暢》香港登場。　圖：AllRightsReserved／提供

霍夫曼表示：「雙鴨同行，好事總成雙！一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結。疫情讓我們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，藝術可擴闊眼界，洗滌心靈。《橡皮鴨二重暢》不是要憶往事，而是共享當下美好時光！」

橡皮鴨遊走全港18個港鐵站 金鐘站化身成期間限定橡皮鴨主題車站

AllRightsReserved 與霍夫曼都希望讓藝術走進生活，加強與香港聯繫，將橡皮鴨糅合富有香港地道特色的經典標誌，推出共24款獨特的「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」（《DOUBLE DUCKS with Hong Kong Signature Icons》）造型系列，如同讓一對橡皮鴨親自體驗香港特色。

為讓藝術更接近生活，其中18款造型於即日起散佈在18個港鐵車站，讓公眾透過交通網絡率先體驗這趟藝術旅程，包括重要樞杻如中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，也有旅遊區如銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站，希望人們於忙碌生活中，在繁忙的車站偶爾抬頭間可感受到藝術治癒力量，讓橡皮鴨為大家打打氣。

▲橡皮鴨主題車站。　圖：AllRightsReserved／提供
▲橡皮鴨主題車站。　圖：AllRightsReserved／提供

這趟藝術旅程中最接近《橡皮鴨二重暢》展覽的金鐘站，即日起搖身一變成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E 出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿可愛的橡皮鴨圖案，打造一系列主題打卡位，引領着大家前往展覽場地！

橡皮鴨主題電車現踪影 獨家主題限定紀念品發售

在香港最古老交通工具之一的電車，也可看到橡皮鴨踪影，因展覽特別粉飾一輛橡皮鴨主題電車，為期一個月內在繁忙街道上行走，讓一對橡皮鴨為鬧市帶來點點藝術氣息。

▲橡皮鴨主題電車。　圖：AllRightsReserved／提供
▲橡皮鴨主題電車。　圖：AllRightsReserved／提供

為慶祝巨型橡皮鴨訪港十周年，AllRightsReserved 與霍夫曼以橡皮鴨造型及標誌圖案，特別推出一系列獨家主題紀念品，其中包括全球限量只有300枚銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、並肩造型的 3.5 吋搪膠公仔及可愛毛絨公仔、可以隨時組合或分開的吊飾磁石毛公仔；部分精品更富有地道特色，包括麻雀連籌碼套裝，與以傳統青花紋飾繪有香港特色的陶瓷3合1茶具套裝；另外亦有適合家庭粉絲的成人和兒童限定款T恤等。《橡皮鴨二重暢》系列紀念品已於香港時間6月5日上午11時起在DDT Store網上開售，訂購的商品可選擇送貨或於展覽現場自取。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後取貨。數量有限，售完即止，記得把握機會入手！

▲橡皮鴨獨家紀念品。　圖：AllRightsReserved／提供
▲橡皮鴨獨家紀念品。　圖：AllRightsReserved／提供

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香港 展覽 周年慶

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