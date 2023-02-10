不是P圖！像辣椒又像胡蘿蔔的「怪奇草莓」，陸網讚；這種巨甜

沒見過這種草莓！大陸社群小紅書上出現一則詢問帖，以「草莓香蕉？香蕉草莓？」為標題，吸引超過1500則留言。原PO在該貼文上傳一張外型奇特的「長條型草莓」照片，不仔細看還以為是一根根辣椒，但上面的點點草莓籽又讓人反應過來，也因此掀起網友熱議。

網友在小紅書發問這款「香蕉草莓」。圖／摘自小紅書

大陸網友貼出一張「長條型草莓」的照片，而在淘寶上竟能搜尋到該品種的草莓種子，並標示為「香蕉草莓」。而這則貼文也引來不少網友關注，紛紛留言分享看法，如「像辣椒，不像香蕉」、「像舌頭」、「這不是胡蘿蔔草莓嗎？」、「辣椒裡的草莓，草莓裡的辣椒」等有趣評論。

圖／摘自小紅書

圖／摘自小紅書

此外，也有吃過的網友分享「這種真的好吃、巨甜(超級甜)」、「味道很好吃，不過很少人賣，因為不耐運輸」，也因長型外觀吃起來方便而有人表示「看著吃起來好爽」。

一般常見的草莓。圖／摘自淘寶

延伸閱讀：

．全家便利商店「草莓季」推逾百項美食！「PABLO草莓雙餡起司塔、蠟筆小新草莓冰淇淋」快搶吃

．漲10元照吃！韓麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」洗版，網友強推：衝去吃