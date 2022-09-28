美味Double！肯德基「銷魂蛋撻」強勢回歸，奶香蛋撻＋芒果椰漿西米露，爆漿流心一口上癮

最近好多人都在炫中國CoCo的「懶人石榴新品」！小紅書上隨便刷隨便有，聽說每一杯都是粒粒手剝的新鮮石榴，紅紅火火的顏色，加上冰沙質感，石榴還具抗氧化的效果，不僅好喝還能變美，小編也好想喝上一口啊！

2022-09-23 12:45