美味Double！肯德基「銷魂蛋撻」強勢回歸，奶香蛋撻＋芒果椰漿西米露，爆漿流心一口上癮
葡式蛋撻與楊枝甘露的相遇！中國肯德基於去年推出「芒芒楊枝甘露蛋撻」，口味備受大眾喜愛，今年9月敲碗成功，再次強勢回歸，一口難忘的雙重粵式經典滋味，一次滿足兩個願望。
中國肯德基重榜回歸的「芒芒楊枝甘露蛋撻」，葡式蛋撻自帶蛋奶香甜，搭配大塊軟糯的清新芒果果肉，椰香四溢，一口咬下還會爆漿流心，吃一個怎麼夠，這個必須炫一盒！
真的很好奇「芒芒楊枝甘露蛋撻」滋味的朋友，可以嘗試一口肯德基原味蛋撻，再喝一口楊枝甘露，這樣的下午茶組合也很絕！
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